Child Psychology: పిల్లల్ని బెదిరించి చదివిస్తే సక్సెస్ అవుతారా? సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది?
ఏ పేరెంట్స్ అయినా తమ పిల్లలు చదువులో ముందుండాలని కోరుకుంటారు. అందుకోసం కొంతమంది పిల్లల్ని బెదిరించి, భయపెట్టి చదివిస్తుంటారు. ఈ తీరు పిల్లలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది? వాళ్లు లైఫ్ లో సక్సెస్ అవుతారా? సైకాలజీ ఏం చెబుతోందో ఇక్కడ చూద్దాం.
కొంతమంది తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు పిల్లలను బెదిరించి చదివిస్తుంటారు. తద్వారా వాళ్లు బాగా చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారని అనుకుంటారు. కానీ ఈ పద్ధతి అన్నీసార్లు మంచిది కాదని చెబుతున్నారు సైకాలజీ నిపుణులు. చిన్న వయసు నుంచే పిల్లల్ని భయపెట్టి బలవంతంగా చదివిస్తే వాళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే ఆసక్తి తగ్గిపోవడం
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం భయపెట్టి చదివించడం వల్ల కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడంలో తప్పులు దొర్లుతాయనే భావన పిల్లల్లో బాగా పెరుగుతుంది. దానివల్ల వారు కొత్త విషయాలు ప్రయత్నించడానికి ఇబ్బంది పడతారు. ఎక్కువగా భయపెట్టడం వల్ల చిన్న పిల్లల అభ్యాసంలో ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా పిల్లలు తప్పులు చేస్తూ నేర్చుకుంటారు కానీ, పేరెంట్స్, టీచర్స్ బెదిరించడం వల్ల వారు ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా భయపడతారు.
సానుకూల ప్రోత్సాహం
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం పిల్లల్ని భయపెట్టడం కంటే సానుకూల ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. చిన్న విజయాలను గుర్తించడం, పాజిటివ్ మాటలు చెప్పడం, ఆటల ద్వారా నేర్చుకోవడం, పిల్లల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ఇవి భయపెట్టి చదివించడంతో పోలిస్తే ఎక్కువ ఫలితాలు ఇస్తాయి.
దీర్ఘకాలంలో ప్రతికూల ప్రభావం
సైకాలజీ ప్రకారం భయంతో మాత్రమే చదివించడం, తాత్కాలికంగా కొంత ఫలితం ఇచ్చినా, దీర్ఘకాలంలో ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపుతుంది. పిల్లల్లో భయం పెరిగితే, వారు అన్నింటికి సంకోచిస్తారు. వారిలో క్రియేటివిటీ తగ్గుతుంది. నలుగురిలో ఉండడానికి ఇబ్బంది పడతారు.
ఇలా మార్గనిర్దేశం చేస్తే..
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం ప్రేమతో, ప్రోత్సాహంతో, సానుకూల పద్ధతులతో మార్గనిర్దేశం చేయడం మంచిది. పిల్లలకు తప్పుల నుంచి నేర్చుకునే అవకాశాలు ఇవ్వడం, పిల్లలను స్వతంత్రంగా నేర్చుకునే విధంగా తయారుచేయడం వంటివి నిజంగా వారికి చదువులో స్థిరమైన విజయాన్ని ఇస్తాయి.