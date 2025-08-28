- Home
ప్రపంచంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు.. 46 కి.మీల ప్రయాణానికి 5 గంటల సమయం. ఎక్కడో తెలుసా?
ప్రపంచంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు.. 46 కి.మీల ప్రయాణానికి 5 గంటల సమయం. ఎక్కడో తెలుసా?
ప్రపంచంలో అతి పెద్ద రైల్వే నెట్ వర్క్లలో ఇండియన్ రైల్వే ఒకటి. ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న సంస్థ కూడా ఇదే. ఇండియన్ రైల్వే ఆపరేట్ చేస్తున్న వినూత్న మార్గంలో ఒకదాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెమ్మదిగా నడిచే రైలు
భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో కూడా అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైళ్లలో ఒకటి మెట్టుపాలయం–ఊటీ నీలగిరి ప్యాసింజర్ రైలు. ఈ రైలు గంటకు కేవలం 10 కి.మీ వేగంతో నడుస్తుంది. సైకిల్పై వెళ్లేవారు కూడా దీన్ని సులభంగా అధిగమించగలరు. అయినప్పటికీ, దేశీయ పర్యాటకులు మాత్రమే కాకుండా విదేశీయులు కూడా ఈ రైలు ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించాలనుకుంటారు.
ప్రయాణ సమయం
ఈ రైలు తమిళనాడులోని మెట్టుపాలయం నుంచి ఊటీ వరకు 46 కి.మీ దూరాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ఈ చిన్న దూరాన్ని పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 5 గంటల సమయం పడుతుంది. ప్రతి రోజు ఉదయం 7:10 గంటలకు మెట్టుపాలయం నుంచి బయలుదేరి, మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో ఊటీ చేరుతుంది. తిరుగు ప్రయాణం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమై, సాయంత్రం 5:30 వరకు మెట్టుపాలయానికి చేరుకుంటుంది. టికెట్లు IRCTC వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఎందుకు అంత నెమ్మదిగా నడుస్తుంది?
ఈ రైలు నీలగిరి పర్వత ప్రాంతాల గుండా వెళుతుంది. మార్గమంతా వంకర్లు, వాలులు ఎక్కువగా ఉండటంతో రైలు వేగం పరిమితం చేయాల్సి వస్తుంది. మొత్తం ట్రాక్లో 16 సొరంగాలు, 250 వంతెనలు, 200కుపైగా క్రాసింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కారణంగానే ఇది ఇతర రైళ్ల కంటే చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తుంది.
ప్రకృతి అందాల మధ్య ప్రయాణం
నీలగిరి కొండల్లో ఈ రైలు ప్రయాణం ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. చెక్క బోగీలలో కూర్చుని కిటికీ బయట చూస్తే పచ్చని అడవులు, టీ తోటలు, జలపాతాలు, లోయల అందాలు కనువిందు చేస్తాయి. రైలు నెమ్మదిగా నడవడం వల్ల ఈ సహజ సౌందర్యాన్ని ప్రశాంతంగా ఆస్వాదించగలుగుతారు. అందుకే చాలా మంది ప్రత్యేకంగా ఈ రైలులో ప్రయాణించాలని కోరుకుంటారు.
యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ హోదా
నీలగిరి మౌంటెన్ రైల్వే 2005లో యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది. దాని ప్రత్యేక నిర్మాణం, ప్రకృతి మధ్య గల సుందరమైన మార్గం, చారిత్రక ప్రాధాన్యం కారణంగానే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి పొందింది. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది పర్యాటకులు ఈ రైలు ప్రయాణాన్ని ఒకసారి అనుభవించాలని ఊటీకి వస్తారు.