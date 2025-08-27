Astrology: ఒక్క నెల ఆగితే ఈ 3 రాశుల వారి జీవితం మారడం ఖాయం.. శని సంచారంతో
జ్యోతిష్యంలో శని భగవానుడికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అత్యంత నెమ్మదిగా కదిలే శని దేవుడు మనుషులు జాతకాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాడు. అక్టోబర్లో శని సంచారం జరగనుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది.
శని సంచారం
జ్యోతిషశాస్త్రంలో శని సంచారం చాలా ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. శని దేవుడు కర్మ, న్యాయం, క్రమశిక్షణలకు సూచికగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం శని ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. కానీ అక్టోబర్ 2025లో పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి బృహస్పతి, అంటే జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికత, ధర్మానికి ప్రతీక. శని గ్రహం బృహస్పతి ఆధీనంలోని ఈ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపులు తెరవనుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఈ మార్పు శుభఫలితాలు ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ మార్పు ఆర్థిక లాభాలు తెస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం, మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. తమ పనికి ప్రజల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి మరింత ముందుకు సాగుతారు.
మిధున రాశి
మిధున రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల అనుకూలంగా ఉంటుంది. శని సంచారం వల్ల విదేశీ అవకాశాలు కలుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగాలు, పదోన్నతులు దక్కే అవకాశముంది. చదువులో ముందడుగు వేస్తారు. ఆరోగ్య, విద్య రంగాల్లో ఉన్నవారికి కెరీర్ పురోగతి లభిస్తుంది. వారి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్నవారికి ఈ నెలలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శని ప్రభావం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. కృషి చేసిన పనులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఉన్నత విద్యలో కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన సమయం గడుస్తుంది. తోబుట్టువులతో కలసి సంతోషంగా గడుపుతారు. అనుకోని ఆర్థిక లాభాలు రావచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే విజయాలు సాధ్యం అవుతాయి.
సమాజంలో గౌరవం కూడా
శని బృహస్పతి ఆధీనంలోని పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల ఈ రాశుల వారు ఆర్థికంగా మాత్రమే కాకుండా సామాజికంగా కూడా గౌరవం పొందుతారు. పదోన్నతులు, కొత్త ఒప్పందాలు, ప్రజల గుర్తింపు ఈ కాలంలో లభిస్తాయి. శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు పలువురు జ్యోతిష్య పండితులు తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించినవే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.