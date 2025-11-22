ప్రపంచాన్ని చుట్టేసే పక్షులు: ఏటా 70,000 కిమీ ప్రయాణం.. ఏవో తెలుసా?
Worlds Longest Flying Birds : ప్రపంచంలో చాలా దూరం ఎగురుకుంటూ ప్రయాణం చేసే పక్షులు చాలానే ఉన్నాయి. నాలుగు దేశాలు దాటి భారతానికి వచ్చిన గద్ద నుంచి 70,000 కిమీ ఎగిరే ఆర్కిటిక్ టర్న్ వరకు.. ప్రపంచాన్ని చుట్టేసే పక్షుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నాలుగు దేశాలు దాటి భారతానికి చేరుకున్న గద్ద
భారతదేశంలో ఇటీవల చిక్కిన ఓ గద్ద శాస్త్రవేత్తలకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఈ గద్ద ప్రయాణం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న జీపీఎస్ ట్యాగ్ ను అమర్చారు. ఈ డేటాను గమనించగా, ఇది భారత్కు చేరడానికి ముందు వరుసగా నాలుగు దేశాల గగనతలం దాటిందని తెలిసింది. ఈ ప్రయాణంలో ఎత్తైన పర్వతాలు, విస్తారమైన ఎడారులు, సముద్రం, తరచుగా మారే వాతావరణ పరిస్థితులు.. ఇలా అన్నీ ఉన్నాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు.
అంత దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత కూడా ఈ గద్ద శక్తి, దిశను గుర్తించే సామర్థ్యం శాస్త్రవేత్తలను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది కేవలం ఓ వలస పక్షి సామర్థ్యాన్ని మాత్రమే కాకుండా, పక్షుల ప్రపంచం ఎంత విస్తారమైందో, మన భూపటాలు చూపేదానికంటే ఆకాశం ఎంత పెద్దదో కూడా చూపిస్తుంది.
బార్ టెయిల్డ్ గాడ్విట్: ప్రపంచంలో నాన్ స్టాప్ ఫ్లైట్ కింగ్
ప్రపంచంలో చాలా దూరం ‘నాన్ స్టాప్’ ఎగురుతూ ప్రయాణం చేయడంలో బార్ టెయిల్డ్ గాడ్విట్దే రికార్డ్. ఈ చిన్న శరీరం ఉన్న పక్షి ఎక్కడా ఆగకుండా నేరుగా 12,000 కిలోమీటర్లు ఎగురుతుంది.
మనుషులకు ఈ దూరం వెళ్లాలంటే కనీసం పలు దేశాల విమానాలు మారాలి. కానీ గాడ్విట్ ఒక్క ఎగురుతోనే మొత్తం ప్రయాణాన్ని పూర్తిచేస్తుంది.
శాస్త్రవేత్తలను ఇంకా ఆశ్చర్యపరచుతున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే.. ఇంత సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఈ పక్షి ఎలాంటి ఆహారం లేకుండా, నీళ్లేకుండా, విశ్రాంతి లేకుండా ఎలా నిలబడుతుంది? ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఆర్కిటిక్ టర్న్: భూమి మీద అసలైన ‘గ్లోబల్ ట్రావెలర్’
ప్రపంచంలో అత్యధిక దూరం తిరిగే పక్షి ఏది అని అడిగితే సమాధానం ఆర్కిటిక్ టర్న్. ఈ పక్షి ప్రతి సంవత్సరం ఆర్కిటిక్ నుంచి అంటార్కిటిక్ వరకు ప్రయాణించి, మళ్లీ తిరిగి తన మూల ప్రాంతానికి చేరుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఇది దాదాపు 70,000 కిలోమీటర్లు ఎగురుతుంది.
ఇది సంవత్సరంలో చేసే ప్రయాణం, చాలా మంది మనుషులు జీవితాంతం కూడా చేయలేనిది. కాబట్టి ఆర్కిటిక్ టర్న్ను భూమిపై ఉన్న ‘గ్లోబల్ ట్రావెలర్’గా పిలుస్తారు.
ఆల్బాట్రాస్: సముద్రాలపై విహరించే పక్షి
సముద్రాలపై చాలా దూరం ఎగిరే పక్షి ఆల్బాట్రాస్. దీని రెక్కల పొడవు పెద్దది కాబట్టి, సముద్ర గాలుల సహాయంతో ఇది వరుసగా 15,000 నుంచి 20,000 కిలోమీటర్లు సులభంగా ఎగురుతుంది. కొన్ని ఆల్బాట్రాస్లు జీవితంలో ఎక్కువ భాగం గాల్లోనే గడుపుతాయి. మొట్టమొదటగా ఆహారం కోసం లేదా సంతానోత్పత్తి కోసం మాత్రమే భూమిని తాకుతాయి.
స్వైన్సన్స్ హాక్
చాలా దూరం ప్రయాణం చేసే పక్షుల్లో స్వైన్సన్స్ హాక్ ఒకటి. ఇది ఉత్తర అమెరికా నుండి దక్షిణ అమెరికా వరకు దాదాపు 11,000 కిలోమీటర్ల మైగ్రేషన్ చేస్తుంది. తీవ్రమైన గాలులు, అకస్మాత్తుగా మారే వాతావరణం ఉన్నా కూడా 4 నుంచి 5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో నిరంతరం ఎగరడం దీని ప్రత్యేకత. దిశ గుర్తింపు సామర్థ్యం అత్యంత ప్రత్యేకమైనందున దీనిని ‘స్కై నావిగేటర్’ అని కూడా పిలుస్తారు.
వైట్ స్టార్క్: నగరాలు, అడవులు, సముద్రాల మధ్య విహరించే పక్షి
యూరప్ నుంచి ఆఫ్రికా వరకు 8,000 నుండి 10,000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసే పక్షి వైట్ స్టార్క్. తరచుగా నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాలు, పంట పొలాల పై ఎగరడం ఈ పక్షి ప్రయాణంలో ప్రత్యేకత. అందువల్ల పలు దేశాల్లో దీనిని ‘అదృష్ట పక్షి’గా చూస్తారు.
ప్రతీ ఏడాది, వందల కిలోమీటర్లు దాటి, అనేక వాతావరణాలు మారినా కూడా మళ్లీ తన పాత నివాసానికి చేరుకోవడం ఈ పక్షి నైపుణ్యానికి నిదర్శనం.