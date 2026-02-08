- Home
Viral News: అమ్మ దొంగ.. నగల దుకాణం నుంచి బంగారాన్ని ఎత్తుకెళ్లిన పావురం. చివరికి ఏమైందంటే
Viral News: బంగారం ధర ఊహించని స్థాయిలో పెరిగింది. దీంతో బంగారాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. దొంగలు సైతం బంగారాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా ఓ పావురం చేసిన పని నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.
రాజస్థాన్లో ఊహించని ఘటన
రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నాగౌర్ జిల్లాలోని డెగానా పట్టణంలో ఒక ఆశ్చర్యకర సంఘటన జరిగింది. ఓ నగల దుకాణం నుంచి రూ.1 లక్ష విలువైన బంగారు గొలుసును ఓ పావురం ఎత్తుకెళ్లడం అక్కడి వ్యాపారులను ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురి చేసింది. చివరికి ఆ గొలుసు సురక్షితంగా లభించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.?
స్థానిక వ్యాపారుల వివరాల ప్రకారం.. నగల దుకాణంలో కొందరు కార్మికులు పనిలో నిమగ్నమై ఉండగా, అకస్మాత్తుగా ఓ పావురం లోపలికి ఎగిరివచ్చింది. క్షణాల్లోనే కౌంటర్పై ఉన్న బంగారు గొలుసును నోటితో పట్టుకుని బయటకు ఎగిరిపోయింది. ఈ సంఘటన అక్కడున్న వారిని షాక్కు గురిచేసింది.
గొలుసుతో ఎగిరిపోయిన పావురాన్ని కొంతమంది వ్యాపారులు వెంటనే గమనించారు. అది మార్కెట్ పైకప్పుపై కూర్చుని కొంతసేపు అక్కడే ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఆ సమయంలో పావురం తల ఊపడంతో బంగారు గొలుసు దాని మెడకు చుట్టుకున్నట్లు ఓ దుకాణదారు చెప్పారు.
చివరికి ఏమైందంటే.?
ఈ ఘటన విషయం చుట్టుపక్కల వ్యాపారులకు తెలియడంతో పెద్ద సంఖ్యలో జనం అక్కడికి చేరారు. కొందరు పావురాన్ని పట్టుకునేందుకు పైకప్పుపైకి కూడా వెళ్లారు. అయితే పావురం అక్కడి నుంచి ఎగిరిపోయింది. ఈ క్రమంలో బంగారు గొలుసు పైకప్పుపైనే పడిపోయింది. వెంటనే వ్యాపారులు దాన్ని సురక్షితంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గొలుసు తిరిగి లభించడంతో యజమాని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు.
బంగారం ధరలతో భద్రతపై ఆందోళన
మార్కెట్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటికే బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భద్రత పెద్ద సమస్యగా మారిందని తెలిపారు. దొంగతనాలు, దోపిడీల భయం ఎప్పుడూ ఉంటుందనీ, కానీ పావురం బంగారం ఎత్తుకెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి అని అన్నారు. ఈ ఘటనతో కొందరు వ్యాపారులు సరదాగా.. ఇకపై దుకాణాల పైకప్పులు, కిటికీలకు గ్రిల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సి రావొచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఈ విషయం కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు దొంగ పావురం అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వీడియో కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.