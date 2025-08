14 Raj Rif బెటాలియన్‌కి చెందిన ఆర్మీ జ‌వాన్లు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి దాదాపు 20 మందిని రక్షించారు. తీవ్రమైన వర్షపు మధ్య, కొట్టుకుపోతున్న ప్రజలను భద్రతా ప్రాంతాలకు చేర్చడంలో వీరు ప్రాణాలకు తెగించి పని చేశారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు కూడా సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Update: 📍 Landslide at Dharali, Uttarakhand

05 August 2025



A landslide struck near Dharali village, approximately 4 km from the Indian Army Camp at Harshil, at around 1:45 PM today.



Responding with urgency, the #IndianArmy swiftly mobilised… pic.twitter.com/e8QajmsvFr

