Thalapathy Vijay : పాస్ మార్కులు రాకున్నా స్టేట్ టాపర్.. టివికే విజయ్ విజయం ఇలాంటిదే..!
తమిళనాడు ఎన్నికల పలితాల తర్వాత దళపతి విజయ్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోంది. ఆయన సాధించిన విజయం అలాంటిది. అయితే TVK 108 సీట్లు సాధించడం ఓకే… కానీ ఆ పార్టీ సాధించిన ఓట్లు ఎన్నో తెలుసా..? పాస్ మార్కుల స్థాయిలో కూడా రాలేవా..?
మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేకున్నా విజయ్ సీఎం.!
TVK Vijay : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఊహకందని ఫలితాలు వెలువడ్డాయి... దళపతి విజయ్ అద్భుత విజయాన్ని అందుకున్నారు. అధికారి డిఎంకే (ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం), ప్రతిపక్ష అన్నా డిఎంకే (AIADMK) ను కాదని తమిళ ప్రజలు ఈసారి సరికొత్త తీర్పు ఇచ్చారు. మొదటిసారి ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన విజయ్ పార్టీ TVK (తమిళగ వెట్రి కళగం) అత్యధిక సీట్లు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. సింగిల్ గానే మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు అత్యంత చేరువగా సీట్లు సాధించింది టివికే... ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్దమయ్యింది.
TVK ఓట్ షేర్ ఎంతో తెలుసా..?
తమిళ సినిమాల్లో స్టార్ హీరోగా గుర్తింపుపొందిన విజయ్ రాజకీయాల్లోనూ స్టార్ గా మారాడు... ఎన్టీఆర్, ఎంజిఆర్ మాదిరిగా సినిమాల నుండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అతి తక్కువ సమయంలోనే విజయం సాధించాడు. మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో విజయ్ పార్టీ TVK 108 సీట్లు సాధించింది.
ఈ ఎన్నికల్లో టివికే ఓట్ షేర్ 34.92. పోలైన ఓట్లు 100 శాతం అనుకుంటే విజయ్ పార్టీకి వచ్చింది 35 శాతం ఓట్లే. ఇంకా చెప్పాలంటే మొత్తం పోలైన ఓట్లలో టివికెకు 17226209 ఓట్లు వచ్చాయి. కానీ సాధించిన సీట్లు మాత్రం చాలా ఎక్కువ. చాలాచోట్ల టివికె స్వల్ప మెజారిటీతో విజయం సాధించిందని ఈ లెక్కలను బట్టి అర్థమవుతోంది.
DMK, AIADMK ఓట్ షేర్ ఎంత..?
తమిళనాడులో 5 కోట్లకు పైగా ఓటర్లున్నారు... వీరిలో ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 85 శాతం మంది ఓటుహక్కును వినియోగించుకున్నారు. వీరిలో అత్యధికమంది తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీకి ఓటు వేశారు... ఆ పార్టీకి 35 శాతం ఓట్ షేర్, 108 సీట్లు వచ్చాయి.
ఇక అధికార డిఎంకే, ప్రధాన ప్రతిపక్షం అన్నా డిఎంకేకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ ఎన్నికల్లో డిఎంకే ఓట్ షేర్ 24 శాతం... సాధించిన ఓట్లు 11929144. అంటే TVK కంటే 10 శాతం తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయన్నమాట. ఇక AIADMK కు 21.21 శాతం ఓట్ షేర్... 10462146 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇలా డిఎంకే, అన్నా డిఎంకే మధ్య ఓట్ షేర్, సాధించిన ఓట్లలో పెద్దగా తేడా లేదు... కానీ 10 శాతం ఓట్ షేర్, 52 లక్షలకు పైగా ఓట్ల తేడాతో టివికే సూపర్ విక్టరీ సాధించింది… అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునేందుకు సిద్దమయ్యింది.
తమిళనాడులో ఏ పార్టీకి ఎన్నిసీట్లు..?
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ పార్టీ టివికే 108 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక డిఎంకే 59, అన్నా డిఎంకే 47 సీట్లు సాధించాయి. ఏ పార్టీకి 50 శాతం సీట్లు రాలేవు... అంటే మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 సీట్లు సాధించలేకపోయాయి... దీంతో హంగ్ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో సింగిల్ గా ఏ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసే అవకాశం లేదు...టివికే అధికారానికి 10 సీట్ల దూరంలో నిలిచింది... కాబట్టి ఇతర పార్టీలతో కలవాల్సిందే.
తమినాడు లో కాంగ్రెస్ 5, పిఎంకె 4, సిపిఐ 2, సిపిఎం 2 స్థానాలు సాధించాయి. ఇక ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ 2, విసికే 2, బీజేపీ 1, డీఎండికే 1, అమ్మ మక్కల్ పార్టీ 1 చోట్ల విజయం సాధించాయి. ఈ పార్టీల్లో కొన్నింటితో కలిసి టివికే మ్యాజిక్ సాధిస్తుందని.... సొంతంగానే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేస్తుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. మరి టివికే అధినేత విజయ్ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో చూడాలి.
టివికే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు..
ఇప్పటికే టివికే ప్రధాన కార్యాలయం పనయూరు వద్ద విజయ్ అభిమానులు సందడి నెలకొంది. తమిళనాడు నలుమూలల నుంచి టివికే నాయకులు, కార్యకర్తలు తరలివస్తున్నారు. ఇవాళ (మంగళవారం) విజయ్ పార్టీ కార్యాలయానికి రానున్న నేపథ్యంలో ఈ సందడి నెలకొంది.
ఇప్పటికే తమిళనాడు గవర్నర్ కు విజయ్ లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. రెండు వారాల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన గవర్నర్ ను కోరారు. మెజారిటీ నిరూపించుకునేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు గవర్నర్ కు ఈ లేఖ ద్వారా తెలిపారు. టివికే గెలుపొందిన ఎమ్మెల్యేలతో భేటీ కానున్న విజయ్ ఎలా ముందుకు వెళ్లాలన్నదానిపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.