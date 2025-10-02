- Home
Teachers Day: టీచర్లను భర్తీ చేస్తున్న ఏఐ టెక్నాలజీ.. ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం వేళ ఆసక్తికర విషయాలు
Teachers Day: చీకటిని పారదోలి వెలుగులోకి నడిపించే వాడే గురువు.. కానీ ప్రస్తుతం టీచర్లు చేసే పనిని కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేసేస్తుంది. ఇదే విషయమై ఎడ్యుకేషన్ ఎబవ్ ఆల్ ఫౌండేషన్ రీజినల్ మేనేజర్ హాని షెహదా పలు విషయాలు పంచుకున్నారు
ఉపాధ్యాయుల పాత్ర – భవిష్యత్తు సవాళ్లు
అక్టోబర్ 5న జరుపుకునే ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా, విద్యలో జరుగుతున్న విప్లవాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎన్నాళ్లుగానో విద్యార్థులకు మార్గదర్శకులుగా నిలిచిన ఉపాధ్యాయులు, ఇప్పుడు కృత్రిమ మేధస్సు (AI) అనే కొత్త శక్తితో పోరాడుతున్నారు. బోధన అంటే కేవలం జ్ఞానం ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, ఆలోచనకు శిక్షణ ఇవ్వడం. కానీ ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతను AI సవాలు చేస్తోంది.
విశ్వవిద్యాలయాలపై AI ప్రభావం
శతాబ్దాలుగా జ్ఞానం అందించే కేంద్రాలుగా నిలిచిన విశ్వవిద్యాలయాలు, ఈరోజు AI ముందు తమ ఏకాధిపత్యాన్ని కోల్పోతున్నాయి. విద్యార్థులు గంటల తరబడి చదవాల్సిన విషయాలు, వాదనలతో ఆలోచించాల్సిన ప్రశ్నలు – ఇవన్నీ కొన్ని సెకండ్లలో AI సిద్ధం చేస్తోంది. ఇది ఆకర్షణీయంగానే ఉన్నా, ఆలోచన శక్తి బలహీనమవుతున్న ప్రమాదం ఉంది. మన మెదడు వాడకపోతే అది బలహీనపడుతుంది.
AI ఇచ్చే జ్ఞానం ఎంత వరకు నిజం?
AI అందించే సమాధానాలు కచ్చితంగా నిజమేనా.? అన్న ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. మనుషులు రాసిన డేటాను విశ్లేషించే ఏఐ సమాధానాలు ఇస్తోంది. ఇందులో అన్నీ నిజాలు ఉంటాయని చెప్పలేము. పాశ్చాత్య సమాచారం ఎక్కువగా ఉంటే, గ్లోబల్ సౌత్ దృక్కోణాలు కనుమరుగవుతాయి. శరణార్థి శిబిరాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు AI ఒకే అధ్యాపకుడిగా ఉంటే, వారు పొందే జ్ఞానం ఏకపక్షమైపోయే ప్రమాదం ఉంది.
సమాజంపై ప్రభావం
ఉన్నత విద్య కేవలం డిగ్రీలకే కాదు, డాక్టర్లు, న్యాయమూర్తులు, నేతలు, కళాకారులు తయారు చేసే కేంద్రం. కానీ ఈ వ్యవస్థ AI ఆధారంగా బలహీనమైతే, సమాజంలోని అన్ని రంగాలు ప్రభావితమవుతాయి. ముఖ్యంగా శరణార్థులకూ, వెనుకబడిన వర్గాలకూ ఈ సమస్య ఎక్కువ. ఒకవైపు AI వారికి ప్రపంచస్థాయి విద్యను చేరవేస్తుంది. మరోవైపు వారి భాషలు, చరిత్రలు, దృక్కోణాలు లేకుండా ఒకే విధమైన జ్ఞానంలో బంధిస్తుంది.
విద్యాసంస్థల బాధ్యత
విశ్వవిద్యాలయాలు తమ అసలు లక్ష్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. AIతో పోల్చితే మనిషి ఆలోచన ప్రత్యేకమని నిరూపించాలి. విద్యార్థులను పరీక్షించేది కేవలం జ్ఞానమా, లేక ఆలోచన శక్తా అన్నది ప్రధాన ప్రశ్న. గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు, క్రీడలు, ల్యాబ్ వర్క్, మౌఖిక పరీక్షలు వంటి వాటిని ప్రోత్సహించాలి. AI వేగంగా మారుతున్నప్పటికీ, విద్య మనసులను పదును పెట్టేలా ఉండాలి.
మొత్తం మీద AI భవిష్యత్తును మలుస్తోంది. కానీ మనం దాన్ని ఎలా వినియోగిస్తామన్నదే అసలు ప్రశ్న. మానవ ఆలోచన, సందేహం, పరిశోధనలను భర్తీ చేయకుండా, వాటిని మరింత లోతుగా తీసుకెళ్లే విధంగా ఉపయోగిస్తేనే విద్య తన అసలు అర్థాన్ని నిలబెట్టుకోగలదు.