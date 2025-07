ట్రినిడాడ్ పర్యటనకు ముందు ప్రధాన మోడీ ఘానా దేశాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ ఆయనకు 'ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది స్టార్ ఆఫ్ ఘానా' (Officer of the Order of the Star of Ghana) అనే గౌరవం లభించింది. ఈ అవార్డును ఘానా అధ్యక్షుడు జాన్ డ్రమాని మహామా (John Dramani Mahama) అందజేశారు. విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రకారం, మోడీ గ్లోబల్ లీడర్‌గా చూపిన ప్రభావం, కరోనా సమయంలో చేసిన మానవతా సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ గౌరవం ఇచ్చారు.

Today, I had the honour of addressing the Parliament of Ghana. I spoke of the deep ties between our nations and our shared values. India and Ghana stand united in our pursuit of progress and prosperity. pic.twitter.com/4U5XCYUIUr

— Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2025