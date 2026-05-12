Petrol Price : పెట్రోల్ ధరలు తగ్గుతాయా..? చమురు రంగంలో కేంద్రం కీలక మార్పులు
Petrol Price : పెట్రోల్ కొరతకు చెక్ పెట్టేందుకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరిగినా పెట్రోల్, డీజిల్ మనకు అందుబాటులో ఉండేలా, వీటి ధరలపై ఎఫెక్ట్ పడకుండా ఉండేలా ముందడుగు వేస్తోంది.
పెట్రోల్, డీజిల్ పై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం...
Petrol Price : ఎక్కడో మిడిల్ ఈస్ట్ లోని ఇరాన్ పై దాడులు జరిగితే ఇండియన్స్ ఇబ్బందిపడటం ఏమిటి..? దాడులకు పాల్పడ్డ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లకు ప్రాబ్లం లేదు... మరి మనకే ఎందుకు ఇంతలా ఎల్పిజి గ్యాస్, పెట్రోల్ కొరత వేధిస్తోంది..? అంటే మనం దిగుమతులపై ఆధారపడటమే కారణం. మనం ఎక్కువగా ముడి చమురును గల్ఫ్ దేశాల నుండే దిగుమతి చేసుకుంటాం... అందుకే 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోజ్' మూతపడగానే అల్లాడిపోయాం. అయితే భవిష్యత్ లో ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది... ఇందులో భాగంగానే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
పెట్రోల్ కొరత రాకుండా ఇండియా సూపర్ ప్లాన్...
చమురు, సహజవాయువుల కోసం విదేశాలపై ఆధారపడకుండా దేశీయంగానే ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్దమయ్యింది. ఇందుకోసమే చమురు ఉత్పత్తిపై రాయల్టీ రేట్లను భారీగా తగ్గించింది. ముఖ్యంగా డీప్ వాటర్, అల్ట్రా-డీప్ వాటర్ క్షేత్రాల్లో ఈ మార్పులు చేసింది. దీనివల్ల పెట్టుబడులు పెరిగి, దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
చమురు రంగంలో భారీ మార్పులు...
భారత పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ మే 8న దీనిపై అధికారిక ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. రాయల్టీ రేట్లు తగ్గడంతో గ్లోబల్, దేశీయ కంపెనీలు భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సముద్ర గర్భం నుంచి తీసే ముడి చమురుపై రాయల్టీని 16.66% నుంచి 10%కి తగ్గించారు.
ఈ మార్పులు సవాల్తో కూడిన, భారీ పెట్టుబడులు అవసరమయ్యే చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాల్లో పనిచేసే కంపెనీల ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. దేశీయంగా ఇంధన ఉత్పత్తిని పెంచి, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడమే ఈ నిర్ణయం లక్ష్యం.
దేశీయంగానే ముడిచమురు ఉత్పత్తి..
భూభాగంపై తీసే ముడి చమురుపై రాయల్టీని కూడా 9.09% నుంచి 8%కి… సహజవాయువుపై 10% నుంచి 8%కి తగ్గించారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం 'వెల్-హెడ్ ప్రైస్' లెక్కించేందుకు కొత్త 'ఫ్లాట్ డిడక్షన్ ఫార్ములా'ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫార్ములా ప్రకారమే రాయల్టీ రేట్లను తగ్గించారు.
LPG ఉత్పత్తిపైనా కీలక నిర్ణయం..
ఇక సహజ వాయువు ఉత్పత్తిపై ఎఫెక్టివ్ రాయల్టీ రేటును 8%గా నిర్ణయించారు. ఇక DSF (డిస్కవర్డ్ స్మాల్ ఫీల్డ్స్), HELP (హైడ్రోకార్బన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ) బ్లాక్ల నుంచి తీసే సహజవాయువు ఉత్పత్తిపై కూడా రాయితీ వర్తింపజేశారు. ఈ బ్లాక్లలో మొదటి ఏడేళ్లపాటు రాయల్టీ సున్నాగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా 5%, 2%కి పెరుగుతుంది.