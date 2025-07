కేరళకు చెందిన నర్సు నిమిష ప్రియ ప్రస్తుతం యెమెన్‌లో జైలులో ఉన్నారు. 37 ఏళ్ల నిమిష ప్రియపై స్థానిక వ్యక్తి తలాల్ అబ్దుల మహదీని హత్య చేశారన్న ఆరోపణలతో యెమెన్ కోర్టు మరణ శిక్ష విధించింది.

అయితే, భారత గ్రాండ్ ముఫ్తీ కాంతపురం ఏపీ అబూబకర్ ముస్లియార్ కార్యాలయం సూచనలతో ప్రారంభమైన చర్చలు ఫలవంతమయ్యాయనీ, సనాలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ఆమెపై విధించిన ఉరిశిక్షను రద్దు చేయాలని యెమెన్ ప్రభుత్వం అంగీకరించిందనే వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, దీనిపై తాజాగా భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. ఇంకా చర్చలు జరుతున్నాయని తెలిపింది.

The reported revocation of Nimisha Priya's death sentence stems from diplomatic interventions by Indian officials and religious leaders, including Grand Mufti Kanthapuram AP Abubakker Musliyar, who mediated with Yemeni authorities. This facilitated high-level talks in Sanaa,…

