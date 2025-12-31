Long Weekends 2026: రాబోయే సంవత్సరంలో సెలవుల సందడి.. నెలనెలా లాంగ్ వీకెండ్లు !
2026 Public Holidays Calendar : 2026 సంవత్సరం పర్యాటకులకు గుడ్ న్యూస్ తీసుకొస్తోంది. జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు లాంగ్ వీకెండ్స్ కొత్త ఏడాదిలో చాలానే ఉండనున్నాయి. ఆ సెలవుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం. మీ టూర్ ను ప్లాన్ చేసుకోండి మరి !
లాంగ్ వీకెండ్స్ 2026 : జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు సెలవుల పూర్తి వివరాలు ఇవే
2025 కి గుడ్ బై చెప్పి కొత్త ఆశలతో, కొత్త లక్ష్యాలతో 2026లోకి అడుగుపెట్టేందుకు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, పర్యాటక ప్రియులు వచ్చే ఏడాది సెలవులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. వారందరికీ ఒక శుభవార్త. 2026 సంవత్సరం సెలవులు, విహారయాత్రల ప్రణాళికలకు చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది.
వచ్చే ఏడాది క్యాలెండర్ను పరిశీలిస్తే, అనేక ముఖ్యమైన పండుగలు, ప్రభుత్వ సెలవులు వీకెండ్స్ కు దగ్గరగా వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు వరుసగా సెలవులు దొరికే అవకాశం ఉంది. కొంచెం తెలివిగా ప్లాన్ చేసుకుంటే, అదనపు సెలవులు పెట్టుకుని మరీ లాంగ్ వీకెండ్స్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
మీరు కుటుంబంతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లాలనుకున్నా, స్నేహితులతో కలిసి పర్వత ప్రాంతాల్లో విహరించాలనుకున్నా లేదా సముద్ర తీరంలో సేదతీరాలనుకున్నా, 2026 సరైన సమయం. వచ్చే ఏడాది ఏయే నెలలో ఎన్నెన్ని లాంగ్ వీకెండ్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జనవరి ఆరంభమే అదుర్స్
2026 సంవత్సరం ఆరంభం సెలవుల పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. నూతన సంవత్సరం (జనవరి 1) గురువారం నాడు వస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మరుసటి రోజు అంటే జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం నాడు ఒక రోజు సెలవు తీసుకుంటే, మీకు జాక్ పాట్ తగిలినట్లే.
జనవరి 1 (గురువారం) నుండి జనవరి 4 (ఆదివారం) వరకు వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు సుదీర్ఘమైన విరామం దొరుకుతుంది. ఈ సమయంలో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా, జనవరి చివరి వారంలో కూడా మరొక చక్కటి అవకాశం ఉంది. వసంత పంచమి, గణతంత్ర దినోత్సవం (రిపబ్లిక్ డే) దగ్గర దగ్గరగా వస్తున్నాయి. గణతంత్ర దినోత్సవం (జనవరి 26) సోమవారం నాడు వస్తుంది.
మీరు గనుక జనవరి 23 (శుక్రవారం), 24 (శనివారం) తేదీల్లో సెలవు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే, జనవరి 23 నుంచి 26 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు లాంగ్ వీకెండ్ దొరుకుతుంది. చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి లేదా చిన్నపాటి ట్రిప్ వేయడానికి ఇది సరైన సమయం.
మార్చి, ఏప్రిల్ విహారయాత్రలు
మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలు వసంత కాలం కావడంతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. 2026లో ఈ రెండు నెలల్లో కూడా మంచి సెలవులు ఉన్నాయి. మార్చిలో హోలీ పండుగ వస్తుంది. ఈ పండుగను వారాంతంతో కలుపుకుని చిన్నపాటి విహారయాత్రను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఏప్రిల్ నెల విషయానికి వస్తే, ఏప్రిల్ 3వ తేదీన గుడ్ ఫ్రైడే వస్తోంది. ఇది శుక్రవారం కాబట్టి, శని, ఆదివారాలతో కలుపుకుని వరుసగా మూడు రోజులు సెలవు దొరుకుతుంది. ఎలాంటి అదనపు సెలవులు పెట్టకుండానే మూడు రోజుల పాటు కుటుంబంతో కలిసి గడపవచ్చు.
సాంస్కృతిక ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి లేదా ఎండాకాలం మరీ ముదరకముందే చల్లని ప్రదేశాలకు వెళ్లడానికి ఈ మూడు రోజుల సమయం చాలా బాగుంటుంది.
మే నెలలో చల్లని విరామం
వేసవి కాలం ఉధృతంగా ఉండే మే నెలలో కూడా ఒక లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మే 1వ తేదీన బుద్ధ పూర్ణిమ పండుగ వస్తోంది. 2026లో మే 1వ తేదీ శుక్రవారం నాడు వస్తుంది.
దీనివల్ల శుక్ర, శని, ఆదివారాలు కలుపుకుని వరుసగా మూడు రోజులు సెలవు లభిస్తుంది. నగరంలోని రద్దీకి, కాలుష్యానికి దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో గడపాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం. ఏదైనా హిల్ స్టేషన్కు వెళ్లడానికి లేదా ప్రశాంతమైన పల్లెటూరి వాతావరణంలో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఈ సమయాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.
జూన్లో మాన్సూన్ వెకేషన్
జూన్ నెలలో వర్షాలు అప్పుడప్పుడే మొదలవుతాయి. జూన్ 2026 చివరలో మొహర్రం పండుగ సందర్భంగా మరొక మంచి వీకెండ్ దొరికే అవకాశం ఉంది.
వర్షాకాలం పూర్తిగా ఊపందుకునే లోపే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. రోజువారీ పనుల ఒత్తిడి నుండి బయటపడి, మిమ్మల్ని మీరు రీఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి ఈ సమయం ఉపయోగపడుతుంది. దగ్గర్లోని జలపాతాలు లేదా పచ్చని ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ పండుగల సందడి
సాధారణంగా జూలై తర్వాత ఆగస్టు నుండి పండుగల సీజన్ మొదలవుతుంది. 2026 ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో కూడా సెలవుల జాతర కొనసాగుతుంది. ఆగస్టు 28న రాఖీ పండుగ వస్తోంది. అలాగే సెప్టెంబర్ 4న కృష్ణాష్టమి వస్తోంది.
ఈ రెండు పండుగలు వారాంతాలకు దగ్గరగా వస్తుండటం విశేషం. కొంచెం తెలివిగా ప్లాన్ చేసుకుంటే మూడు రోజుల వీకెండ్ సులభంగా దొరుకుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగలు జరుపుకోవడానికి లేదా దైవ దర్శనాలకు వెళ్లడానికి ఇది చాలా మంచి సమయం.
అంతేకాకుండా, సెప్టెంబర్ నెలలో వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14న వస్తోంది. ఆ రోజు సోమవారం కావడం వల్ల శని, ఆదివారాలతో కలిపి వరుసగా మూడు రోజులు సెలవు దొరుకుతుంది. ఎక్కువ సెలవులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం.
అక్టోబర్లో మహాత్ముని జయంతి, దసరా
అక్టోబర్ 2026 సెలవుల పరంగా ఉద్యోగులకు పండగనే చెప్పాలి. నెల ప్రారంభంలోనే అక్టోబర్ 2వ తేదీన గాంధీ జయంతి వస్తోంది. ఇది శుక్రవారం కాబట్టి, వరుసగా మూడు రోజుల వీకెండ్ పక్కా.
అలాగే, అక్టోబర్ నెల చివరలో దసరా, వాల్మీకి జయంతి వంటి పండుగలు ఉన్నాయి. ఈ పండుగల సమయంలో కూడా సెలవులు వారాంతాలకు దగ్గరగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుంటే, అక్టోబర్ నెలలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు లాంగ్ ట్రిప్స్కు వెళ్లవచ్చు. పండుగలకు సొంత ఊర్లకు వెళ్లేవారికి ఈ సెలవులు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
నవంబర్, డిసెంబర్ ముగింపు సంబరాలు
సంవత్సరం చివరలో కూడా సెలవుల సందడి తగ్గదు. నవంబర్ నెల ప్రారంభంలో దీపావళి, గోవర్ధన పూజ వంటి పండుగలు ఉన్నాయి. ఇవి వారాంతానికి దగ్గరగా వస్తుండటంతో, చిన్నపాటి ప్లానింగ్తో అదనపు సెలవులు పొందవచ్చు.
ఇక డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ పండుగ శుక్రవారం నాడు వస్తోంది. దీంతో 2026 సంవత్సరం కూడా లాంగ్ వీకెండ్తోనే ముగుస్తుంది. శుక్ర, శని, ఆదివారాలు కలుపుకుని మూడు రోజుల పాటు క్రిస్మస్, ఇయర్ ఎండ్ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోవచ్చు.
మొత్తంగా చూస్తే, 2026 సంవత్సరం పర్యాటకులకు, విశ్రాంతి కోరుకునే వారికి సూపర్ గా ఉండబోతోంది. కాబట్టి, ఇప్పటి నుంచే మీ ఆఫీసు సెలవుల క్యాలెండర్ను సరిచూసుకుని, మీ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోండి మరి !