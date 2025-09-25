- Home
Legal Advice: చట్టంలో మనకు తెలియని ఎన్నో విశేషాలు ఉంటాయి. తాజాగా బెంగళూరులో జరిగిన ఓ వింత కేసు యావత్ దేశం దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.?
బెంగళూరులో వింత కేసు
బెంగళూరులో ఒక వింత కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ మహిళలకు ఇటీవల వివాహం జరిగింది. అయితే పెళ్లి జరిగిన నాటి నుంచి భర్త మొదటి రాత్రికి నిరాకరిస్తూ వచ్చాడు. భార్యతో శారీరకంగా కలవడానికి దూరంగా ఉంటూ వచ్చాడు. దీంతో తన భర్త నుంచి 2 కోట్ల రూపాయల పరిహారం డిమాండ్ చేసిందా మహిళా. వివాహం అయిన చాలా వారాల తర్వాత కూడా తన భర్త తనతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోలేదని ఆ మహిళ ఆరోపించింది. వివాహం తర్వాత భర్త తనతో శారీరక సంబంధాలు పెట్టుకోకపోతే భార్య పరిహారం డిమాండ్ చేయవచ్చో లేదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వివాహం తర్వాత శారీరక సంబంధాలు: హక్కు, బాధ్యత
వివాహం కేవలం సామాజిక బంధం మాత్రమే కాదు, భార్యాభర్తల మధ్య హక్కులు, బాధ్యతలను కూడా చట్టబద్ధంగా అందిస్తుంది. వివాహ జీవితంలో భాగంగా శారీరక సంబంధాలు కీలకమైన భాగంగా పరిగణిస్తారు. భర్త తన భార్యతో స్వచ్ఛందంగా, సరైన కారణం లేకుండా లైంగిక సంబంధాలు కలిగి లేకపోతే, ఇది మానసిక, శారీరక క్రూరత్వంగా భావిస్తారు.
కోర్టుల తీర్పులు: మానసిక క్రూరత్వం గా గుర్తింపు
సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులు వివాహం తర్వాత భర్త తన భార్యతో లైంగిక సంబంధాన్ని నిరాకరించడం మానసిక క్రూరత్వంగా పరిగణించవచ్చని స్పష్టం చేశాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో భార్య తన హక్కులను కోర్టులను ఆశ్రయించవచ్చు.
భార్య పరిహారం కోసం దరఖాస్తు చేయొచ్చా.?
భార్య ఈ క్రింద ఉన్న పరిస్థితుల్లో పరిహారం కోసం కోర్టులో దరఖాస్తు చేయవచ్చు:
* భర్త ఎలాంటి కారణం లేకుండా శారీరక సంబంధాలను నిరాకరిస్తే.
* భార్య ఆర్థిక, మానసికంగా ఒత్తిడికి గురైన సమయంలో.
* భార్యకు దీర్ఘకాలికంగా మానసిక హాని కలిగిస్తే.
హిందూ వివాహ చట్టం, 1955 (Section 13(1)(ia)) ప్రకారం, భర్త నిరాకరించడం వల్ల భార్య విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అదనంగా, సెక్షన్ 125 CrPC కింద భార్య భరణం (maintenance) కోసం కోర్టు అడిగే హక్కు ఉంది.
పరిహారం ఎప్పుడిస్తారు.?
పరిహారం సాధారణంగా కింద పేర్కొన్న పరిస్థితుల్లో ఇస్తారు:
* భర్తకు శారీరక సంబంధాలకు సంబంధించి వైద్యపరమైన ఎలాంటి సమస్య లేనప్పుడు.
* భార్య కోర్టులో తగిన సాక్ష్యాలను సమర్పించడం, ఉదాహరణకు మానసిక వేధింపుల రికార్డులు.
* భర్త నిర్లక్ష్యంగా తన భార్యతో సంబంధాన్ని కొనసాగించని సందర్భాల్లో.
భార్యాభర్తలకు సూచనలు
* వివాహం తర్వాత శారీరక సంబంధాల విషయంలో పరస్పర అవగాహన, సంభాషణ కీలకం.
* మానసిక, శారీరక హక్కులను ఉల్లంఘించకుండా, సమస్యలను చట్టబద్ధంగా పరిష్కరించాలి.
* కోర్టులో సాక్ష్యాలను సక్రమంగా సమర్పించడం, సరైన లీగల్ అడ్వైజ్ తీసుకోవడం అవసరం. ఈ విధంగా, భార్య భర్త నిరాకరించడంపై పరిహారం కోరవచ్చు, కానీ అది సాక్ష్యాల ఆధారంగా, కోర్టు నిర్ణయాల ప్రకారం మాత్రమే సాధ్యమే.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. న్యాయపరమైన పూర్తి వివరాల కోసం న్యాయ వాదులను సంప్రదించడమే మంచిది.