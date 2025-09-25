- Home
- Technology
- Sony Bravia: ఇది కదా అసలైన పండగ ఆఫర్ అంటే.. లక్ష రూపాయల స్మార్ట్ టీవీని రూ. 47 వేలకే సొంతం చేసుకోండి.
Sony Bravia: ఇది కదా అసలైన పండగ ఆఫర్ అంటే.. లక్ష రూపాయల స్మార్ట్ టీవీని రూ. 47 వేలకే సొంతం చేసుకోండి.
Sony Bravia: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్ లో అన్ని ప్రొడక్ట్స్పై భారీ డిస్కౌంట్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు అందిస్తున్నారు. ఇందులో ఓ స్మార్ట్ టీవీపై ఏకంగా 50 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
సోనీ బ్రావియా 55 ఇంచెస్ (Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA)
సోనీ బ్రావియా స్మార్ట్ టీవీ అసలు ధర రూ. 99,900కాగా అమెజాన్ సేల్లో భాగంగా 48 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీంతో ఈ టీవీ రూ. 51,490కి లిస్ట్ అయ్యింది. అయితే ఈ ఆఫర్లు ఇక్కడితో ఆగిపోలేదు. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డుతో కొనుగోలు చేస్తే రూ. 4 వేల వరకు డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు. దీంతో ఈ టీవీని సుమారు రూ. 47 వేలకు సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇంత తక్కువ ధరలో 55 ఇంచెస్ అది కూడా సోనీ వంటి బ్రాండ్ దక్కడం విశేషంగా చెప్పొచ్చు. ఇక ఈ టీవీలో ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.? లాంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డిస్ప్లే & పిక్చర్ క్వాలిటీ
ఈ టీవీ 55 అంగుళాల పెద్ద స్క్రీన్తో వస్తుంది. 4K అల్ట్రా హెచ్డీ రిజల్యూషన్ (3840 x 2160 పిక్సెల్స్) కలిగిన ఈ డిస్ప్లే, ప్రతి చిత్రాన్ని స్పష్టంగా, సహజరంగులతో చూపిస్తుంది.
* రీఫ్రెష్ రేట్: 60Hz – స్మూత్ మోషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందొచ్చు.
* టెక్నాలజీలు: 4K ప్రాసెసర్ X1, 4K X-Reality PRO, Live Color, HDR10/HLG సపోర్ట్ చేస్తుంది.
* మోషన్ ఎన్హాన్స్మెంట్: MotionFlow XR 100 – స్పోర్ట్స్, యాక్షన్ సీన్లను క్లారిటీతో చూపిస్తుంది.
* బ్రైట్నెస్: 300 నిట్స్ – డార్క్, బ్రైట్ సీన్లలో మంచి క్వాలిటీ.
* వ్యూయింగ్ యాంగిల్: 178° – ఏ కోణంలో చూసినా స్పష్టమైన విజువల్స్.
సౌండ్ సిస్టమ్
* సౌండ్ విషయంలో కూడా సోనీ మంచి అనుభవం ఇస్తోంది.
* ఆడియో అవుట్పుట్: 20W.
* స్పీకర్ టైప్: 2 చానెల్ ఓపెన్ బఫిల్ స్పీకర్లు.
* టెక్నాలజీలు: డాల్బీ ఆడియో, 2 ఫుల్ రేంజ్ స్పీకర్లు (44.5 x 106mm). ఇది సినిమా, మ్యూజిక్, గేమింగ్ అన్నింటికీ సౌండ్ క్వాలిటీని మెరుగుపరుస్తుంది.
స్మార్ట్ టీవీ ఫీచర్లు
* ఈ టీవీ పూర్తిస్థాయి స్మార్ట్ టీవీగా పనిచేస్తుంది.
* గూగుల్ టీవీ ఇంటిగ్రేషన్ – యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్.
* వాయిస్ కంట్రోల్: గూగుల్ అసిస్టెంట్, అలెక్సా, ఆపిల్ హోమ్కిట్ సపోర్ట్.
* కాస్ట్ సపోర్ట్: గూగుల్ క్రోమ్కాస్ట్ బిల్ట్ ఇన్, ఆపిల్ ఎయిర్ప్లే.
* గేమింగ్ ఫీచర్లు: గేమ్ మెను, ALLM/eARC (HDMI 2.1 కంపాటిబుల్).
* స్ట్రీమింగ్ యాప్స్: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Jio Cinema, Sony Liv, Zee5, Apple TV, Sony Pictures Core మొదలైనవి.
కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్
* వినియోగదారులకు అనుకూలంగా విభిన్న కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఇచ్చారు.
* HDMI పోర్టులు: 3 (సెట్టాప్ బాక్స్, గేమింగ్ కన్సోల్, బ్లూ రే ప్లేయర్కి).
* USB పోర్టులు: 2 (హార్డ్ డ్రైవ్ లేదా ఇతర డివైసులకు).
* ఇతర కనెక్షన్స్: ఇథర్నెట్, బ్లూటూత్ 5.0, వైఫై.
* స్క్రీన్ మిర్రరింగ్: గూగుల్ కాస్ట్, ఆపిల్ ఎయిర్ప్లే.
* కనెక్టర్ టైప్లు: HDMI, USB, VGA, డిజిటల్ సిగ్నల్ సపోర్ట్.
వారంటీ కూడా
* ఇన్బాక్స్ కంటెంట్: టీవీ, పవర్ కార్డ్, స్టాండర్డ్ రిమోట్, 2 AAA బ్యాటరీలు.
* అస్పెక్ట్ రేషియో: 16:9 (వైడ్ స్క్రీన్ అనుభవం).
* కాంట్రాస్ట్ రేషియో: 4000:1 – బ్రైట్ & డార్క్ సీన్లలో క్లారిటీ.
* వారంటీ: 2 సంవత్సరాల సంపూర్ణ బ్రాండ్ వారంటీ (25 సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి 31 అక్టోబర్ 2025 వరకు కొనుగోలు చేసిన వారికి).