Zodiac Sign: అక్టోబర్లో అదృష్టమే అదృష్టం.. ఈ 3 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం.
Zodiac Sign: అక్టోబర్ నెలలో గ్రహాల్లో కీలక మార్పు చోటు చేసుకోనుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ రాశులు ఏంటి? ఎలాంటి లాభాలు జరగనున్నాయి.?
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
అక్టోబర్లో అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు
జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి నెలలో గ్రహాల సంచారం ఒక ప్రత్యేక ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి శుభఫలితాలు ఇవ్వగా, మరికొన్ని రాశుల వారికి పరీక్షల సమయాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఇక అక్టోబర్ నెలలో సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు, బుధుడు, శని స్థానమార్పులు కొన్ని ప్రత్యేక యోగాలను సృష్టించనున్నాయి. ఈ మార్పులు కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో సానుకూల పరిణామాలను తీసుకురాబోతున్నాయి.
అక్టోబర్ నెలలో గ్రహాల సంచారం
అక్టోబర్లో ముఖ్యమైన గ్రహ చలనాలు చోటు చేసుకోనున్నాయి. అక్టోబర్ 3న బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించగా, అక్టోబర్ 24 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. అక్టోబర్ 17న శుక్రుడు తులారాశిలోకి అడుగుపెట్టనుండగా, కుజుడు రుచక రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. అదేవిధంగా సూర్యుడు, బుధుడు కలసి బుధాదిత్య రాజయోగం సృష్టిస్తారు. శని, సూర్యుడు సంసప్తక యోగాన్ని కలిగిస్తారు. ఈ యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తాయి.
సింహరాశి వారికి శుభ కాలం
సింహరాశి వారికి అక్టోబర్ ప్రత్యేకమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో గత కొన్ని రోజులుగా ఉన్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. మీరు చేపట్టిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది, పొదుపులు పెరుగుతాయి. వివాహితులైతే జీవిత భాగస్వామితో ఆనందంగా గడుపుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవం మరింతగా పెరుగుతుంది. ఇది సింహరాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెంచే సమయం.
ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట ఫలితాలు
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఈ నెలలో అదృష్టం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా జీతం పెరగడం వంటి శుభవార్తలు రావచ్చు. మీ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషకరంగా సాగుతుంది. ఈ నెలలో మీరు సమాజంలో గుర్తింపు, గౌరవం పొందుతారు.
కుంభరాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు
కుంభరాశి వారికి అక్టోబర్ నెల సానుకూల మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. కెరీర్లో అనూహ్యమైన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు అనుకూల ఫలితాలు దక్కుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మధురమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ మరింత పెరుగుతుంది. కుంభరాశి వారికి ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే సమయం.
గమనిక: ఈ వివరాలు పలువురు పండితులు, జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా అందించనవి మాత్రమే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.