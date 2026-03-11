- Home
- National
- Kumbh Mela Girl: లవర్ కోసం ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయిన కుంభమేళా మోనాలిసా, ఆమె లవర్ ఎవరో తెలుసా?
Kumbh Mela Girl: లవర్ కోసం ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయిన కుంభమేళా మోనాలిసా, ఆమె లవర్ ఎవరో తెలుసా?
Kumbh Mela Girl: ఒక్క ఫొటోతో దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిపోయింది మోనాలిసా. ప్రయాగ్ రాజ్ కుంభమేళాలో నీలి కళ్లతో కనిపించిన మోనాలిసా భోస్లే సినిమాల్లో కూడా నటిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ఆమె ఇంటి నుంచి లవర్ తో పాటూ లేచిపోయింది.
కుంభమేళా వైరల్ బ్యూటీ ఈమె
ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన మహాకుంభమేళాలో రుద్రాక్షలు అమ్ముతూ ఒక ఫోటోకు ఫోజిచ్చింది మోనాలిసా భోస్లే. ఆమె నీలి కళ్లు అందరికీ నచ్చేశాయి. ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోయింది. నెటిజన్లు ఈమెను కుంభమేళా మొనాలిసా అని పిలుచుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అప్పట్లో కుంభమేళాలో వైరల్ అయిన ఈ బ్యూటీ తరువాత సినిమాలు చేయడం ప్రారంభించింది. అయితే ఇప్పుడు తన నిజ జీవితంలో సినిమాను మింటిన ట్విస్ట్ ఇచ్చింది మోనాలిసా.
ప్రేమించి పారిపోయింది
మోనాలిసా ఫోటోను చూసి లక్షలాది మంది యువకులు తమ మనసును పారేసుకున్నారు. కానీ మోనాలిసా మాత్రం ఫర్మాన్ ఖాన్ అనే యువకుడిని ప్రేమించింది. అయితే వీరి ప్రేమకు మోనాలిసా కుటుంబం నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. వీరి పెళ్లికి ఇంట్లోవాళ్లు ఏమాత్రం ఒప్పుకోవడం లేదు. అంతేకాదు బెదిరింపులు కూడా చేశారు. దాంతో ఈ ప్రేమజంట తమ ప్రేమను గెలిపించుకోవడానికి ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి పారిపోయింది.
కేరళ పోలీస్ స్టేషన్లో
ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి కేరళకు వెళ్లి ప్రేమ జంట కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలోని థంపనూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లింది. 'మా ప్రేమకు ఇంట్లోవాళ్లు అడ్డుపడుతున్నారు, చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. మా కుటుంబం నుంచే మాకు ప్రాణహాని ఉంది. దయచేసి మాకు రక్షణ కల్పించండి' అని పోలీసులను వేడుకున్నారు. ప్రస్తుతం థంపనూర్ పోలీసులు ఈ జంటకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు.
ఎలా పరిచయం?
మోనాలిసాకు కేరళకు చెందిన ఫర్మాన్ ఎలా పరిచయమో మాత్రం తెలియరాలేదు. కానీ వీరిద్దరూ పీకల్లోతు ప్రేమలో కూరుకుపోయారని తెలుస్తోంది. ఒకప్పుడు తన ఫోటోతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన మోనాలిసా ఇప్పుడు ఇంట్లోంచి పారిపోయి పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చింది. ఇప్పుడు వారిద్దరూ పోలీసుల రక్షణలోనే ఉన్నట్టు సమాచారం.