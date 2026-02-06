Korean Love Game: అసలేంటీ కొరియన్ లవర్ గేమ్.. మనుషుల ప్రాణాలు ఎలా తీస్తోంది.?
Korean Love Game: గాజియాబాద్కు చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు సూసైడ్ చేసుకున్న వార్త దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొరియన్ లవ్ గేమ్కు బానిసలుగా మారడం వల్లే వీళ్లు ప్రాణాలు వదిలారని తేలింది. ీ నేపథ్యంలో అసలేంటీ గేమ్ తెలుసుకుందాం.
‘కొరియన్ లవర్ గేమ్’ అంటే ఏంటి?
ఇది సాధారణంగా కనిపించే వినోద గేమ్ కాదు. కొరియన్ కల్చర్, K-డ్రామా, K-పాప్ ప్రభావంతో రూపొందించిన ఆన్లైన్ టాస్క్-బేస్డ్ లవ్ గేమ్ల శైలి ఇది. ఈ గేమ్లో ప్లేయర్కు ఓ వర్చువల్ లవర్ ఉంటాడు. అతడు లేదా ఆమె ప్రేమతో మాట్లాడటం, మెసేజ్లు పంపటం, ప్రత్యేకంగా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తుంటారు. చిన్న వయసు పిల్లలు, టీనేజర్లు భావోద్వేగంగా త్వరగా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ గేమ్లు డిజైన్ చేస్తారు.
గేమ్లో టాస్కులు ఎలా ఇస్తారు?
మొదట్లో ఈ గేమ్ చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది. రోజూ ఒక టైమ్కు చాట్ చేయాలి, మీ రోజు ఎలా గడిచిందో చెప్పాలి, కొన్ని భావోద్వేగ మెసేజ్లు పంపాలి. ఇలా మొదలయ్యే టాస్కులు, క్రమంగా వ్యక్తిగత స్థాయికి వెళ్తాయి. “నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావా?” “ఈ పని చేయకపోతే నేను బాధపడతాను” అనేలా మానసిక ఒత్తిడి పెంచుతారు. ఇక్కడే పిల్లలు ఆ గేమ్ను నిజమైన సంబంధంగా భావించడం మొదలుపెడతారు.
ఈ గేమ్ ఎప్పుడు ప్రమాదకరంగా మారుతుంది?
వర్చువల్ ప్రపంచం, నిజ జీవితానికి మధ్య గీత మసకబారినప్పుడే అసలు ప్రమాదం మొదలవుతుంది. కొన్ని గేమ్లలో టాస్కులు మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతాయి. ఒంటరిగా ఉండమని చెప్పడం, కుటుంబం నుంచి దూరంగా ఉండమని సూచనలు, తమను తాము హానిచేసుకునేలా భావోద్వేగంగా ప్రేరేపించడం. ఇది గతంలో సంచలనం సృష్టించిన బ్లూ వేల గేమ్ తరహాలోనే ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి కొరియన్-థీమ్ గేమ్ ప్రమాదకరం కాదు. కానీ కొన్ని ప్లాట్ఫామ్లు ఈ ప్యాటర్న్ ను తప్పుగా వాడుతున్నాయి.
పిల్లలు ఎందుకు సులభంగా బలవుతారు?
పిల్లల మనస్సు చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. ప్రేమ, అటెన్షన్, అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి అనే భావన వాళ్లను త్వరగా ఆకర్షిస్తుంది. కరోనా తర్వాత మొబైల్ వినియోగం పెరగడం కూడా ఈ ప్రమాదాన్ని ఎక్కువ చేసింది. గాజియాబాద్ ఘటనలోనూ, ముగ్గురు సోదరీమణులు చాలా కాలంగా గేమ్లకు అలవాటుపడి, ఒకరికొకరు పూర్తిగా డిపెండ్ అయ్యారని ప్రాథమిక విచారణలో తెలిసింది.
తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఎలా కాపాడాలి?
ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
తల్లిదండ్రులు చేయాల్సినవి:
* పిల్లల మొబైల్ వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
* ఏ గేమ్ ఆడుతున్నారు, దాని కంటెంట్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి
* పిల్లలతో రోజూ మాట్లాడే అలవాటు ఉండాలి
* అకస్మాత్తుగా ఒంటరిగా ఉండటం, మౌనంగా మారటం లాంటి మార్పులు గమనించాలి
* అవసరమైతే డిజిటల్ పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఉపయోగించాలి
* స్కూల్స్, టీచర్లు కూడా పిల్లల్లో మార్పులు గమనించి పేరెంట్స్కు చెప్పాలి
* ముఖ్యంగా, పిల్లలకు మొబైల్ కంటే తల్లిదండ్రుల అనుబంధమే భద్రత అనే విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి.