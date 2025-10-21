- Home
- National
- రూ. 20 వేల కోట్లతో నిర్మాణం, 30 విమానాలు ల్యాండ్ అయ్యే సామర్థ్యం.. ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్లో కళ్లు చెదిరే అద్భుతాలెన్నో
రూ. 20 వేల కోట్లతో నిర్మాణం, 30 విమానాలు ల్యాండ్ అయ్యే సామర్థ్యం.. ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్లో కళ్లు చెదిరే అద్భుతాలెన్నో
INS Vikrant: దీపావళి రోజున ప్రధాని నరేంద్రమోదీ గోవా సముద్ర తీరంలో ఉన్న ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్లో సైనికులతో వేడుకలు జరుపుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ యుద్ధ నౌకకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారత్ గర్వం – స్వదేశీ ‘విక్రాంత్’
దేశీయ సాంకేతికతతో పూర్తిగా తయారైన తొలి విమాన వాహక నౌక ‘ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్’ భారత రక్షణ రంగంలో ఒక గొప్ప మైలురాయి. రూ.20 వేల కోట్ల వ్యయంతో కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ సంస్థ దీనిని నిర్మించింది. 2022లో ప్రధానమంత్రి మోదీ దీనిని నేవీకి సమర్పించారు. దీని ద్వారా అమెరికా, యూకే, రష్యా, ఫ్రాన్స్, చైనా తర్వాత విమాన వాహక నౌకలను నిర్మించగల ఆరవ దేశంగా భారత్ ప్రపంచ పటంలో నిలిచింది.
విక్రాంత్ పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే.?
ప్రస్తుత విక్రాంత్ పేరు వెనుక ఒక చరిత్ర ఉంది. 1971లో భారత్–పాక్ యుద్ధ సమయంలో భారత నావికాదళం ఉపయోగించిన పాత విక్రాంత్ నౌక ఆ యుద్ధ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. బంగ్లాదేశ్ విమోచన యుద్ధంలో చిట్టగాంగ్, ఖుల్నా వంటి నగరాలపై దాడులు చేసి, పాక్ సరఫరా మార్గాలను పూర్తిగా నిలిపేసింది. ఆ వీరోచిత పోరాటానికి గుర్తుగా కొత్త నౌకకు కూడా అదే పేరు.. ‘విక్రాంత్’ (అంటే ధైర్యవంతుడు)ను పెట్టారు.
అద్భుత నిర్మాణం, తేలియాడే నగరం
ఈ నౌక పరిమాణం, నిర్మాణం చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. 262 మీటర్ల పొడవు, 62 మీటర్ల వెడల్పుతో ఇది 43,000 టన్నుల బరువును మోస్తుంది. గంటకు 28 నాట్స్ వేగంతో 7,500 నాటికల్ మైళ్ల దూరం సులభంగా ప్రయాణించగలదు. ‘విక్రాంత్’లో 2,400 విభాగాలు ఉన్నాయి. 1,600 మంది నివాసం ఉండొచ్చు. మహిళా అధికారులకు ప్రత్యేక క్వార్టర్లు, 16 పడకలతో కూడిన వైద్య విభాగం, ఐసీయూ, ప్రయోగశాలలు, ఫిజియోథెరపీ సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి.
30 యుద్ధ విమానాలకు వేదిక
‘విక్రాంత్’ హ్యాంగర్ ప్రదేశం రెండు ఒలింపిక్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ పరిమాణంలో ఉంటుంది. దీనిపై ఒకేసారి 30 యుద్ధ విమానాలను ల్యాండ్ అవుతాయి. ఇందులో మిగ్–29కే ఫైటర్ జెట్లు, కమోవ్–31, హెచ్ఆర్–60ఆర్ హెలికాప్టర్లు ల్యాండ్ చేయొచ్చు. సముద్ర సరిహద్దుల రక్షణ కోసం ఇది 64 బరాక్ క్షిపణులు, శక్తివంతమైన బ్రహ్మోస్ క్రూజ్ క్షిపణులు, ఒటోబ్రెడా 76ఎంఎం గన్స్, ఏకే–630 క్లోజ్ ఇన్ ఆయుధ వ్యవస్థలు, ఆధునిక సెన్సర్లు, రాడార్ పరికరాలతో సమీకృతమై ఉంది. బహుళ-స్థాయి రక్షణ వ్యవస్థ వల్ల ఇది శత్రు దాడులను తట్టుకునే శతృదుర్భేద్య కోటగా నిలుస్తుంది.
దేశ రక్షణలో కొత్త శక్తి
‘విక్రాంత్’ ప్రవేశంతో భారత నౌకాదళం సముద్ర రక్షణలో కొత్త యుగాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది కేవలం ఒక యుద్ధ నౌక కాదు, భారత సాంకేతికత, శౌర్యం, స్వావలంబనకు చిహ్నం. దీపావళి రోజున ప్రధాని మోదీ ఈ నౌకపై వేడుకలు జరుపుకోవడం ద్వారా దేశం సురక్షితంగా ఉందని, దేశీయ ప్రతిభతో సాధించిన ఈ విజయం ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
ఆసక్తికర విషయాలు
స్వదేశీ విమాన వాహక నౌక:
ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ భారతదేశం స్వయంగా నిర్మించిన తొలి విమాన వాహక నౌక. ఇది దేశ నౌకాదళ శక్తిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి 2022లో నేవీలో చేరింది.
తాజా సాంకేతికతతో నిర్మాణం:
ఆధునిక సదుపాయాలతో రూపొందిన ఈ యుద్ధ నౌకను “తేలియాడే నగరం”గా పేర్కొంటారు.
పేరు వెనుక చరిత్ర:
ఈ నౌకకు 1971 భారత్–పాక్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న పాత ‘విక్రాంత్’ పేరు పెట్టారు. ఆ నౌక బంగ్లాదేశ్ విమోచన యుద్ధంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద నౌక:
ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ పొడవు 262 మీటర్లు, వెడల్పు 62 మీటర్లు. ఇది భారత్ ఇప్పటివరకు నిర్మించిన అతిపెద్ద యుద్ధ నౌక.
రెండవ విమాన వాహక నౌక:
ఇది భారతదేశానికి చెందిన రెండవ విమాన వాహక నౌక. మొదటిది రష్యన్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య.
పరిమాణం:
నౌక పొడవు రెండు ఫుట్బాల్ మైదానాలంత ఉంటుంది. ఇది 18 అంతస్తుల భవనం ఎత్తుతో సమానం.
హ్యాంగర్ విస్తీర్ణం:
విక్రాంత్ హ్యాంగర్ ప్రదేశం రెండు ఒలింపిక్ పరిమాణ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అంత పెద్దగా ఉంటుంది.
విమాన సామర్థ్యం:
ఈ నౌకపై 30 యుద్ధ విమానాలను నిలిపి ఉంచవచ్చు. మిగ్–29కే ఫైటర్ జెట్లు, హెలికాప్టర్లు దీనిపై ఆపరేట్ అవుతాయి.
సిబ్బంది సామర్థ్యం:
1,600 మంది సిబ్బంది ఈ నౌకపై పనిచేయగలరు.
సౌకర్యాలు:
నౌకలో 16 పడకల ఆసుపత్రి, 250 ట్యాంకర్ల ఇంధన నిల్వ సామర్థ్యం, 2,400 విభాగాలు ఉన్నాయి.
నిర్మాణ కాలం:
విక్రాంత్ నిర్మాణానికి దశాబ్దం కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టింది.
పూర్తి ఆపరేషనల్ స్థితి:
గత ఏడాది తుది ఆపరేషనల్ క్లియరెన్స్ పొందిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఇది పూర్తిస్థాయిలో సేవలందిస్తోంది.
ప్రస్తుత కమాండ్:
ప్రస్తుతం ఈ నౌక వెస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ పరిధిలో ఉంది. ఇది సముద్ర సరిహద్దు రక్షణలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది.