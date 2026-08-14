Independence Day: స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు భారతదేశ జనాభా ఎంతో తెలుసా.?
Independence Day: భారత్కు 1947 ఆగస్టు 15న బ్రిటిష్ పాలన నుంచి స్వేచ్ఛ లభించిన నాటి నుంచి ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు 15ను స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. తాజాగా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం వేళ భారత జనాభాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం.
స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు భారత్ జనాభా ఎంత?
1947లో భారత్ జనాభా సుమారు 34 కోట్లు (340 మిలియన్లు) మాత్రమే. స్వాతంత్రం తర్వాత దేశంలో జనాభా వేగంగా పెరగడం ప్రారంభమైంది. 1951లో జరిగిన తొలి జనాభా లెక్కల్లో భారత జనాభా సుమారు 36.1 కోట్లుగా నమోదైంది. అప్పట్లో వైద్య సేవలు పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ, దేశం అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేయడంతో జనాభా పెరుగుదల కూడా వేగం అందుకుంది.
మూడు దశాబ్దాల్లో దాదాపు రెట్టింపైన జనాభా
1951 నుంచి 1981 వరకు కేవలం 30 ఏళ్లలోనే దేశ జనాభా దాదాపు రెండింతలు అయింది. 1981 నాటికి భారత జనాభా సుమారు 68.3 కోట్లకు చేరుకుంది. ఈ కాలంలో జననాల రేటు ఎక్కువగా ఉండగా, వైద్య సేవలు, టీకా కార్యక్రమాలు, పరిశుభ్రత మెరుగుపడటంతో మరణాల రేటు తగ్గింది. దీనివల్ల జనాభా పెరుగుదల మరింత వేగంగా సాగింది. ముఖ్యంగా 1961-1971 మధ్య దశాబ్దంలో జనాభా వృద్ధి రేటు 24.8 శాతంగా నమోదై, భారత చరిత్రలో అత్యధికంగా నమోదైన దశాబ్ద వృద్ధి రేట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
2001 తర్వాత జనాభా పెరుగుదల ఎలా మారింది?
1981 తర్వాత జనాభా వృద్ధి రేటు క్రమంగా తగ్గడం ప్రారంభమైనప్పటికీ, అప్పటికే దేశ జనాభా పెద్ద స్థాయికి చేరుకోవడంతో మొత్తం జనాభా మాత్రం పెరుగుతూనే వచ్చింది. 2001లో భారత్ జనాభా 100 కోట్ల (1 బిలియన్) మార్కును దాటింది. అనంతరం 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం దేశ జనాభా సుమారు 121 కోట్లుగా నమోదైంది. ఈ కాలంలో జనాభా వృద్ధి రేటు తగ్గి 17.7 శాతానికి చేరుకుంది. కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక్రమాలు, విద్య, పట్టణీకరణ వంటి అంశాలు జనాభా వృద్ధి రేటు తగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
2026లో భారత్ జనాభా ఎంత?
తాజా అంచనాల ప్రకారం, 2026లో భారత జనాభా సుమారు 147.66 కోట్లకు చేరుకుంది. అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన సమయంలో ఉన్న 34 కోట్ల జనాభాతో పోలిస్తే నాలుగు రెట్లకు పైగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం భారత్ ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రపంచ మొత్తం జనాభాలో దాదాపు 17.8 శాతం మంది భారతదేశంలోనే నివసిస్తున్నట్లు అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. జనాభా పెరుగుదలతో పాటు విద్య, ఆరోగ్యం, మౌలిక సదుపాయాలు, ఉపాధి, ఆహార భద్రత వంటి రంగాల్లో కూడా దేశం గణనీయమైన పురోగతి సాధించింది.