Heat Wave: భారత్లో ఎండదెబ్బతో ఎంతమంది మరణిస్తున్నారో తెలుసా.? షాకింగ్ లెక్కలు
Heat Wave: దేశంలో వేసవి తీవ్రత ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతోంది. 43 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న పరిస్థితుల్లో హీట్వేవ్ ప్రభావం మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. ఈ వేడి కారణంగా కేవలం అసౌకర్యమే కాదు, ప్రాణనష్టం కూడా జరుగుతోంది.
NCRB వెల్లడించిన షాకింగ్ గణాంకాలు
గృహ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో(NCRB) విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం 2018 నుంచి 2022 మధ్య హీట్వేవ్ కారణంగా మొత్తం 3,798 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రతి ఏడాది వేడి తీవ్రత పెరుగుతున్న కొద్దీ మరణాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ వస్తోంది. 2019 సంవత్సరం అత్యంత ప్రమాదకరంగా నిలిచింది, ఆ ఏడాదిలోనే పెద్ద సంఖ్యలో మరణాలు నమోదయ్యాయి.
మహారాష్ట్ర, బీహార్లో అత్యధిక ప్రభావం
గణాంకాల ప్రకారం మహారాష్ట్ర హీట్వేవ్ మరణాల్లో మొదటి స్థానంలో ఉంది. అక్కడ ఐదు సంవత్సరాల్లో సుమారు 470 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బీహార్ కూడా దాదాపు 467 మరణాలతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ముఖ్యంగా 2019లో రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అత్యధిక మరణాలు నమోదయ్యాయి. ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రతి సంవత్సరం మరణాల సంఖ్య మూడు అంకెల్లోనే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
సంవత్సరాల వారీగా మరణాలు
2018లో సుమారు 890 మంది, 2019లో 1274 మంది, 2020లో 530 మంది, 2021లో 374 మంది, 2022లో 730 మంది హీట్వేవ్ కారణంగా మరణించారు. ఈ గణాంకాలు చూస్తే కొన్ని సంవత్సరాల్లో తగ్గుదల కనిపించినా, మొత్తం పరిస్థితి మాత్రం ప్రమాదకరంగానే ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, మధ్య భారత రాష్ట్రాలు ఈ సమస్యకు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్నాయి.
హీట్వేవ్ ఎందుకు ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది?
అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల సమయంలో శరీరంలోని తాప నియంత్రణ వ్యవస్థ పనిచేయడం కష్టమవుతుంది. దీంతో శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగి డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. నీరు, ఉప్పు వంటి ఎలక్ట్రోలైట్లు తగ్గిపోవడం వల్ల మైకం, బలహీనత, స్పృహ కోల్పోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఇదే పరిస్థితి తీవ్రమైతే ప్రాణాపాయం కూడా కలగవచ్చు.
శరీర అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం
హీట్వేవ్ సమయంలో గుండె వేగంగా పని చేయాల్సి వస్తుంది, దీని వల్ల రక్తపోటు అసమతుల్యమవుతుంది. అలాగే మెదడు, కిడ్నీలు వంటి ముఖ్య అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి అవి సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు. ఈ పరిస్థితిని వైద్య భాషలో హీట్ స్ట్రోక్ అంటారు. సమయానికి చికిత్స అందకపోతే ఇది ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.