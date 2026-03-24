Heartbreaking Video: ఒక్క ముద్ద అన్నం కోసం వానలో క్యూలో నిల్చున్న చిన్నారులు, గుండె పగిలిపోయే వీడియో
Heartbreaking Video: మనమే కాదు, మన చుట్టూ ఉన్నవారు ఎంతో మంది ప్రతిరోజూ ఆహారాన్ని వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేసే ముందు ఈ వీడియోను చూడండి. రెండు మూడేళ్ల పిల్లలు ఒక్క ముద్ద అన్నం కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారో. వానలో ప్లేటు పట్టుకుని క్యూలో నిల్చున్నారు.
ఒక పూట భోజనం కోసం
విపరీతంగా వండడం, తిన్నంత తినడం మిగతాది పడేయడం. ఇక పెళ్లిళ్లు, వేడుకల సమయంలో విందుల కోసం అవసరానికి మించి వండుతారు. సరిగా తినకుండా మొత్తం పడేస్తారు. అలా పడేసే ముందు ఈ వీడియో చూస్తే ఒక్క ముద్ద అన్నం కూడా ఎంతో విలువైనదో తెలుసుకుంటారు. దక్షిణాఫ్రికాలోని కెన్యాలో, చిన్న పిల్లలు భారీ వర్షంలో తడుస్తూ, చలికి వణుకుతూ భోజనం కోసం క్యూలో నిలబడ్డారు. వారంతా కూడా రెండేళ్ల వయసు నుంచి ఆరేళ్ల లోపు వయసు వారే. ఒకపక్క చలి వేస్తున్నా కూడా ఒక పూట భోజనం కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారు.
ఆకలి కేకలు
కెన్యా చాలా పేద దేశం. ఎంతో మందికి అక్కడ చేసేందుకు పని, తినేందుకు తిండి ఉండదు. అక్కడ ప్రభుత్వం పేద పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు చేస్తోంది. దాని కోసం ఈ చిన్నారులు ప్లేట్లు పట్టుకుని నిల్చున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆకలి సమస్య తీవ్రత ఈ ఒక్క వీడియో కళ్లకు కడుతోంది. మనం తినలేక పడేసే ఆహారం కోసం ఎంతోమంది ఆకలితో ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. ఈ పిల్లల పరిస్థితి చూశాకైనా ఆహారాన్ని వృధా చేయకూడదనే స్పృహ మనందరిలో కలగాలి. ఈ చంటి పిల్లలు కురుస్తున్న వర్షం నుండి తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లను తలపై పెట్టుకున్నా. బురద నీటిలో ఆహారం ఎదురు చూస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాను కదిలించిన వీడియో
ఆహారం కోసం వర్షంలో చలికి వణుకుతూ పిల్లలు పడుతున్న పాట్లు చూసి సోషల్ మీడియా కదిలిపోయింది. ఈ వీడియో క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. పడిగాపులు కాస్తున్న కెన్యా పిల్లలను చూసి ఎంతో మంది భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.