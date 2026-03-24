Fan Cleaning: ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్లో తిరుగుతున్నా గాలి రావట్లేదా? ఈ చిన్న పని చేయండి
Fan Cleaning: వేసవిలో ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంంటుంది. సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్లో తిరుగుతున్నా చల్లగా గాలి తగలడం లేదా? కేవలం 2 రూపాయల ఖర్చుతో ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఏం చేయాలో తెలుసుకోండి.
ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నా గాలి రావట్లేదా?
ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఫ్యాన్ లేకుండా అయిదు నిమిషాలు కూడా ఉండలేని పరిస్థితి. వేడి తగ్గాలని ఫ్యాన్ వేసినా ఒక్కోసారి గాలే తగలదు. ఫ్యాన్ రెక్కలు ఎంత స్పీడుగా తిరిగినా చల్ల గాలి తగలక ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. మీరు కూడా ఇలాంటి సమస్యతోనే బాధపడుతూ ఉంటే దానికి చిన్న చిట్కా ఉంది. కేవలం రెండు రూపాయలతో ఈ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు. ఫ్యాన్ గిర గిరా తిరిగేలా చేయవచ్చు.
ఈ పని చేయండి
సీలింగ్ ఫ్యాన్ స్పీడుగా తిరుగుతున్నా గాలి తగలకపోవడానికి ప్రధాన కారణం… ఆ రెక్కలపై పేరుకుపోయిన దుమ్ము. ఈ దుమ్ము వల్ల గాలి రాదు. ఫ్యాన్ మాత్రం తిరుగుతుంది. దుమ్మును తొలగించడానికి మీరు కేవలం రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెడితే చాలు. చల్లని గాలి మీ ఇల్లంతా వ్యాపిస్తుంది.
షాంపూ ప్యాకెట్
రెండు రూపాయలు పెట్టి షాపు నుంచి ఒక షాంపూ ప్యాకెట్ తీసుకుని రండి. ఒక బకెట్లో నీళ్లు తీసుకుని, అందులో షాంపూ వేసి బాగా కలపండి. ఆ తర్వాత ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకుని ఫ్యాన్ రెక్కలపై ఉన్న దుమ్మును తుడవండి. కానీ దుమ్ము మొత్తం పోదు.
టేబుల్ ఫ్యాన్ కూడా
ఆ తరువాత షాంపూ కలిపిన నీటిలో ఒక వస్త్రాన్ని ముంచి సీలింగ్ ఫ్యాన్ను పూర్తిగా శుభ్రం చేయండి. ఆ తర్వాత మరో పొడి క్లాత్ తో ఫ్యాన్పై ఉన్న తడిని తుడిచేయాలి. ఆ తరువాత ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి చూడండి. ఫ్యాన్ స్పీడుగా తిరగడమే కాదు.. చల్లని గాలి కూడా తగులుతుంది.
సీలింగ్ ఫ్యాన్ లాగే మీరు టేబుల్ ఫ్యాన్ను కూడా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీ ఎయిర్ కూలర్ కూడా చల్లని గాలి ఇవ్వక ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే దాన్ని కూడా ఇదే విధంగా శుభ్రం చేయండి. కూలర్లో గాలి వచ్చే భాగంలో దుమ్ము, చెత్త పేరుకుపోతే గాలి వేగం తగ్గిపోతుంది.