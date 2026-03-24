Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ జీవితంలో పెళ్లే చేసుకోనని చెప్పాడు కానీ.. విజయ్ మేనమామ కామెంట్స్
Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ మేనమామ యష్ రంగినేని. ఈయన ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కు ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అందులో విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక గురించి ఎన్నో విషయాలను పంచుకున్నారు. విజయ్ - రష్మిక పెళ్లి ఎలా జరిగిందో కూడా వివరించారు.
పెళ్లే వద్దన్న విజయ్ దేవరకొండ
విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక పెళ్లి వేడుకను అభిమానులు ఇప్పట్లో మర్చిపోలేరు. వారు డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకున్నారు. చాలా తక్కువ మంది అతిధుల మధ్యలో అంగరంగ వైభవంగా చిరకాలం గుర్తుండిపోయేలా వివాహమాడారు. ఆ వివాహంలో విజయ్ దేవరకొండ మేనమామ యష్ రంగినేని కూడా ఎక్కువ కనిపించారు. ఆయన కూడా ఒక నటుడే. అంతేకాదు విజయ్ దేవరకొండ సినిమా పెళ్లిచూపులు సినిమాకు నిర్మాతగా కూడా పనిచేశారు. తాజాగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అందులో విజయ్ దేవరకొండకు సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు పంచుకున్నారు. విజయ్ సినిమా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చినప్పుడు పెళ్లి అవసరమా? ఇప్పుడు కెరీర్ చూసుకోవడం బెటర్, ఈ ఫీల్డ్ లో పెళ్లెందుకు అని అనేవాడని చెప్పారు. కానీ రష్మిక పరిచయం అయ్యాక ఆ అభిప్రాయం కొన్నాళ్లకు మారిందని చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్, కెమిస్ట్రీ బాగా కుదిరిందని, వారిద్దరూ ఒకరి కోసం ఒకరు పుట్టినట్టు ఉంటారని చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరిని చూసి మాకు చాలా ఆనందం వేసిందని ఆయన వివరించారు.
పెళ్లి క్రెడిట్ వారిదే
పెళ్లి చాలా గ్రాండ్ గా జరిగిందని.. ఆ పెళ్లి అంత గ్రాండ్ గా జరగడానికి విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక, అలాగే తన చెల్లి అంటే విజయ్ దేవరకొండ తల్లి మాధవి కూడా కారణమని తెలియజేశారు. ఆ పెళ్లిని చాలా జాగ్రత్తగా తన చెల్లి దగ్గరుండి చేసిందని, ఎంతో సంతోషంగా ఆ పెళ్ళికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయించిందని వివరించారు. అక్కడ పెళ్లి ప్లానింగ్ అంతా వాళ్ళ ముగ్గురే చేశారని, అది పెళ్లిలా కాకుండా ఒక విహార యాత్రలా ప్లాన్ చేశారని తెలియజేశారు. వచ్చిన అతిథులకు చాలా తక్కువ మందే అయినా ప్రతి రోజు ఆటలు పాటలు ఉండేవని.. అందుకే మేము ఒక హాలిడేస్ లో ఎంజాయ్ చేసినట్టు పెళ్లిని ఎంజాయ్ చేసామని చెప్పారు యష్ రంగినేని.
సినిమాలు వద్దన్న అమ్మమ్మ
విజయ్ కు తన అమ్మమ్మ అంటే ఎంతో ప్రేమని చెప్పారు యష్ రంగినేని. తన తల్లి (విజయ్ అమ్మమ్మ) బతికున్నప్పుడు విజయ్ సినిమాల్లోకి వెళ్తానంటే ఎంతో కంగారు పడేవారని, విజయ్ తండ్రి సక్సెస్ కాలేదు కాబట్టి విజయ్ కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్లడం ఎందుకని భయపడే వారిని చెప్పారు. కానీ విజయ్ సక్సెస్ ని చూడకముందే తన తల్లి 2012లో చనిపోయారని చెప్పారు. విజయ్ కు తన అమ్మమ్మ అంటే ఎంతో ప్రేమ అని పెళ్లయ్యాక ఆమె సమాధిని భార్యతో కలిసి దర్శించుకున్నాడని వివరించారు.
సీఎంను మూడు సార్లు పిలిచారు
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ హఠాత్తుగా పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకోలేదని.. వాళ్ళు చాలా కాలం పాటు స్నేహితులుగా కొనసాగారని, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నాకే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయానికి వచ్చారని చెప్పారు. రష్మిక తన సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు కొట్టినా కూడా అంతా ఆనందంగా కనిపించలేదని.. కానీ పెళ్లిలో ఎంతో సంతోషంగా ఎనర్జిటిక్ గా ఉందని వివరించారు. రష్మిక బాలీవుడ్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి వెనుక విజయ్ గైడెన్స్ కూడా ఉందని చెప్పారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని రిసెప్షన్ కు పిలిచేందుకు విజయ్ మొదట వెళ్లారని, ఆ తర్వాత విజయ్ తల్లి వెళ్లారని వివరించారు. ఇక రష్మిక తన సైడు నుంచి కూడా పిలిచేందుకు తాను కూడా ఒంటరిగానే వెళ్లి వచ్చిందని చెప్పారు. ఇక మిగతా రాజకీయ నాయకులందర్నీ పిలిచేందుకు మేనమామగా ఆ బాధ్యత తానే తీసుకున్నానని వివరించారు.