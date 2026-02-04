Free Gas Cylinder: దీపావళికి, హోలీకి ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తున్న ప్రభుత్వం
Free Gas Cylinder: హోలీ, దీపావళి పేదలకు ఉచిత ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. తక్కువ ఆదాయ కుటుంబాల మహిళలకు సహాయం చేయడమే ఈ పథకం లక్ష్యం. ఇది ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతున్న పథకం ఇది.
ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు
పండుగ వచ్చిందంటే ఇంట్లో పిండి వంటలు ఉండాల్సిందే. అందుకు గ్యాస్ ఖర్చు ఎక్కువే అవుతుంది. చేతిలో డబ్బులున్న వారు ఎంతయిన ఖర్చుపెట్టగలరు. కానీ పేదవారి పరిస్థితి అలా కాదు. అందుకు పేదవారికి ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తోంది. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఏటా రెండు ఉచిత ఎల్పీజీ సిలిండర్ల పథకానికి తాజాగా ఆమోదం తెలిపింది. దీని కింద పేద కుటుంబాలకు హోలీ, దీపావళికి ఒక్కో ఉచిత సిలిండర్ లభిస్తుంది. అర్హులైన రేషన్ కార్డు ఉన్న కుటుంబాలకు ఈ పండుగలకు ఉచిత ఎల్పీజీ సిలిండర్లు ఇస్తామని ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా ప్రకటించారు. తక్కువ ఆదాయ కుటుంబాలకు చెందిన మహిళలు దీని వల్ల ఎంతో ఉపశమనం పొందుతారు.
నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలో
ఈ పథకం కింద రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి వారికి ఈ సిలిండర్లు అందుతాయి. హోలీ, దీపావళికి ఉచిత సిలిండర్లు అందజేస్తారు. ఒక్కో సిలిండర్ ధర రూ. 853గా ఉంటుంది. ఇది డీబీటీ ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. ఈ మొత్తం పథకం కోసం ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అధికంగానే ఖర్చుపెడుతోంది. త్వరలో హోలీ పండుగ రాబోతోంది. హోలీకి ముందే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో సిలిండర్ డబ్బులు జమ అవుతాయి. ఈ ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ పథకానికి ప్రభుత్వం రూ. 242 కోట్లు కేటాయించింది. EWS వర్గం లేదా రేషన్ కార్డు ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు.
సిలిండర్ ధర
సీఎం ప్రకారం, ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ. 853, డీబీటీ ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ అవుతుంది. పీఎన్జీ కనెక్షన్లు వాడే రేషన్ కార్డు హోల్డర్లు కూడా ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందుతారు. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న వంట గ్యాస్ ధరల నుచి పేదలకు కొంత ఉపశమనం ఇవ్వడానికి ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పథకానికి అర్హులైన వారికి మాత్రమే సిలిండర్ అందుతుంది. ముఖ్యంగా మహిళల పేరు మీద ఉన్న గ్యాస్ కనెక్షన్లకు త్వరగా పథకం వర్తిస్తుంది. ఈ పథకం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటే ఆధార్ కార్డు, రేషన కార్డు, గ్యాస్ కనెక్షన్ వివరాలు అవసరం అవుతాయి.