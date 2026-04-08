AI Impact : పిల్లల భవిష్యత్తును ఏఐ మార్చేస్తోందా? బెన్నెట్ యూనివర్సిటీ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్
Artificial Intelligence impact : బెన్నెట్ యూనివర్సిటీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పిల్లల భవిష్యత్తుపై అంతర్జాతీయ సదస్సు జరగనుంది. మే, జూన్ నెలల్లో పరిశోధనా పత్రాల సబ్మిట్ చేయడానికి గడువు ఉంది.
బెన్నెట్ యూనివర్సిటీలో ఏఐ, చిన్నారుల భద్రతపై ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్
ప్రస్తుతం ఏఐ విప్లవం కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఉత్తరప్రదేశ్లోని గ్రేటర్ నోయిడాలో ఉన్న బెన్నెట్ యూనివర్సిటీలో ఒక కీలకమైన అంతర్జాతీయ సదస్సు జరుగుతోంది. 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ చిల్డ్రన్: ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ సొసైటీస్, హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ గవర్నెన్స్' అనే థీమ్ తో ఈ సదస్సు నిర్వహించనున్నారు. యూనివర్సిటీలోని ‘టైమ్స్ స్కూల్ ఆఫ్ మీడియా, స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్’ కలిసి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నాయి.
చిన్నారుల జీవితాలపై ఏఐ ప్రభావం ఎంత?
ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సరికొత్త డిజిటల్ సాంకేతికతలు చిన్నారుల జీవితాలను ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయనే అంశంపై ఈ సదస్సు ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుంది. వేగంగా మారుతున్న ఈ ప్రపంచంలో ఏఐ వల్ల పిల్లలు నేర్చుకునే సామర్థ్యం, వారి ప్రవర్తన, వారి గుర్తింపు, నైతిక విలువలు ఎలా మారుతున్నాయో నిపుణులు చర్చించనున్నారు. వాయిస్ అసిస్టెంట్లు, పర్సనలైజ్డ్ కంటెంట్ ప్లాట్ఫారమ్లు, ఇమ్మర్సివ్ మీడియా వంటి పరికరాలను పిల్లలు విరివిగా వాడుతున్న నేపథ్యంలో, వీటి వల్ల కలిగే లాభనష్టాలను ఇక్కడ చర్చించనున్నారు.
పిల్లలు, ఏఐ : ముందున్న సవాళ్లు
ఈ సదస్సులో పిల్లల ప్రైవసీ, ఆన్లైన్ భద్రత, డిజిటల్ రంగంలో వారి ప్రాతినిధ్యం వంటి కీలక ప్రశ్నలను లేవనెత్తనున్నారు. ఇంటర్నెట్లో పిల్లలు చూసే సమాచారాన్ని, వారు నేర్చుకునే విషయాలను అల్గారిథమ్లు ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయనే దానిపై చర్చ జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, సాంకేతికత వల్ల పేరెంటింగ్, విద్య, పిల్లల మధ్య సామాజిక పరస్పర చర్యలలో వస్తున్న మార్పులను నిపుణులు లోతుగా పరిశీలించనున్నారు.
అంతర్జాతీయ నిపుణుల భాగస్వామ్యం
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిశోధకులు, ఉపాధ్యాయులు, సాంకేతిక నిపుణులు, విధాన కర్తలు, బాలల హక్కుల నిపుణులు హాజరుకానున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టించే సవాళ్లకు పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి, కొత్త ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప ఈవెంట్ కానుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిపుణులను ఒకే చోట చేర్చి పిల్లల భవిష్యత్తుపై దిశానిర్దేశం చేయడం ఈ సదస్సు ముఖ్య ఉద్దేశం.
పరిశోధనా పత్రాల ఆహ్వానం
వివిధ అంశాలపై అసలైన, ప్రచురించని రీసెర్చ్ పేపర్లను సమర్పించాలని నిర్వాహకులు కోరారు. విద్యలో ఏఐ, డిజిటల్ పేరెంటింగ్, ఇమ్మర్సివ్ మీడియా, గుర్తింపు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, యాక్సెసిబిలిటీ, పాలసీ సమస్యలు వంటి అంశాలపై తమ రీసెర్చ్ పేపర్లను పంపవచ్చు. ఎంపిక చేసిన బెస్ట్ రీసెర్చ్ పేపర్లను అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన పబ్లిషర్ ద్వారా పుస్తక రూపంలో ప్రచురిస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే
ఈ సదస్సులో పాల్గొనాలనుకుంటే తమ అబ్స్ట్రాక్ట్లను సమర్పించడానికి మే 3 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. పూర్తి స్థాయి పరిశోధనా పత్రాలను జూన్ 21 లోపు సమర్పించాలి. ఎంపిక చేసిన పత్రాల వివరాలను జూలై 10న ప్రకటిస్తారు. ఈ సదస్సు బెన్నెట్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో జరుగుతుంది. అయితే, విదేశీ ప్రతినిధుల సౌకర్యార్థం ఆన్లైన్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశం కల్పించారు. సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో పాటు భద్రత, నైతికతను సమతుల్యం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఈ సదస్సు నొక్కి చెబుతోంది.