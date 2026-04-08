AI అతిగా వాడుతున్నారా? జ్ఞాపకశక్తి మటాష్.. మీ మెదడుకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
AI Tools Effects: చాట్ జీపీటీ వంటి ఏఐ టూల్స్ వల్ల జ్ఞాపకశక్తి, సృజనాత్మకత తగ్గుతాయని తాజా పరిశోధనలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. మెదడు చురుకుదనం దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని పేర్కొంటున్నాయి.
మానవ మెదడు పై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దెబ్బ
ప్రస్తుత కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) మన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. ఆఫీసు పనుల నుండి విద్యార్థుల హోంవర్క్ వరకు ప్రతిదానికీ చాట్ జీపీటీ, లేడా జెమిని వంటి ఏఐ టూల్స్పై ఆధారపడటం పెరిగిపోయింది. అయితే, ఈ టెక్నాలజీ మన పనిని సులభతరం చేస్తున్నప్పటికీ, మన మెదడు సామర్థ్యంపై మాత్రం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏఐ వల్ల మన ఆలోచనా శక్తి తగ్గిపోవడమే కాకుండా, జ్ఞాపకశక్తి కూడా మందగించే ప్రమాదం ఉందని పలు అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
మెదడు చురుకుదనంపై పరిశోధనలో షాకింగ్ విషయాలు
బ్రెజిల్లోని ఫెడరల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ రియో డి జనీరో నిర్వహించిన తాజా అధ్యయనం ప్రకారం, ఏఐ టూల్స్ను ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల మెదడుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. ప్రతి చిన్న విషయానికి చాట్ జీపీటీ వంటి ఏఐ టూల్స్ పై ఆధారపడటం వల్ల మెదడు సహజంగా ఆలోచించే ప్రక్రియ ఆగిపోతుంది. దీనివల్ల కొత్త విషయాలను గుర్తుంచుకునే సామర్థ్యం క్రమంగా తగ్గుతుందని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. కేవలం సమాచారాన్ని సేకరించడమే కాకుండా, క్రియేటివ్ ఆలోచనలు కూడా తగ్గిపోతాయని ఈ స్టడీ హెచ్చరించింది.
విద్యార్థులపై చాట్ జీపీటీ ప్రభావం
ఈ పరిశోధనలో భాగంగా విద్యార్థుల మెదడు పనితీరును గమనించారు. కేవలం ఏఐ లేదా చాట్ జీపీటీపైనే ఆధారపడి అసైన్మెంట్లు పూర్తి చేసే విద్యార్థుల మెదడు చురుకుదనం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీనికి భిన్నంగా, టెక్నాలజీ సహాయం లేకుండా సొంతంగా కష్టపడి చదువుకునే విద్యార్థుల బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నట్లు తేలింది. చదువుకునే వయసులో మెదడు ఆలోచనా పరిధి పెరగాలి. కానీ, రెడీమేడ్ సమాధానాల కోసం ఏఐని వాడటం వల్ల విద్యార్థులు విశ్లేషణాత్మక నైపుణ్యాలను కోల్పోతున్నారని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం దెబ్బతింటోందా?
కార్నెగీ మెల్లన్ యూనివర్సిటీ, మైక్రోసాఫ్ట్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన పరిశోధనలో మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఒక వ్యక్తి ప్రతి చిన్న సమస్యకు ఏఐపై ఆధారపడితే, కాలక్రమేణా ఆ వ్యక్తిలో సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం బలహీనపడుతుందని ఈ అధ్యయనం వెల్లడించింది. మెదడుకు పని చెప్పకుండా యంత్రాల ద్వారా ఫలితాలు ఆశించడం వల్ల మెదడులోని నరాలు మొద్దుబారిపోయే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కష్టతరంగా మారుతుంది.
బ్రిటన్ పాఠశాలల్లో జరిగిన సర్వే ఏం చెబుతోంది?
బ్రిటన్లోని పాఠశాల విద్యార్థులపై జరిగిన ఒక సర్వేను ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ప్రచురించింది. ఈ పరిశోధనలో పాల్గొన్న ప్రతి 10 మంది విద్యార్థులలో ఆరుగురు (60%) విద్యార్థులు, ఏఐ టూల్స్ తమ పనితనాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏఐ వల్ల పనులు వేగంగా పూర్తవుతున్న మాట నిజమే అయినప్పటికీ, వారి సొంత నైపుణ్యాలు, నేర్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోతున్నాయని వారు అంగీకరించారు. పని సులభతరం కావడం కంటే, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల దెబ్బతినడం ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యగా మారుతోంది.
ఏఐ వాడకంలో సమతుల్యత అవసరం
టెక్నాలజీ అనేది మనకు సహాయకారిగా ఉండాలి తప్ప, మన మెదడుకు ప్రత్యామ్నాయం కాకూడదు. చాట్ జీపీటీ వంటి టూల్స్ను కేవలం ఒక గైడ్గా మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువత ప్రతిదానికీ ఏఐని ఆశ్రయించకుండా సొంతంగా ఆలోచించే అలవాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడే జ్ఞాపకశక్తి, సృజనాత్మకత, మేథోశక్తి పదిలంగా ఉంటాయి. లేదంటే టెక్నాలజీపై అతిగా ఆధారపడటం వల్ల మనం మానసిక శ్రమను పూర్తిగా మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వివిధ అధ్యయాల ఆధారంగా రూపొందించాము.