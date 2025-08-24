- Home
ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వెపన్ సిస్టమ్ పరీక్ష విజయవంతం.. భారత్ అమ్ములపొదిలో మరో అస్త్రం
ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వెపన్ సిస్టమ్ పరీక్ష విజయవంతం.. భారత్ అమ్ములపొదిలో మరో అస్త్రం
Air Defence Weapon System: డీఆర్డీవో (DRDO) ఒడిశా తీరంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వెపన్ సిస్టమ్ ను విజయవంతంగా పరీక్షించింది. ఇది దేశ రక్షణ సామర్థ్యాలకు పెద్ద బలమని రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ అన్నారు.
స్వదేశీ రక్షణలో కీలక ముందడుగు
భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO) ఒడిశా తీరంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వెపన్ సిస్టమ్ (IADWS) ఫ్లైట్ టెస్టులు విజయవంతంగా నిర్వహించింది. శనివారం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ పరీక్షలతో, బహుళస్థాయి గగన రక్షణ సామర్థ్యాలను భారత్ ప్రదర్శించింది.
IADWS ఏమిటి?
IADWS అనేది బహుళస్థాయి రక్షణ వ్యవస్థ. ఇందులో మూడు ప్రధాన స్వదేశీ భాగాలు ఉన్నాయి:
• క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిస్సైల్ (QRSAM): మధ్యస్థ దూరం వరకు గగనతల ముప్పులను ఎదుర్కోవడానికి రూపొందించారు.
• వీషారాడ్స్ (VSHORADS): తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరే డ్రోన్లు, హెలికాప్టర్లను సమీప దూరంలోని టార్గెట్ల కోసం.
• లేజర్ ఆధారిత డైరెక్టెడ్ ఎనర్జీ వెపన్ (DEW): లేజర్ సాంకేతికతతో తక్కువ ఎత్తు గగనతల ముప్పులను నిర్వీర్యం చేయడానికి రూపొందించారు.
ఈ వ్యవస్థలోని అన్ని భాగాలు పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేశారు.