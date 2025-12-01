బ్రహ్మోస్ శాస్త్రవేత్త నిశాంత్ అగర్వాల్ గూఢచర్యం కేసు.. కోర్టు సంచలన తీర్పు
BrahMos Scientist Nishant Agarwal : 2018లో పాకిస్థాన్కు రక్షణ రహస్యాలు పంపినట్లు ఆరోపణలపై అరెస్టైన బ్రహ్మోస్ శాస్త్రవేత్త నిశాంత్ అగర్వాల్పై ఉన్న ప్రధాన కేసులను ఉన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. ఆయన వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది.
బ్రహ్మోస్ శాస్త్రవేత్త కేసులో కీలక తీర్పు
బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్ (BAPL) శాస్త్రవేత్త నిశాంత్ అగర్వాల్పై ఉన్న అత్యంత కీలకమైన ఆరోపణలను ఉన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. 2018లో పాకిస్తాన్ గూఢచార సంస్థలకు సున్నితమైన రక్షణ రహస్యాలను అందజేశారనే ఆరోపణలపై ఆయనను అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (IT) చట్టం, అధికార రహస్యాల చట్టం (Official Secrets Act) కింద ఆయనపై మోపిన ప్రధాన చార్జీల నుంచి ఆయనకు విముక్తి లభించింది.
ఈ కేసులో గతంలో కింది కోర్టు అగర్వాల్కు 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. దేశ శత్రువులకు రహస్య సమాచారాన్ని పంపడానికి ఐటీ వ్యవస్థలను ఉపయోగించారని ఆరోపిస్తూ ఈ శిక్ష పడింది. అయితే, తాజాగా జరిగిన ముఖ్యమైన పరిణామంలో ఉన్నత న్యాయస్థానం ఈ ప్రధాన ఆరోపణలు చెల్లవు అంటూ కొట్టివేసింది. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ఆస్తులను చట్టవిరుద్ధంగా బదిలీ చేశారని ప్రాసిక్యూషన్ నిరూపించడంలో విఫలమైందని కోర్టు తన తీర్పులో పేర్కొంది.
నిశాంత్ అగర్వాల్కు విడుదలకు మార్గం సుగమం
నిశాంత్ అగర్వాల్పై ఉన్న ఆరోపణల్లో ఒకే ఒక్క నేరం మాత్రమే నిలబడింది. అది తన వ్యక్తిగత పరికరంలో అధికారిక పత్రాలను కలిగి ఉండడం. BAPL అంతర్గత భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ఈ నేరానికి సంబంధించి ట్రయల్ కోర్టు ఆయనకు మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది. 2018లో అరెస్ట్ అయినప్పటి నుంచి నిశాంత్ అగర్వాల్ ఇప్పటికే ఆ శిక్షా కాలాన్ని పూర్తి చేశారు. దాదాపు ఏడేళ్ల పాటు ఆయన కస్టడీలో ఉన్నారు. ఈ కారణంగా, ఆయన తక్షణమే జైలు నుంచి విడుదల కావడానికి అర్హులుగా పేర్కొన్నారు.
ఈ తీర్పుతో, రక్షణ రహస్యాల ఉల్లంఘనకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ హై-ప్రొఫైల్ కేసులో నిశాంత్ అగర్వాల్కి సంబంధించిన న్యాయ పోరాటం ముగిసినట్లయింది. గూఢచర్యం ఆరోపణల నేపథ్యంలో వ్యక్తమైన సైబర్ ప్రమాదాలు, వ్యూహాత్మక సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్న హనీట్రాప్ ఆపరేషన్లపై ఈ కేసు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు తెరలేపింది.
మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్, ఏటీఎస్ సంయుక్త ఆపరేషన్లో అరెస్ట్
అగర్వాల్ను 2018 అక్టోబర్లో ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్రల మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ (MI), యాంటీ-టెర్రరిజం స్క్వాడ్ (ATS) సంయుక్త ఆపరేషన్ ద్వారా అరెస్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలో, ఆయన బ్రహ్మోస్ సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణులను రూపొందించే ఇండో-రష్యన్ జాయింట్ వెంచర్ అయిన BAPL సాంకేతిక పరిశోధన విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు.
అరెస్టు తర్వాత అగర్వాల్ వ్యక్తిగత పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. BAPL భద్రతా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అనేక డాక్యుమెంట్లు ఆయన వ్యక్తిగత కంప్యూటర్లలో కనుగొన్నారు. బ్రహ్మోస్ క్షిపణికి సంబంధించిన కీలక డాక్యుమెంట్లు కూడా వీటిలో ఉన్నాయి. BAPL భద్రతా ప్రమాణాలను ఉల్లంఘిస్తూ ఈ పత్రాలు ఆయన వ్యక్తిగత పరికరాలలో ఉండడం ప్రాసిక్యూషన్ వాదనకు ప్రధాన ఆధారం అయింది.
నకిలీ యాప్స్తో సైబర్ హనీట్రాప్ వెలుగులోకి
ఈ కేసులో పాకిస్తాన్ గూఢచార సంస్థల ఏజెంట్లు ఉపయోగించిన అధునాతన హనీట్రాప్ విధానం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. దర్యాప్తు ప్రకారం, నకిలీ ప్రొఫైల్స్ ద్వారా ఈ హనీట్రాప్ అమలు చేశారు. అగర్వాల్ సెజల్ అనే మహిళతో కాంటాక్ట్లో ఉన్నట్టు ఆధారాలు లభించాయి. ఆమె లింక్డ్ఇన్లో యూకే ఆధారిత ఏవియేషన్ రిక్రూట్మెంట్ టీమ్లో పనిచేసే వ్యక్తిగా పరిచయం చేసుకుంది.
కోర్టుకు సమర్పించిన వాంగ్మూలాల ప్రకారం, భారత రక్షణ సిబ్బందిని మోసం చేయడానికి ఉపయోగించే వ్యూహాలను పంచుకునే ఆన్లైన్ గ్రూప్లో సెజల్ భాగమని తేలింది. 2017లో ఆమె సూచనల మేరకు, అగర్వాల్ మూడు అప్లికేషన్లను తన వ్యక్తిగత ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. వీటిని ఆయన చట్టబద్ధమైన కమ్యూనికేషన్ టూల్స్గా భావించారు.
కానీ, ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో ఈ యాప్లు వాస్తవానికి మాల్వేర్ అని తేలింది. ఇవి ల్యాప్టాప్లో నిల్వ ఉన్న డేటాను దొంగిలించడానికి రూపొందించారు. ఈ మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత, అగర్వాల్ ల్యాప్టాప్లోని సున్నితమైన ఫైళ్లను యాక్సెస్ చేసి, బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్లోని అంతర్గత భద్రతా నిబంధనల ఉల్లంఘనకు దారితీశాయని దర్యాప్తుదారులు ఆరోపించారు. అత్యంత కీలకమైన ఆరోపణల నుంచి ఆయనకు విముక్తి లభించినప్పటికీ, సైబర్ భద్రత, డేటా రక్షణ లోపాలపై ఈ తీర్పు మరోసారి చర్చను లేవనెత్తే అవకాశం ఉంది.