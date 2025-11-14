బీహార్లో ఎన్డీఏ 200+ సీట్ల సునామీ ... ఇంతటి భారీ గెలుపు వెనకున్న 10 కారణాలు
Bihar Assembly Election Results 2025 : బీహార్ లో బిజెపి సారథ్యంలోని ఎన్డిఏ అద్భుత విజయానికి కారణాలేంటి? ఈ గెలుపులో కీలకంగా మారిన టాప్ 10 అంశాలేమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బీహార్ లో ఎన్డీఏ ప్రభంజనం
Bihar Election Results 2025 : బిహార్ లో మరోసారి కమలం వికసించింది... జనతాదళ్ (యునైటెడ్) విల్లు దూసుకుపోయింది. మొత్తంగా బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ కూటమి చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రారంభ ట్రెండ్స్ నుంచి చివరి రౌండ్ వరకు ఎన్డీఏ గాలి కాదు.. ఏకంగా సునామీ కనిపించింది. ఇది 200+ సీట్ల మార్కును దాటి మొత్తం రాజకీయ సమీకరణాలను మార్చేసింది. ఈ గెలుపు కేవలం ఓట్ల గెలుపు కాదు... ఒక వ్యూహాత్మక, సామాజిక, రాజకీయ కూటమి విజయం కూడా. బిజెపి సారథ్యంలోని NDA (National Democratic Alliance) భారీ విజయం వెనుక ఉన్న 10 ప్రధాన కారణాలను తెలుసుకుందాం.
మోదీ, నితీశ్ జోడీపై నమ్మకం
1. మహిళా ఓటర్ల అద్భుతమైన మద్దతు
ఈ ఎన్నికల్లో మహిళలే నిర్ణయాత్మక శక్తిగా నిలిచారు. 71% కంటే ఎక్కువ మంది మహిళా ఓటర్లు ఓటు వేశారు... ఇది పురుషుల కంటే దాదాపు 9% ఎక్కువ. నితీశ్ కుమార్ ఉపాధి ప్రోత్సాహం, సైకిల్-స్కాలర్షిప్ లాంటి పథకాలతో ఎన్డీఏకు ప్రత్యక్షంగా లాభం చేకూరింది.
2. డబుల్ ఇంజిన్ నినాదం పనిచేసింది
కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో నితీశ్ కుమార్.. ఈ "డబుల్ ఇంజిన్ అభివృద్ధి" సందేశం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ఓటర్ల వరకు బలంగా చేరింది. ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం లాంటి సమస్యలపై ప్రజల అసంతృప్తి కన్నా అభివృద్ధిపై నమ్మకమే ఎక్కువగా కనిపించింది.
మహాకూటమి బలహీనతలు
3. మహాకూటమి బలహీన వ్యూహం
ఆర్జేడీ-కాంగ్రెస్ కూటమి ఈసారి క్షేత్రస్థాయిలో సరిగ్గా పనిచేయలేకపోయింది. సీట్ల పంపకంలో ఆలస్యం, అభ్యర్థుల జాబితాపై అంతర్గత విభేదాలు, తేజస్వి యాదవ్పై తగ్గుతున్న నమ్మకం మహాకూటమి పట్టును బలహీనపరిచాయి.
4. నితీశ్ కుమార్ అనుభవం ప్రభావం
సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం, పరిపాలనా అనుభవం, మహిళల్లో బలమైన పట్టు. 'వికాస్ పురుష్' ఇమేజ్ నితీశ్ను మళ్లీ ఈ ఎన్నికల ఆటలో 'కింగ్మేకర్'గా కాకుండా 'కింగ్'గా నిలబెట్టాయి.
కుల సమీకరణలు
5. ఈబిసి–ఓబిసి సమీకరణలు ఎన్డీఏకు అనుకూలం
నరేంద్ర మోదీ EBC-MBC కార్డు ఈసారి అద్భుతంగా పనిచేసింది. EBC వర్గం భారీగా ఎన్డీఏ వైపు మొగ్గు చూపింది. ఇది మొత్తం ఎన్నికల ఫలితాన్ని నిర్దేశించే మలుపుగా నిరూపించబడింది.
6. బీజేపీ దూకుడు సోషల్ మీడియా ప్రచారం
బీజేపీ ఈసారి షార్ట్ వీడియోలు, ఏఐ-పోస్టర్లు, మైక్రో-టార్గెటింగ్, స్థానిక భాషలో పెద్ద ఎత్తున డిజిటల్ ప్రచారం చేసింది. ఆర్జేడీ డిజిటల్ ప్రచారం బలహీనంగా ఉండటంతో యువతలో బీజేపీ ఆధిక్యం సాధించింది.
చిరాగ్ పాశ్వాన్ స్ట్రైక్ రేట్
7. చిరాగ్ ఫ్యాక్టర్
చిరాగ్ పాశ్వాన్ యువత, దళిత ఓటర్లను ఆకర్షించారు. ఆయన ప్రచారం ఎన్డీఏకు లాభం చేకూర్చింది, ముఖ్యంగా సీట్లు పెరగడంలో సహాయపడింది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆయన 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించారు, ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన పనితీరు అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది.
8. జన్ సురాజ్, చిన్న పార్టీల బలహీనత
ప్రశాంత్ కిషోర్ జన్ సురాజ్ పార్టీ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోవడం కూడా ఒక పెద్ద కారణం. మూడో కూటమి నిలవలేకపోయింది, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలిపోకుండా ఎన్డీఏకు అనుకూలంగా మారింది.
9. 'జంగిల్ రాజ్' వర్సెస్ 'శాంతిభద్రతలు' నినాదం
ఎన్డీఏ పూర్తి శక్తితో 2005కు ముందున్న 'జంగిల్ రాజ్' అంశాన్ని లేవనెత్తింది. ఈ నినాదం గ్రామీణ, తొలిసారి ఓటు వేస్తున్న యువతలో బాగా నాటుకుపోయింది. మహాకూటమి దీనిని తిప్పికొట్టడంలో విఫలమైంది.
10. మోదీ ఫ్యాక్టర్—ప్రతి ఎన్నికల్లో లాగే నిర్ణయాత్మకం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ర్యాలీలు, ప్రసంగాలు, సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎన్నికలను ఏకపక్షం చేశాయి. మోదీ ముఖం, నితీశ్ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ఎన్నికల యంత్రాంగం—ఈ త్రయం కలిసి 200+ సీట్ల విజయానికి పునాది వేశాయి.