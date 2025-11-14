Bihar Assembly Election Results 2025 : &nbsp;బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు &nbsp;2025 లో అత్యంత కీలకమైన ఓట్ల లెక్కింపు ఉదయం 8 గంటలకు మొదలైంది. ఎవరు గెలుస్తారో మధ్యాహ్నానికి తేలిపోనుంది.

Bihar Assembly Election Results 2025 : బిహార్ లో ఎన్డిఏ కూటమి ఆధిక్యం మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను క్రాస్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఎన్డిఏ 127, మహాఘట్ బంధన్ 71, జన్ సురాజ్ పార్టీ 3 సీట్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల సరళిని చూస్తుంటే ఎన్డిఏ మరోసారి అధికారాన్ని చేపట్టేలా ఉంది.

నితీశ్ కుమార్ సారథ్యంలోని ఎన్డిఏ కూటమి 124 సీట్ల లీడింగ్ లో ఉంది. తేజస్వి యాదవ్ సారథ్యంలోని మహాఘట్ బంధన్ 68 సీట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. ప్రశాంత్ కిషోర్ సారథ్యంలో జన సూరజ్ పార్టీ కేవలం 3 సీట్లలో ఆధిక్యంలో ఉంది.

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2025 ఫలితాలు నేడు వెలువడుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 243 నియోజకవర్గాల్లో ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల కౌంటింగ్ మొదలైంది. వివిధ కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కించి, ఆ తర్వాత 8:30 గంటలకు ఈవీఎంల లెక్కింపు మొదలయ్యింది. 

Related Articles

Related image1
Bihar: నితీశ్ యూటర్న్‌ బీజేపీకి కలిసొస్తుందా? బిహార్ సర్వేలో సంచలన విషయాలు
Related image2
బిహార్ ఎన్నిక‌ల్లో స‌రికొత్త రికార్డు.. తొలి ద‌శ‌లో ఓటింగ్‌లో భారీగా పెరిగిన ఓటింగ్

పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ లో ఎన్డిఏ కూటమి ఆధిక్యం సాధించింది. 4,372 కౌంటింగ్ టేబుళ్లు, 18,000 మందికి పైగా కౌంటింగ్ ఏజెంట్లతో కౌంటింగ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తూ విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాల లైవ్ అప్ డేట్స్ కోసం https://newsable.asianetnews.com/ ఫాలో కండి.

బిహార్ లో రికార్డు పోలింగ్

బీహార్‌లో 1951 తర్వాత అత్యధికంగా 67.13% ఓటింగ్ నమోదైంది. పురుషుల (62.8%) కంటే మహిళా ఓటర్లు (71.6%) ఎక్కువగా ఓటు వేశారు. ఈసీఐ అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో రెండు దశల్లో జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో 2,616 మంది అభ్యర్థులు, 12 గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలు పాల్గొన్నాయి. ఏ నియోజకవర్గంలోనూ రీపోలింగ్ కోరలేదు. బీహార్ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ సీఎం నితీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్, తేజస్వి యాదవ్ మహాఘటబంధన్ మధ్య ఉంది.

ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలివే..

చాలా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎన్డీఏ సునాయాసంగా గెలుస్తుందని అంచనా వేస్తుండగా, కొన్ని మాత్రం మహాఘటబంధన్ గెలుస్తుందని చెబుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలనే ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.