Trump Next Target: వెనెజులా ఫినిష్.. ట్రంప్ తరువాతి టార్గెట్ ఈ అందమైన దేశమే
Trump Next Target: వెనిజులా దేశాన్ని అమెరికా ఆక్రమించేసింది. ట్రంప్ ఇప్పుడు మరిన్ని దేశాలను ఆక్రమించుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. వెనెజులా తరువాత మరికొన్ని దేశాలపై ఆయన విరుచుకు పడేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఆ దేశాలు ఏవో తెలుసుకోండి.
వెనెజులా ఇక అమెరికాదే
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఏనాడో వెనెజులా అధ్యక్షుడిపై యుద్ధం ప్రకటించాడు. అతడిని పట్టిస్తే లక్షల డాలర్లు ఇస్తానని ప్రకటించాడు. చివరికి ఆయన దొరక్కపోవడంతో ఏకంగా వెనెజులాపై సైనిక చర్యకు దిగాడు. బాంబుల వర్షం కురిపించాడు. అర్థరాత్రి వెనెజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో బెడ్ రూమ్లోకి వెళ్లి మరీ సైనికులు అతడిని లాక్కోచ్చారు. అక్కడించి అతడిని న్యూయార్క్ కు తరలించారు.
వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోపై చర్యల తర్వాత, అమెరికాపై ప్రపంచ దేశాలు భగ్గుమన్నాయి. కానీ కొన్ని దేశాలు మాత్రం తెగ భయపడుతున్నాయి. ట్రంప్ మరిన్ని దేశాలపైకి సైనిక చర్యకు దిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ విషయం ట్రంప్ బయటికే చెబుతున్నాడు. వెనిజులా తర్వాత ఇరాన్, మెక్సికో, గ్రీన్లాండ్, క్యూబా, కొలంబియాలపై అమెరికా ఎప్పుడైనా తమ కమాండోలను, యుద్ధ విమానాలను పంపే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
తరువాత గ్రీన్లాండ్?
ట్రంప్ వెనెజులా తరువాత గ్రీన్లాండ్ దేశాన్నే టార్గెట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో కూడా ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు. గ్రీన్ లాండ్ పై అమెరికాకు ఆసక్తి ఉందని అన్నాడు. ఇప్పుడు గ్రీన్లాండ్కు జనవరి 20వ తేదీ వరకు గడువు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు గ్రీన్లాండ్ మా సొంతం కావాలి అని ట్రంప్ పట్టుదల మీద ఉన్నాడు. దీంతో గ్రీన్ లాండ్ ప్రజలు, ప్రభుత్వ వర్గాల్లో చాలా భయం పెరిగింది. గ్రీన్ ల్యాండ్ చాలా ప్రశాంతమైన దేశం. బలమైన సైనిక వ్యవస్థ కూడ లేదు. చాలా సులువుగానే అమెరికా దీన్ని ఆక్రమించే అవకాశం ఉంది.
ఇరాన్
అమెరికా ఇరాన్పై కూడా ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. గత ఏడాది జూన్ 2025లో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి పనిచేసింది. ఆ సమయంలో ఇజ్రాయెల్ కు సపోర్టు చేస్తూ ఇరాన్పై దాడి కూడా చేసింది. ఆ సమయంలో ట్రంప్ చాలా కఠినంగా ఇరాన్ ను హెచ్చరించింది. ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మాస్కో పారిపోయే అవకాశం ఉందని విదేశీ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. ఇతనితో ట్రంప్ కు మాటల యుద్ధం కూడా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో దీంతో ఇరాన్ తన భద్రతా ఏర్పాట్లను పటిష్టం చేసుకుంటోంది.
క్యూబాకు బెదిరింపు
అమెరికా అధ్యక్షులు ట్రంప్ క్యూబాను కూడా బహిరంగంగానే బెదిరించారు. క్యూబా సైనికులు వెనెజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను రక్షించేందుకు ప్రయత్నించారని కానీ విఫలమయ్యారని ఆ దేశం తెలిపింది. ఆ ప్రయత్నంలో 32 మంది క్యూబా సైనికులు కూడా మరణించారని క్యూబా ప్రభుత్వం తెలిపింది. అమెరికాకు చిరకాల శత్రువు క్యూబా. చివరికి అమెరికాలో తీసే సినిమాల్లో కూడా క్యూబా దేశాన్నివిలన్ గానే చూపిస్తారు. క్యూబాలో ప్రస్తుతం మిగెల్ డియాజ్కా నెల్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. క్యూబాపై కూడా అమెరికా దాడులు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. జనవరి 2026లో అమెరికా ఏ దేశంలపై విరుచుకుపడుతుందోనని చాలా దేశాలు భయపడుతున్నాయి.
అయితే వెనిజులాలో ఇంకా పూర్తిగా అమెరికా పని పూర్తిచేయలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండో దశ చర్యలకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. వెనిజులా ప్రభుత్వం సహకరించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని ట్రంప్ ఇప్పటికే హెచ్చరించారు. మదురో అరెస్ట్ తర్వాత వెనెజులాలో ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడినా తాము చెప్పినట్టు వినాలని ట్రంప్ ఇప్పటికే చెప్పాడు. ఒకవేళ ఆ కొత్త ప్రభుత్వం మాట వినకపోతే మళ్లీ సైనిక చర్యకు దిగుతామని ట్రంప్ బెదరించాడు.