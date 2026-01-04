- Home
Simple Business: ఇంటి దగ్గరే ఉండి యాభైవేల రూపాయలు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆయిస్టర్ మష్రూమ్ బిజినెస్ మొదలుపెట్టండి. తక్కువ పెట్టుబడితో నెలకు రూ.50,000 వరకు లాభం సంపాదించవచ్చు. దీనికి ప్రభుత్వ సబ్సిడీ కూడా దొరుకుతుంది.
లాభాలు తెచ్చే వ్యాపారం
ఉద్యోగం చేస్తే మాత్రమే కాదు, బిజినెస్ చేస్తూ కూడా నెలకు యాభై వేల రూపాయలను సంపాదించవచ్చు. గ్రామాల్లో ఉండి కూడా ఈ వ్యాపారాన్ని సంతోషంగా చేసుకోవచ్చు. అదే ఆయిస్టర్ మష్రూమ్ వ్యాపారం. వీటిని పండించి అమ్మితే కచ్చితంగా లాభాలు వస్తాయి. చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో, చిన్న స్థలంలో, సులభంగా నెలకు 50,000 రూపాయల వరకు లాభం ఇచ్చే వ్యాపారంగా ఈ పుట్టగొడుగుల వ్యాపారాన్ని చెప్పుకుంటారు. ఇది పాత వ్యాపారమే కావచ్చు కానీ ఇప్పటి ఆధునిక టెక్నాలజీని జోడిస్తే ఇందులో లాభాలు విపరీతంగా వస్తాయి.
ఎలా మొదలుపెట్టాలి
సిప్పి పుట్టగొడుగులు లేదా ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి పెద్ద స్థలం లేదా పెద్ద ఇల్లు అవసరం లేదు. మీ ఇంటి ఒక మూలన 10x10 అడుగుల చిన్న గది ఉంటే చాలు. ఈ పుట్టగొడుగులను పెంచేయవచ్చు. పాత పద్ధతిలో గడ్డిని ఉడకబెట్టడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు 'స్పాన్' అనే నాణ్యమైన పుట్టగొడుగు విత్తనాలు, ఆధునిక క్రిమిసంహారక పద్ధతులు వచ్చేశాయి. కాబట్టి గడ్డిని ఉడకబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
పాలిథిన్ సంచులలో సాధారణ ఎండుగట్టిని తురిమి దాన్ని పొరలుగా వేయాలి. మధ్యలో పుట్టగొడుగు విత్తనాలను చల్లి దాని చివర మూతిని కట్టేయాలి. దీనిపై రోజూ ఒకటి రెండుసార్లు నీళ్లు చల్లుతూ ఉండాలి. పెట్టుబడికి డబ్బు లేదని బాధపడాల్సిన పనిలేదు. ఉద్యానవన శాఖ పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి చాలా పథకాలను అమలు చేస్తోంది. చిన్న తరహా పుట్టగొడుగుల గది నిర్మించడానికి సబ్సిడీని అందిస్తోంది. పుట్టగొడుగు విత్తన ఉత్పత్తి కేంద్రం పెట్టాలనుకునేవారికి సుమారు 1 లక్ష నుంచి 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఆర్థిక సహాయం, సబ్సిడీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, జిల్లా విజ్ఞాన కేంద్రాల ద్వారా తక్కువ ఫీజుతో సరైన శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు.
ఎంత ఆదాయం వస్తుంది?
ఒక పుట్టగొడుగుల బెడ్ తయారు చేయడానికి మీకు ఖర్చయ్యేది కేవలం రూ.50 నుంచి రూ.60 మాత్రమే. కానీ ఒక బెడ్ నుంచి కనీసం 1 నుంచి 1.5 కిలోల పుట్టగొడుగులు వస్తాయి. అలాగే మీరు రోజుకు 15 నుంచి 20 బెడ్లు తయారు చేయాలి. రొటేషన్ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తే నెలకు 400 - 500 బెడ్లను తయారుచేయవచ్చు. కిలో పుట్టగొడుగులు మార్కెట్లో రూ.200 నుంచి రూ.250 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి. అన్ని ఖర్చులు పోగా ఒక బెడ్కు 120 రూపాయల లాభం వేసుకున్నా 400 బెడ్ల ద్వారా నెలకు రూ.48,000 నుంచి రూ.50,000 వరకు సులభంగా సంపాదించవచ్చు.
వీటిని స్థానిక రెస్టారెంట్లు, సూపర్ మార్కెట్లు, అపార్ట్మెంట్ల వద్ద అమ్మవచ్చు. ముందుగానే వెళ్లి వారితో మాట్లాడి ఒప్పందం చేసుకోవాలి. అమ్ముడుపోని పుట్టగొడుగులను వృధా చేయకుండా వాటిని ఎండబెట్టి పుట్టగొడుగుల పొడి, సూప్ మిక్స్ లేదా పుట్టగొడుగుల పచ్చడిలా తయారు చేసి అమ్మితే లాభం రెట్టింపు అవుతుంది.
ఏమేం తయారుచేయవచ్చు?
పుట్ట గొడుగులు ఒక్కోసారి అమ్ముడుపోకుండా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు వాటిని ఇలా మార్చి తిరిగి అమ్మవచ్చు.
పుట్టగొడుగుల పచ్చడి కోసం వాటిని చిన్న ముక్కలుగా కోసి, నూనెలో వేయించి, మసాలాలు కలిపి తయారు చేస్తారు. ఇది చాలా నెలలు వరకు నిల్వ ఉంటుంది. సూపర్ మార్కెట్లలో పెట్టి వీటిని అమ్మవచ్చు.
పుట్టగొడుగుల పొడి కోసం వాటిని బాగా ఎండబెట్టి, పొడి చేయాలి. దీన్ని సూప్, కూర లేదా సత్తుపిండి తయారీలో వాడొచ్చు.
పుట్టగొడుగుల సూప్ మిక్స్ కోసం పుట్టగొడుగుల పొడితో మొక్కజొన్న పిండి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపి ఇన్స్టంట్ సూప్ మిక్స్గా చేసి అమ్మవచ్చు.
పుట్టగొడుగుల అప్పడాలు/వడియాలు తయారుచేసేందుకు పుట్టగొడుగుల గుజ్జును అప్పడాలు లేదా వడియాలు చేసేటప్పుడు కలిపి చేయొచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్గా దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది.
సూపర్ మార్కెట్లు, ఆర్గానిక్ స్టోర్లు, డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లలో మీ ఉత్పత్తులను అమ్మకానికి పెట్టొచ్చు. Amazon, Flipkart లాంటి సైట్లలో లేదా సొంతంగా సోషల్ మీడియా పేజీలు (Instagram/Facebook) మొదలుపెట్టి అమ్మొచ్చు. పెద్ద రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లకు 'సూప్ మిక్స్', 'పుట్టగొడుగుల పొడి'ని బల్క్గా సరఫరా చేయొచ్చు. ఇలా అమ్మినా కూడా మీకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. సాధారణంగా కిలో పుట్టగొడుగులను రూ.200కి అమ్మితే, అదే కిలో పుట్టగొడుగులను పచ్చడిగా మారిస్తే, దాని వల్ల రూ.500 నుంచి రూ.700 వరకు ఆదాయం పొందొచ్చు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఎండిన పుట్టగొడుగుల పొడి ధర నాణ్యతను బట్టి కిలో రూ.1,500 నుంచి రూ.3,000 వరకు ఉంటుంది.