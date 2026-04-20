- Amaravati : థార్ కారు, కట్టల కొద్దీ డబ్బులు.. ఆడబిడ్డలను వేధించిన నీచుడికి ఇంత లగ్జరీ లైఫా..!
Amaravati : థార్ కారు, కట్టల కొద్దీ డబ్బులు.. ఆడబిడ్డలను వేధించిన నీచుడికి ఇంత లగ్జరీ లైఫా..!
అమరావతి మైనర్ల వేధింపుల కేసులో దర్యాప్తు లోతుగా సాగుతోంది. నిందితుడు అయాన్ అహ్మద్ విలాసవంతమైన జీవనశైలిపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలో అతడి కార్లు, డబ్బు, ఖరీదైన గాడ్జెట్లతో ఉన్న వైరల్ వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి.
అమరావతి కేసులో సంచలనాలు...
మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లా పరత్వాడలో జరిగిన ఓ దారుణమైన ఘటన అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది. 19 ఏళ్ల నిందితుడు అయాన్ అహ్మద్ వందలాదిమంది మైనర్ బాలికలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. అమ్మాయిల అసభ్యకర వీడియోలను షేర్ చేశాడన్న ఆరోపణలపై అతడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ 11న మైనర్లకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు ఆన్లైన్లో సర్క్యులేట్ అవ్వడంతో ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, ఏప్రిల్ 13న అహ్మద్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు మొత్తం 8 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ వ్యవహారం తాము ఊహించిన దానికంటే చాలా పెద్దదిగా ఉండొచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారని ఇండియా టుడే రిపోర్ట్ పేర్కొంది.
కొత్తమలుపు తిరిగిన అమరావతి కేసు...
ఈ కేసు దర్యాప్తు ఇప్పుడు అసలు నేరం దాటి విస్తరించింది. పోలీసులు ఇప్పుడు అహ్మద్ జీవనశైలి, అతని ఆర్థిక లావాదేవీలపై దృష్టి సారించారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు, రీల్స్లో అతను లగ్జరీ కార్లు, కట్టల కొద్దీ డబ్బు, ఖరీదైన మొబైల్ ఫోన్లు, తుపాకీ లాంటి ఆయుధంతో కనిపిస్తున్నాడు.
కేవలం 19 ఏళ్ల వయసున్న యువకుడికి ఇంత విలాసవంతమైన జీవితం గడిపేందుకు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది ఇప్పుడు కీలక ప్రశ్నగా మారింది. ఈ డబ్బు అక్రమ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిందా? లేదా దీని వెనుక ఏదైనా పెద్ద క్రిమినల్ నెట్వర్క్ ఉందా? అనే కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అమరావతి వైరల్ వీడియోలు...
ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్న అనేక క్లిప్పులు అహ్మద్ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని చూపిస్తున్నాయి. ఒక వీడియోలో అతను మహీంద్రా థార్ ఎస్యూవీని నడుపుతూ కనిపించాడు. మరికొన్నింటిలో ఐఫోన్ల వంటి ఖరీదైన స్మార్ట్ఫోన్లను చేతిలో పట్టుకుని ఉన్నాడు.
కొన్ని క్లిప్పుల్లో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఒక వీడియోలో తుపాకీ పట్టుకుని కూడా కనిపించాడు. మరో క్లిప్లో ప్రాణం కంటే గెలవడమే తనకు ముఖ్యమని అతను చెప్పడం వినిపిస్తుంది. దీన్నిబట్టి సోషల్ మీడియాలో తనకంటూ ఓ దూకుడైన ఇమేజ్ను క్రియేట్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పోస్టులు నిజంగా అతని కార్యకలాపాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయా..? లేక కేవలం ఇమేజ్ కోసమే ఇలా చేశాడా? అని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
ఈ థార్ అతడిదేనా..?
వీడియోలలో కనిపించిన ఎస్యూవీ ఈ కేసులో ఒక కీలక ఆధారం. ఇండియా టుడే రిపోర్ట్ ప్రకారం MH-27-DL-3100 రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఉన్న మహీంద్రా థార్ యాజమాన్యాన్ని పోలీసులు ధృవీకరిస్తున్నారు.
ఆ వాహనం అహ్మద్దా..? లేక ఈ కేసుకు సంబంధం ఉన్న మరెవరిదైనా? అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వీడియోలలో కనిపించిన తుపాకీపైనా దర్యాప్తు జరుగుతోంది. అది లైసెన్స్ ఉన్న ఆయుధమా? లేక అక్రమంగా సంపాదించిందా? అని అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.ఈ వివరాలు నిందితుడికి అక్రమ వనరులు లేదా పరిచయాలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పోలీసులకు సహాయపడతాయి.
కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఫ్లాట్…
అమరావతిలోని కటోరా నాకా ప్రాంతంలోని ఒక ఫ్లాట్ను దర్యాప్తు అధికారులు కీలకమైన ప్రదేశంగా గుర్తించారు. ఈ అపార్ట్మెంట్ను అసభ్యకరమైన కంటెంట్ను చిత్రీకరించడానికి, షేర్ చేయడానికి ఉపయోగించి ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
స్థానికులు ఆ ఫ్లాట్లో అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు జరిగేవని చెబుతున్నారు. యువతీ యువకులు తరచూ రాత్రిపూట ఫ్లాట్కు వచ్చేవారని పొరుగువారు తెలిపారు. వచ్చిన వారు తమ గుర్తింపును దాచుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారని కొందరు నివాసితులు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ వివరాలన్నీ ఇప్పుడు దర్యాప్తులో భాగమయ్యాయి.
ఎంతమంది బాధితులు..?
బాధితుల సంఖ్యపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఇప్పటివరకు కొద్దిమంది బాధితులను మాత్రమే పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే ఇంకా చాలా మంది అమ్మాయిలు లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉండవచ్చని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వందల సంఖ్యలో వీడియోలు ఉండొచ్చని కొన్ని రిపోర్టులు అంటున్నాయి.
ఈ కారణంగా దర్యాప్తు అధికారులు ఈ కేసును చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఇది ఒక చిన్న గ్రూప్ పనా..? లేక వ్యవస్థీకృత రాకెట్లో భాగమా? అని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
సిట్ దర్యాప్తు ముమ్మరం
ఈ కేసును భారతీయ న్యాయ సంహిత, పోక్సో చట్టం, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం వంటి పలు సెక్షన్ల కింద నమోదు చేశారు. ఈ చట్టాలు మైనర్లపై లైంగిక నేరాలు, అక్రమ డిజిటల్ కంటెంట్ను పంచుకోవడం వంటి తీవ్రమైన నేరాలకు సంబంధించినవి. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT)ను ఏర్పాటు చేశారు.
డిజిటల్ ఆధారాలు, అరెస్టులు
దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు అనేక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిలో మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్, టాబ్లెట్, హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నాయి. ఈ పరికరాలన్నింటినీ ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ కోసం పంపారు. వీడియోలు, మెసేజ్లు, ఇతర డిజిటల్ ఆధారాల కోసం నిపుణులు వాటిని పరిశీలిస్తారు.
పోలీసుల ప్రకారం, అహ్మద్ ఈ వీడియోలను తన సహచరుడికి షేర్ చేయగా, అతను వాటిని మరింత సర్క్యులేట్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇది మరింత మంది అనుమానితులను గుర్తించడానికి దర్యాప్తు అధికారులకు సహాయపడింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు.
బాధితులను కాపాడాలన్న పోలీసుల విజ్ఞప్తి
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధితుల గుర్తింపును బయటపెట్టవద్దని ఎస్పీ విశాల్ ఆనంద్ సింగురి ప్రజలను కోరారు. బాధితులు, వారి కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి సురక్షితంగా, గోప్యంగా సమాచారం పంచుకోవాలని ఆయన కోరారు.
వాంగ్మూలాలను ప్రైవేట్గా నమోదు చేయడానికి మహిళా అధికారులను ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గుర్తింపును కాపాడేందుకు అన్ని వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.
అహ్మద్ కు సహకరించినవారిపైనా చర్యలు…
అహ్మద్ ఆర్థిక మూలాలను గుర్తించడంపై ఇప్పుడు ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. అతను తన విలాసవంతమైన జీవితానికి డబ్బు ఎలా సమకూర్చుకున్నాడు, ఇందులో ఇతరుల ప్రమేయం ఉందా అని దర్యాప్తు అధికారులు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు.
అతని స్నేహితులు, పరిచయస్తుల వివరాలు సేకరించి, ఈ నేరంలో భాగస్వాములను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగే కొద్దీ మరిన్ని లింకులు బయటపడొచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
కొత్త సమాచారం వస్తుండటంతో, దర్యాప్తు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ఈ కేసు ఇంకా దర్యాప్తు దశలోనే ఉంది. ఈ నేరాన్ని పూర్తి స్థాయిని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇందులో పాల్గొన్న వారందరినీ గుర్తించడానికి పోలీసులు కృషి చేస్తున్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో డిజిటల్ పరికరాలు, ఆర్థిక రికార్డుల నుండి వచ్చే సమాచారం కీలకం కానుంది. ప్రస్తుతానికి, బాధితులను రక్షించడం, బలమైన సాక్ష్యాలను సేకరించడం, బాధ్యులందరినీ చట్టం ముందు నిలబెట్టడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు.