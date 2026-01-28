Ajit Pawar : మహా రాజకీయాల్లో అజిత్ 'పవర్' .. పాలిటిక్స్ ను కుదిపేసిన టాప్ 5 నిర్ణయాలు
Ajit Pawar : డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ నిర్ణయాలు కొన్ని మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. బాబాయ్ శరద్ పవార్ కు దూరమవడం నుండి సోదరిపై భార్యను పోటీలో నిలపడం వరకు ఆయన అనేక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అజిత్ 'పవర్'
Ajit Pawar Death: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఒక శూన్యం ఆవరించింది. ఇవాళ (బుధవారం, జనవరి 28న) రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం, ఎన్సిపి నాయకుడు అజిత్ పవార్ ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న చార్టెడ్ విమానం సాంకేతిక కారణాలతో కుప్పకూలింది... దీంతో ఘటనాస్థలిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అజిత్ పవార్ తో పాటు ఇద్దరు వ్యక్తిగత సిబ్బంది, మరో ఇద్దరు విమాన సిబ్బంది మొత్తం ఐదుగురు అక్కడిక్కడే చనిపోయారు.
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అజిత్ పవార్ చాలా పవర్ ఫుల్... ఆయన ఇప్పటికే అనేకసార్లు డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేశారు. బాబాయ్ శరత్ పవార్ తో విబేధించి ఎన్సిపిని చీల్చడంతో అజిత్ పవార్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగింది. అయితే తన రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి సాహసోపేత నిర్ణయాలు అనేకం తీసుకున్నారాయన. పవార్ కుటుంబం, ఎన్సిపి పార్టీలోనే కాదు మొత్తం మహారాష్ట్ర రాజకీయాలను కుదిపేసిన టాప్ 5 అజిత్ పవార్ నిర్ణయాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. బాబాయ్ శరద్ పవార్ కోసం లోక్సభ సీటు త్యాగం
అజిత్ పవార్ కు 1993లోనే మొదటిసారి బారామతి నుంచి ఎంపీ అయ్యే అవకాశం వచ్చింది. కానీ తన బాబాయ్ శరద్ పవార్ కోసం ఆ సీటును వదులుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంతో శరద్ పవార్ ఎంపీగా గెలిచి రక్షణ మంత్రి కాగలిగారు. తనకు కుటుంబం, పార్టీ రాజకీయాలు వేర్వేరు అని అజిత్ ఎప్పుడూ నిరూపించుకున్నారు.
2. 2019లో బాబాయ్ పై తిరుగుబాటు
మహావికాస్ అఘాడీ సమావేశం జరిగిన వెంటనే అజిత్ పవార్ ఎన్సీపీని వీడి బీజేపీలో చేరారు. ఈ చర్య మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో భూకంపం లాంటిది. దీన్ని బాబాయ్ శరద్ పవార్పై తిరుగుబాటుగా కూడా భావించారు. డిసెంబర్ 2, 2019న అంటే తిరుగుబాటు చేసిన 80 గంటల్లోనే ప్రమాణ స్వీకారం చేసి రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అయ్యారు. అయితే తర్వాత మళ్లీ ఎన్సీపీకి తిరిగి వచ్చారు. ఈ చర్య మహారాష్ట్రలో అధికార సమీకరణాలను మార్చేసింది. బీజేపీ-ఎన్సీపీ రెండింటికీ కొత్త ఆట మొదలుపెట్టింది.
3. పార్టీలో కొత్త ముఖాలను ప్రోత్సహించడం
అజిత్ పవార్ ఎప్పుడూ కొత్త నాయకులకు అవకాశాలు ఇవ్వాలని ఆలోచించేవారు. 2023లో శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ అధ్యక్ష పదవిని వీడుతున్నట్లు ప్రకటించినప్పుడు, అజిత్ కొత్త ముఖాలను ముందుకు తీసుకురావడాన్ని సమర్థించారు. అతని ఈ నిర్ణయం పార్టీలో మార్పు తెచ్చింది.
4. లోక్సభలో సోదరిపై భార్యను పోటీకి నిలబెట్టడం
2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అజిత్ పవార్ తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అప్పుడు బారామతి సీటు నుంచి అతని కజిన్ సిస్టర్ సుప్రియా సూలే పోటీలో ఉన్నారు. సోదరిపై అజిత్ పవార్ అభ్యర్థిని నిలబెట్టరని భావించారు, కానీ అతను తన భార్య సునేత్ర పవార్ను పోటీకి దించారు. అతని ఈ నిర్ణయంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.
5. స్థానిక ఎన్నికల్లో బాబాయ్తో విభేదాలు పక్కనపెట్టడం
ఈసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో, ఎన్సీపీ రెండు వర్గాలుగా చీలిన తర్వాత దెబ్బతిన్న అజిత్ పవార్ సంబంధాలు, బాబాయ్ శరద్ పవార్, సోదరి సుప్రియా సూలేతో మెరుగుపడటం మొదలైంది. రెండు వర్గాలు కలిసి పింప్రి చించ్వడ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేస్తామని సుప్రియా సూలే స్వయంగా ప్రకటించారు. అజిత్ పవార్ ఈ నిర్ణయం కూడా చాలా చర్చనీయాంశమైంది.