Suvendu Adhikari : బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి ఏం చదివారో తెలుసా..?
పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో అందరి దృష్టి ఆయన చదువుపై పడింది. ఆయన సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఆయన విద్యార్హతల వివరాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి జనాల్లో పెరుగుతోంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
సువేందు అధికారి ఏం చదివారు..?
సువేందు అధికారి పశ్చిమ బెంగాల్లో ఒక సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు. దశాబ్దాలుగా ప్రజా జీవితంలో ఉన్నారు. ఇటీవలే ఆయన పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయన రాజకీయ జీవితంతో పాటు, విద్యార్హతలు కూడా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నత నాయకత్వ పదవులకు ఎదిగిన తర్వాత ఈ ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
సువేందు అధికారి విద్యార్హతలు...
సువేందు అధికారి మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (ఎం.ఏ) డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. అధికారిక రికార్డులు, ఎన్నికల అఫిడవిట్ల ప్రకారం ఆయన రవీంద్ర భారతి యూనివర్సిటీ నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు. పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి రాకముందే ఆయన ఈ పీజీ విద్యార్హతను సాధించారు.
చదువు, రాజకీయాలను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ..
చిన్న వయసు నుంచే రాజకీయాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూనే, అధికారి తన ఉన్నత విద్యను కొనసాగించారు. రాజకీయంగా పలుకుబడి ఉన్న కుటుంబం నుంచి రావడంతో, ఆయన క్రమంగా పూర్తిస్థాయి ప్రజాసేవలోకి వచ్చారు. అదే సమయంలో తన చదువును కొనసాగించి, చివరికి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీని సంపాదించారు.
చిన్నప్పటి నుంచే రాజకీయాల్లో...
సువేందు అధికారి రాజకీయ కుటుంబంలో పుట్టారు. దాంతో చిన్నప్పటి నుంచే ప్రజా వ్యవహారాలపై ఆయనకు ఆసక్తి పెరిగింది. ఆయన తండ్రి శిశిర్ అధికారి కూడా ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడే. ఈ నేపథ్యం, చదువుతో పాటే నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఆయనకు ఎంతగానో సహాయపడింది.
ఆయన చదువుపై ప్రజాసక్తి...
పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో, ముఖ్యంగా ఎన్నికల సమయంలో, ఆయన విద్యార్హత తరచుగా చర్చనీయాంశం అవుతుంది. రాజకీయంగా ఎన్ని వాదనలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఎం.ఏ డిగ్రీ... దశాబ్దాల రాజకీయ అనుభవంతో పాటు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయి విద్యను సూచిస్తుంది.
