8th Pay Commission : ఉద్యోగుల జీతాలు డబుల్.. ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?
8th Pay Commission : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను నిర్ణయించే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండబోతోంది? ప్రస్తుతం ఉన్న 2.57 నుంచి 3.0-3.25కి పెరిగితే మీ నెల జీతం, బకాయిలు ఎంత పెరుగుతాయి? లెవెల్ 1-8 ఉద్యోగులకు ఎంత లాభం?
8వ వేతన సంఘం పైనే ఆశలన్నీ..
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission), దాని ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (Fitment Factor) గురించే ఎదురుచూస్తున్నారు. కొత్త జీతం, పెన్షన్, బకాయిలు ఎంత పెరుగుతాయో నిర్ణయించేది ఈ ఫ్యాక్టరే. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను భారీగా పెంచితే ఉద్యోగులకు పెద్ద లాభం చేకూరుతుందని ఉద్యోగ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి.
ఫిట్మెంట్ ఎంత పెరగొచ్చు..
డీఏ పెంచితేనే లాభం..
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేయడానికి ముందు, కరవు భత్యం (DA)ను బేసిక్ జీతంలో కలపడం చాలా ముఖ్యం. డీఏ ఎక్కువగా ఉంటే, బేస్ జీతం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కొత్త జీతంలో పెరుగుదల కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకవేళ డీఏ తక్కువగా ఉంటే, కొత్త ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనం కూడా పరిమితంగానే ఉంటుంది.
జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి..
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఆలస్యంగా అమలైతే, ఉద్యోగులకు 12 నుంచి 24 నెలల బకాయిలు ఒకేసారి అందే అవకాశం ఉంది. పాత, కొత్త జీతాల మధ్య తేడా ఆధారంగా ఈ బకాయిలను లెక్కిస్తారు.
ఏ పే లెవెల్పై ఎంత ప్రభావం ఉంటుందంటే:
లెవెల్ 1 (బేసిక్ జీతం- రూ.18,000) వారి జీతం రూ.36,000–46,260 వరకు పెరగవచ్చు.
లెవెల్ 6 (బేసిక్ జీతం- రూ.35,400) వారి జీతం రూ.70,800–90,978 కావచ్చు.
లెవెల్ 8 (బేసిక్ జీతం- రూ.47,600) వారి జీతం రూ.1.22 లక్షలు దాటవచ్చు.
ఒకేసారి రూ.14 లక్షలే...!
కొత్త జీతాలు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే, 18-24 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలానికి సంబంధించిన బకాయిలు (Arrears) ఒకేసారి చేతికి వస్తాయి. అంచనాల ప్రకారం లెవెల్ 1 ఉద్యోగులకు రూ.3.6 లక్షల వరకు, లెవెల్ 8 ఉద్యోగులకు రూ.14-15 లక్షల వరకు బకాయిలు అందవచ్చు.
ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రధాన డిమాండ్లు..
కుటుంబ సభ్యుల లెక్కింపును 3 నుంచి 5కి పెంచాలి.
నెల జీతంలో చెప్పుకోదగ్గ పెరుగుదల ఉండాలి.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.0–3.25 మధ్య నిర్ణయించాలి.
టేక్-హోమ్ శాలరీ (చేతికి వచ్చే జీతం) గణనీయంగా పెరగాలి.
నేషనల్ కౌన్సిల్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ కూడా తమ డిమాండ్లను త్వరలో కమిషన్కు సమర్పించనుంది.
ఈ మార్పులతో మీ జీతం, బకాయిలు మారతాయా? ఇది ఎప్పుడు అమలవుతుంది?
ఒకవేళ ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రతిపాదించినట్లు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.0 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా నిర్ణయిస్తే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నెల జీతాలు, బకాయిల్లో భారీ మార్పు వస్తుంది. ఇది కేవలం ఆర్థిక ప్రయోజనమే కాదు, ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం చర్చల దశలో ఉంది. తుది ఆమోదం, అమలుకు ఏడాది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు. ఈ మార్పు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది.