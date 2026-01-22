Skin Care: మంతెన చెప్పిన ఈ చిట్కా వాడితే..చలికాలంలో చర్మం మెరిసిపోతుంది..!
Skin Care: చలికాలంలో చర్మం పొడిబారిపోవడం, పగుళ్లు రావడం సర్వసాధారణం. మార్కెట్లో దొరికే రసాయనాలతో కూడిన క్రీములు వాడటం కంటే, ప్రకృతి సిద్ధమైన మార్గాల ద్వారా చర్మాన్ని కాపాడుకోవచ్చని ప్రముఖ ప్రకృతి చికిత్సా నిపుణులు డాక్టర్ మంతెన సత్యనారాయణ చెప్పారు
Skin Care
చలికాలంలో వచ్చిందంటే చాలు చర్మం తేమను కోల్పోయి తెల్లగా పొలుసులు రావడం, పెదాలు పగలడం వంటి సమస్యలు మొదలౌతాయి. వీటికి ఖరీదైన మాయిశ్చరైజర్లు అవసరం లేదని, మన వంటింట్లో ఉండే ఆవు నెయ్యి అద్భుతంగా పని చేస్తుందని మంతెన గారు వివరించారు.
ఆవు నెయ్యి ఎలా ఉపయోగించాలి..?
మంతెన గారి సూచన ప్రకారం, చలికాలంలో గడ్డకట్టిన లేదా పేరుకుపోయిన ఆవు నెయ్యిని తీసుకోవాలి.ఈ నెయ్యిని ముఖం, మెడ , చేతులు, కాళ్లు పగిలిన చోట రాయాలి. ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడానికి ముందు లేదా రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ గడ్డకట్టిన నెయ్యిని రాసుకుంటే.. మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ నెయ్యిని చర్మంపై రాసి మెల్లగా మసాజ్ చేయడం వల్ల అది చర్మ రంధ్రాల్లోకి వెళ్లి.. లోపలి నుండి తేమను అందిస్తుంది.
ఆవు నెయ్యి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
నేచురల్ మాయిశ్చరైజర్: ఆవు నెయ్యిలో ఉండే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చర్మానికి సహజమైన మృదుత్వాన్ని ఇస్తాయి. ఇది ఏ కెమికల్ క్రీముకు తీసిపోని విధంగా పనిచేస్తుంది.
చర్మం స్మూత్గా మారుతుంది: రోజువారీ వాడకం వల్ల చర్మంపై ఉన్న గరుకుదనం తగ్గి, చర్మం పట్టులా మారుతుంది.
పగుళ్ల నివారణ: కాళ్ల పగుళ్లు (Cracked heels) ఉన్నవారు రాత్రి పూట నెయ్యి రాసి సాక్సులు వేసుకుంటే, అతి త్వరగా పగుళ్లు తగ్గిపోతాయి.
కాంతివంతమైన చర్మం: నెయ్యి చర్మానికి పోషణను అందించి, ముఖంలో సహజమైన మెరుపును (Glow) తీసుకువస్తుంది.
ఆవు నెయ్యి మాత్రమే ఎందుకు వాడాలి?
సాధారణంగా నూనెలు రాస్తే చర్మం జిడ్డుగా అనిపించవచ్చు, కానీ పేరుకుపోయిన ఆవు నెయ్యి చర్మంలోకి త్వరగా ఇంకిపోతుంది. ఇది చర్మంపై ఒక రక్షణ పొరలా ఏర్పడి, చలి గాలి వల్ల చర్మం లోపలి తేమ ఆవిరి కాకుండా కాపాడుతుంది.