Bay Leaf: దిండు కింద బిర్యానీ ఆకు పెట్టుకుని పడుకుంటే పీడకలలు రావా?
Bay Leaf: తలగడ కింద బిర్యానీ ఆకు పెట్టుకుంటే పీడకలలు రావని కొందరి నమ్మకం. అసలు బిర్యానీ ఆకునే ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? ఆ ఆకుకు అంత పవర్ ఉందా? ఇందులో నిజమెంత? ఈ విశేషాలు తెలుసుకోండి.
సంప్రదాయాల్లో బిర్యానీ ఆకు
బిర్యానీ ఆకు.. మన వంటల్లో సువాసన కోసం వాడే సాధారణ ఆకు. అయితే ఈ ఆకు వల్ల వంటల్లో ఉపయోగం మాత్రమే కాదు, చాలా పాతకాలపు నమ్మకాలు కూడా ఉన్నాయి. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు బిర్యానీ ఆకును దిండు కింద పెట్టుకుంటే పీడకలలు రావని, ప్రశాంతంగా నిద్ర పడుతుందని కొందరు నమ్ముతారు. ఈ నమ్మకం కొత్తగా పుట్టింది కాదు. పురాతన గ్రీకు, రోమన్ సంస్కృతుల్లో బే లీఫ్ లేదా లారెల్ ఆకులను రక్షణ, జ్ఞానం, విజయం వంటి వాటికి గుర్తుగా భావించేవారు. కొన్ని పాత సంప్రదాయాల్లో ఈ ఆకును నిద్రించే ప్రదేశం దగ్గర ఉంచితే చెడు ఆలోచనలు దూరమవుతాయని, మంచి కలలు వస్తాయని నమ్మేవారు.
పీడకలలను నిజంగానే ఆపుతుందా?
ఇక్కడే అసలు విషయం ఉంది. బిర్యానీ ఆకును దిండు కింద పెట్టడం వల్ల పీడకలలు తగ్గుతాయని లేదా నిద్ర నాణ్యత మెరుగవుతుందని చెప్పడానికి ఇప్పటివరకు బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అంటే ఒక ఆకు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన చెడు కలలు ఆగిపోతాయని చెప్పలేం. అయితే ఈ చిన్న అలవాటు కొంతమందికి మానసికంగా ప్రశాంతత ఇవ్వొచ్చు. నిద్రకు ముందు ఒకే విధమైన ప్రశాంతమైన అలవాటును పాటించడం వల్ల మనసు రిలాక్స్ కావడానికి సహాయపడవచ్చు. బిర్యానీ ఆకుకు ఉండే సహజమైన వాసన కూడా కొందరికి ఆహ్లాదంగా అనిపించొచ్చు. అందుకే దీనిని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన నిద్ర చికిత్సగా కాకుండా ఒక సంప్రదాయ నమ్మకంగా చూడాలి.
నమ్మాలా? వద్దా?
దిండు కింద బిర్యానీ ఆకు పెట్టుకోవాలా? వద్దా? అనేది మీరే సొంతంగా నిర్ణయించుకోవాలి. అది ఒకరి సొంత నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆకును వాడాలనుకుంటే ముందు ఆకును శుభ్రంగా, పొడిగా ఉంచడం మంచిది. వాసన నచ్చకపోతే లేదా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా తరచూ పీడకలలు రావడం, నిద్ర మధ్యలో పదేపదే మేల్కొనడం, నిద్ర పట్టకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉంటే బిర్యానీ ఆకుపైనే ఆధారపడకూడదు. ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిద్ర సమయాల్లో మార్పులు వంటి కారణాలు కూడా నిద్రను ప్రభావితం చేయవచ్చు. కాబట్టి ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, పడుకునే ముందు మొబైల్ వాడకం తగ్గించడం, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నిద్రపోవడం వంటి అలవాట్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. బిర్యానీ ఆకు పద్ధతి ఒక పాత నమ్మకం మాత్రమే.. పీడకలలను ఆపే శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన మార్గం మాత్రం కాదు.