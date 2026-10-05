ఇవి హెవీ డిజైన్ బంగారు గాజులు. చేతికి ఒక్క గాజు వేసుకున్నా చాలా నిండుగా కనిపిస్తారు.
రాళ్లు, బంగారం కాంబినేషన్లో వచ్చే గాజులు ఇవి. ఈ గాజులు మీకు చాలా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్లతో వచ్చే బంగారు గాజులు ఇవి. ఇవి మీకు ఎంతో గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
రోజువారీ వాడకానికి ఇలాంటి గాజులు సరిపోతాయి. ఇవి తక్కువ బరువుతో వస్తాయి.
టెంపుల్ జ్యువెలరీని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్ల సమయంలో మీరు ఈ గాజులు ధరిస్తే చాలా బాగుంటారు.
తక్కువ బరువులో బంగారు గాజులు కొనాలనుకునే వారికి ఈ డిజైన్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
రాళ్లు, పూల డిజైన్లతో ఈ కడా స్టైల్ బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి. కాలేజీ అమ్మాయిల నుంచి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ వరకు ఎవరైనా వీటిని ధరించవచ్చు. ఇవి మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
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