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బంగారు గాజులు చూశారా.. చూపుతిప్పుకోలేరంతే

life Oct 05 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
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హెవీ బంగారు గాజులు

ఇవి హెవీ డిజైన్ బంగారు గాజులు. చేతికి ఒక్క గాజు వేసుకున్నా చాలా నిండుగా కనిపిస్తారు. 

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స్టోన్ బ్యాంగిల్స్

రాళ్లు, బంగారం కాంబినేషన్లో వచ్చే గాజులు ఇవి. ఈ గాజులు మీకు చాలా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

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లీఫ్ డిజైన్ గాజులు

పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్లతో వచ్చే బంగారు గాజులు ఇవి. ఇవి మీకు ఎంతో గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: social media
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డైలీ వేర్ గాజులు

రోజువారీ వాడకానికి ఇలాంటి గాజులు సరిపోతాయి. ఇవి తక్కువ బరువుతో వస్తాయి. 

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టెంపుల్ గాజులు

టెంపుల్ జ్యువెలరీని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్ల సమయంలో మీరు ఈ గాజులు ధరిస్తే చాలా బాగుంటారు. 

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సింపుల్ డిజైన్ గాజులు

తక్కువ బరువులో బంగారు గాజులు కొనాలనుకునే వారికి ఈ డిజైన్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: instagram
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కడా స్టైల్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్

రాళ్లు, పూల డిజైన్లతో ఈ కడా స్టైల్ బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి. కాలేజీ అమ్మాయిల నుంచి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ వరకు ఎవరైనా వీటిని ధరించవచ్చు. ఇవి మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: social media

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