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Anklets: ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసుదోచే పట్టీల డిజైన్లు

life Oct 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Anklets
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ట్రెండీ పట్టీల డిజైన్..

ఇలాంటి పట్టీలు ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. చాలా స్టైలిష్ గా కూడా కనపడతాయి.  ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి.

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బటర్‌ఫ్లై చైన్ పట్టీలు

పాత డిజైన్ పట్టీలు మీకు నచ్చకపోతే, ఈ మోడ్రన్ ఫంకీ పట్టీలు మీకు సరైన ఎంపిక. వీటిని మీరు డ్రెస్సులు, మ్యాక్సీ డ్రెస్సులు, షార్ట్స్‌పై కూడా వేసుకోవచ్చు.

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అడ్జస్టబుల్ పట్టీలు

అడ్జస్టబుల్ పట్టీల విషయానికొస్తే, ఇవి చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి. ఏ కాలి సైజుకైనా ఇవి సులభంగా సరిపోతాయి. ట్రెండీగా కూడా కనపడతారు.

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మువ్వలు, పూసల పట్టీలు

మీకు మువ్వల శబ్దం ఇష్టమైతే, ఇలాంటి అందమైన మువ్వలు, పూసల డిజైన్ పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మీ పాదాలకు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.

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సిల్వర్ ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు

ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీల డిజైన్ చాలా సింపుల్, సోబర్‌గా ఉంటుంది. ఇలాంటి పట్టీలు మీ ఆఫీస్ వేర్, చీరలు, సూట్‌లకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి.

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పెర్ల్ పట్టీల డిజైన్

చీరలు, లెహెంగాలపైకి ట్రెడిషనల్, క్లాసీ లుక్ ఇచ్చే పట్టీలు కావాలంటే, మీరు ఇలాంటి ముత్యాల పట్టీలను ట్రై చేయవచ్చు.

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