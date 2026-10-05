Anklets: ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసుదోచే పట్టీల డిజైన్లు

ఇలాంటి పట్టీలు ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. చాలా స్టైలిష్ గా కూడా కనపడతాయి. ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి.
పాత డిజైన్ పట్టీలు మీకు నచ్చకపోతే, ఈ మోడ్రన్ ఫంకీ పట్టీలు మీకు సరైన ఎంపిక. వీటిని మీరు డ్రెస్సులు, మ్యాక్సీ డ్రెస్సులు, షార్ట్స్పై కూడా వేసుకోవచ్చు.
అడ్జస్టబుల్ పట్టీల విషయానికొస్తే, ఇవి చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి. ఏ కాలి సైజుకైనా ఇవి సులభంగా సరిపోతాయి. ట్రెండీగా కూడా కనపడతారు.
మీకు మువ్వల శబ్దం ఇష్టమైతే, ఇలాంటి అందమైన మువ్వలు, పూసల డిజైన్ పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మీ పాదాలకు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.
ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీల డిజైన్ చాలా సింపుల్, సోబర్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి పట్టీలు మీ ఆఫీస్ వేర్, చీరలు, సూట్లకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి.
చీరలు, లెహెంగాలపైకి ట్రెడిషనల్, క్లాసీ లుక్ ఇచ్చే పట్టీలు కావాలంటే, మీరు ఇలాంటి ముత్యాల పట్టీలను ట్రై చేయవచ్చు.
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