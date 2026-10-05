మీరు సెలవుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్ ఫోన్ కాల్స్, ఈమెయిల్స్, ఇతర పనులకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. అప్పుడే ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేయగలరు.
ఇలా క్రమం తప్పకుండా బ్రేక్ తీసుకుని ట్రిప్స్ వేయడం వల్ల మీ మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. జీవితంపై ఉన్న విసుగు కూడా పోతుంది.
వెకేషన్స్ వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. దీనివల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, రాత్రిళ్లు ప్రశాంతంగా నిద్ర పడుతుంది.
పెద్ద వెకేషన్స్ తర్వాత ఆఫీస్కు వస్తే, వారం రోజుల్లోనే ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే లాంగ్ ట్రిప్స్ కంటే షార్ట్ ట్రిప్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్.
పనికి పూర్తిగా బ్రేక్ ఇచ్చి హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్లు, తిరిగి ఆఫీస్కు వచ్చినప్పుడు మరింత ఉత్సాహంగా, స్పష్టతతో పనిచేయగలుగుతారు.
ట్రిప్స్లో ఉన్నప్పుడు వ్యాయామం చేయడం, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శించడం, మీకు ఇష్టమైన హాబీలకు సమయం కేటాయించడం వల్ల మరింత యాక్టివ్గా ఉంటారు.
ఉద్యోగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు కంపెనీలు ఫ్లెక్సిబుల్ లీవ్ పాలసీలు తీసుకురావాలి. అలాగే వర్కింగ్ అవర్స్ తర్వాత కాల్స్ చేసే పద్ధతిని మానుకోవాలి.
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