Gold Price: ధర తగ్గిందని బంగారం కొంటున్నారా? ఇంకొక్కరోజు ఆగండి, మరింత తగ్గనున్న ధరలు
Gold Price: చాలా రోజుల తర్వాత బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. బంగారం వెనకే వెండి కూడా తగ్గడం మొదలుపెట్టింది. అయితే.. ఈ ధరలు ఇంకా తగ్గనున్నాయా? నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా?
Gold
కేంద్ర ప్రభుత్వం రేపు అంటే ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన యూనియన్ బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టనుంది. ఈ బడ్జెట్ బంగారం, వెండి ధరలు ఆధారపడి ఉన్నాయంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో బంగారం, వెండి కొనడం కరెక్టేనా, ఇంకా కొద్ది రోజులు ఆగితే ఇంకా ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందా? అసలు.. బడ్జెట్ ఎలా ఉండబోతోంది అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
మళ్లీ బంగారం ధర పెరిగిపోతుందా..?
ఇప్పుడు బంగారం ధరలు తగ్గాయి అని తెలియగానే.. అందరూ మళ్లీ బంగారం షాపులకు పరుగులు తీసే అవకాశం లేకపోలేదు. అయితే.. ఇలా అందరూ ఎగపడటం వల్ల మళ్లీ ఈ ధరలు పెరుగుతాయా అనే అనుమానం కూడా చాలా మందిలో ఉంది. దీనికి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే.. బంగారం ధరలు అనేవి కేవలం మన దేశంలో కొనుగోలు చేసే వారిపై ఆధారపడి ఉండవు.
గ్లోబల్ మార్కెట్: బంగారం ధరను అంతర్జాతీయ మార్కెట్ (COMEX), డాలర్ విలువ , అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ నిర్ణయాలు శాసిస్తాయి. భారత్లో ఎంత మంది కొన్నా అంతర్జాతీయ ధరల్లో పెద్దగా మార్పు రాదు.
లోకల్ ప్రీమియం: అయితే, డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు స్థానిక జ్యువెలరీ షాపుల వారు 'ప్రీమియం' లేదా 'తయారీ ఛార్జీలు' (Making Charges) పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల మీకు నగ ధర కొంచెం ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు.
ఈ తగ్గిన ధరలు ఇలాగే కొనసాగుతాయా?
ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్ ప్రకారం, బంగారం ధరలు కొంతకాలం పాటు స్థిరంగా లేదా స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులతో ఉండవచ్చు. ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలోపేతం కావడం లేదా ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి డబ్బు తీసి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టడం కావచ్చు.
3. బడ్జెట్ తర్వాత ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?
రేపటి బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం తీసుకునే ఒకే ఒక్క నిర్ణయం బంగారం ధరను నిర్ణయిస్తుంది. అదే "ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ" (దిగుమతి సుంకం).ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ తగ్గిస్తే ధరలు మరింత భారీగా తగ్గుతాయి. (గతంలో ఇలాగే జరిగింది)ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ పెంచితే ధరలు మళ్లీ చుక్కలను తాకుతాయి.మార్పు లేకపోతే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను బట్టి ధరలు అలాగే ఉంటాయి.
నిపుణుల విశ్లేషణ: ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉందని కొందరు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అదే జరిగితే ఇప్పుడు కొన్నదాని కంటే రేపు లేదా ఎల్లుండి ధర ఇంకా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది.
మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? (Smart Strategy)
ఒకవేళ మీరు బంగారం కొనాలనుకుంటే ఈ 'సిప్' (SIP) పద్ధతిని పాటించండి:50-50 పద్ధతి: మీ దగ్గర ఉన్న బడ్జెట్లో 50% డబ్బుతో ఈరోజే (తగ్గిన రేటు వద్ద) బంగారం కొనండి. మిగిలిన 50% డబ్బును రేపటి బడ్జెట్ ప్రసంగం వరకు ఆపండి.బడ్జెట్ తర్వాత రేటు తగ్గితే.. తక్కువ ధరలో మిగిలిన సగం కొనవచ్చు.ఒకవేళ రేటు పెరిగితే.. కనీసం సగం బంగారం తక్కువ ధరకే కొన్నాము అనే తృప్తి ఉంటుంది.
రేపటి బడ్జెట్ అనేది బంగారం మార్కెట్కు ఒక 'టర్నింగ్ పాయింట్'. కాబట్టి ఈరోజు "ఎగబడి" మొత్తం డబ్బుతో కాకుండా, తెలివిగా కొంత మొత్తమే కొనడం ఉత్తమం.