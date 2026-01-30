Gold vs Platinum: బంగారం కాదు... తగ్గుతున్న ప్లాటినం ధరలు, పెరుగుతున్న ప్లాటినం నగల డిమాండ్
Gold vs Platinum: బంగారం ధరలు రోజు రోజుకీ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి.పది గ్రాముల బంగారం కూడా కొనలేని పరిస్థితుల్లో రేట్లు ఉన్నాయి. దీంతో.. దీంతో చాలా మంది చూపు ప్లాటినం వైపు మళ్లుతోంది..చూడటానికి వెండిలా ఉన్నా, ఇది చాలా విలువైన లోహం.
Gold vs platinum
బంగారం అంటే భారతీయులకు అమితమైన ప్రేమ. ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం ఉన్నా, పండగ వచ్చినా కచ్చితంగా బంగారం కొనాల్సిందే. ఇక స్త్రీలు అయితే.. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త డిజైన్స్ కావాలని గోల్డ్ జ్యూవెలరీ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.తులం బంగారం కూడా కొనలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలాంటి సమయంలోనే అందరూ బంగారానికి వేరే ఆప్షన్లు ఎతుకుతున్నారు. అందులో భాగంగా చాలా మంది ఈ మధ్య ప్లాటినం కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మరి.. గోల్డ్ కి బదులు.. ప్లాటినం కొనుగోలు చేయడం కరెక్టేనా..? నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం...
బంగారం Vs ప్లాటినం:
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల ప్రకారం, ప్లాటినం ధర బంగారం కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. ప్రస్తుతం పది గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా 60వేలకు పైగానే ఉంది. ఇక.. ప్లాటినం విషయానికి వస్తే.. 10 గ్రాముల ప్లాటినం 30 వేల నుంచి 35 వేలలోపు వచ్చేస్తుంది.
ప్లాటినం కొనడం వల్ల కలిగే లాభాలు..
ధర తక్కువ: ప్లాటినం ధర బంగారం కంటే దాదాపుు 4 నుండి 5 రెట్లు తక్కువగానే ఉంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో లగర్జీ నగలు కావాలి అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
మన్నిక (Durability): ప్లాటినం చాలా గట్టి లోహం. ఇది త్వరగా అరిగిపోదు లేదా విరిగిపోదు. అందుకే వజ్రాలు (Diamonds) అమర్చడానికి ప్లాటినంను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
నిత్యం మెరుస్తూనే ఉంటుంది: బంగారం కాలక్రమేణా తన మెరుపును కోల్పోవచ్చు, కానీ ప్లాటినం రంగు మారదు (Tarnish-free).
అలర్జీలు ఉండవు: ప్లాటినం గరిష్టంగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది (95% Purity). కాబట్టి సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారికి ఇది ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు కలిగించదు.
ప్లాటినం కొనడం వల్ల కలిగే నష్టాలు (Cons)
రీసేల్ వాల్యూ (Resale Value): ప్లాటినం విషయంలో ఇదే అతిపెద్ద సమస్య. బంగారాన్ని ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు, కానీ ప్లాటినంను తిరిగి కొనే షాపులు తక్కువ. అమ్మినా కూడా 20% నుండి 30% వరకు విలువ తగ్గిస్తారు.
తయారీ ఖర్చులు (Making Charges): ప్లాటినం చాలా గట్టి లోహం కాబట్టి దానితో నగలు చేయడం కష్టం. అందుకే దీనికి మేకింగ్ ఛార్జీలు బంగారం కంటే ఎక్కువగా (దాదాపు 25% వరకు) ఉంటాయి.
లిక్విడిటీ (Liquidity): అత్యవసర సమయంలో బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి లోన్ పొందడం సులభం. కానీ ప్లాటినంపై లోన్ ఇచ్చే సంస్థలు మన దగ్గర చాలా తక్కువ.
సాంప్రదాయ విలువ: భారతీయులకు బంగారంపై ఉన్నంత సెంటిమెంట్ లేదా సాంప్రదాయ విలువ ప్లాటినంకు లేదు.
రెండింటిలో ఏది కొనాలి?
పెట్టుబడి కోసం (Investment): మీరు భవిష్యత్తులో లాభం రావాలి, అవసరానికి డబ్బు కావాలి అనుకుంటే బంగారం (గోల్డ్ కాయిన్స్ లేదా బాండ్స్) మాత్రమే బెస్ట్.
ఫ్యాషన్ కోసం (Fashion): మీరు పెళ్లిళ్లకు, ఫంక్షన్లకు విభిన్నంగా, రిచ్గా కనిపించాలనుకుంటే ప్లాటినం ఉత్తమం. ముఖ్యంగా రింగులు, చైన్ల విషయంలో ప్లాటినం చాలా ఎలైట్గా కనిపిస్తుంది.
చిన్న చిట్కా: మీరు ప్లాటినం నగలు కొనేటప్పుడు "Pt950" అనే హాల్మార్క్ ముద్ర ఉందో లేదో కచ్చితంగా చూసుకోండి.