- Home
- Life
- Rice: అన్నం వండిన వెంటనే గరిటె పెట్టకూడదా? ఎందుకో తెలుసా? అన్నం వండేటప్పుడు చేయకూడని మిస్టేక్
Rice: అన్నం వండిన వెంటనే గరిటె పెట్టకూడదా? ఎందుకో తెలుసా? అన్నం వండేటప్పుడు చేయకూడని మిస్టేక్
Rice: అన్నం వండేటప్పుడు చాలా మంది చాలా పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పొరపాట్లు చేయడం వల్ల అన్నం పొడి పొడిగా కాకుండా, ముద్దలా తయారౌతుంది. మరి, ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు..?
అన్నం వండేటప్పుడు చేయకూడని తప్పులు..
అన్నం వండటం చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది, కానీ కొత్తగా వంట నేర్చుకునే వారికి ఇది కొన్నిసార్లు పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. ఎంతో ఇష్టంగా వేడివేడి అన్నం వడ్డించుకుని తినబోతుంటే, అది ముద్దలా జిగురుగా మారితే చాలా చిరాకు వస్తుంది. ఎక్కడ తేడా కొట్టిందో అర్థం కాక తలబాదుకుంటారు.
చాలా సందర్భాల్లో, అన్నం ఉడికిన వెంటనే దాన్ని గరిటెతో కలపడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. మనం అన్నం విడివిడిగా ఉండటానికి కలుపుతామని అనుకుంటాం, కానీ నిజానికి అది అన్నాన్ని మరింత ముద్దగా చేస్తుంది. అసలు ఈ చిన్న చర్య అన్నం రుచిని, రూపాన్ని ఎందుకు మారుస్తుంది?
అన్నం ఉడికిన వెంటనే ఎందుకు కలపకూడదు?
స్టార్చ్ విడుదలవుతుంది: తాజాగా ఉడికిన అన్నం ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది. దాని నుండి ఆవిరి వస్తూ ఉంటుంది, అలాగే అది స్టార్చ్ను విడుదల చేస్తూనే ఉంటుంది. మీరు ఉడికిన వెంటనే దాన్ని కలిపినప్పుడు, అదనపు స్టార్చ్ అన్నం అంతా వ్యాపిస్తుంది. దీని వల్ల అన్నం గింజలు విడివిడిగా కాకుండా ఒకదానికొకటి అతుక్కుని ముద్దగా మారుతుంది.
గింజలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి: అన్నం ఉడికిన వెంటనే, మెతుకులు నీటిని పీల్చుకుని ఉబ్బిపోయి చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. ఆ సమయంలో వాటిని గరిటెతో కదిలించడం వల్ల మెతుకులు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల అన్నం చూడటానికి బాగోదు.రుచి కూడా అసహజంగా ఉంటుంది. అన్నం కాస్త చల్లారడానికి సమయం ఇస్తే.. మంచి పొడిపొడిగా మారుతుంది.
మిగిలిన ఆవిరి బయటకు పోవాలి: స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత కూడా, అన్నం ఆవిరిలో ఉడుకుతూనే ఉంటుంది. వెంటనే కలిపేయడం వల్ల ఈ ప్రక్రియ దెబ్బతింటుంది.తేమ అన్నం అంతా సమానంగా వ్యాపించదు. అన్నం దించాక 5-10 నిమిషాల పాటు కదపకుండా ఉంచడం వల్ల ఆవిరి నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తుంది, ప్రతి గింజ పూర్తిగా, సమానంగా ఉడకడానికి సహాయపడుతుంది.
అన్నం వండేటప్పుడు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు..
అన్నం విరిగిపోకుండా, జిగురుగా మారకుండా ఉండటానికి ఉడికిన వెంటనే కలపకూడదు. అంతేకాదు, అన్నం ఉడికిన వెంటనే మూత తీయడం వల్ల ఆవిరి బయటకు పోయి, చివరి ఆకృతిపై ప్రభావం పడుతుంది. అవసరానికి మించి నీరు పోయడం వల్ల అన్నం ముద్దగా మారే సమస్య పెరుగుతుంది. గింజలు ఒకదానికొకటి అతుక్కుంటాయి.
అన్నం వండటానికి ముందు బియ్యాన్ని 2-3 సార్లు కడగడం వల్ల పైపొరపై ఉండే అదనపు స్టార్చ్ తొలగిపోతుంది, ఇది అన్నం జిగురుగా మారకుండా చేస్తుంది. మీరు వండుతున్న బియ్యం రకాన్ని బట్టి సరైన నీరు-బియ్యం నిష్పత్తిని వాడాలి. బాస్మతి లేదా సోనా మసూరి వంటి వివిధ రకాల బియ్యం పర్ఫెక్ట్గా ఉడకడానికి నిర్దిష్ట నీటి నిష్పత్తులు అవసరం. స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత అన్నం పొడిపొడిలాడేందుకు కదపకుండా 5-10 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఇది ఆవిరిని ఆవిరైపోవడానికి, అన్నం తన తేమను, ఆకృతిని నిలుపుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
సరైన వంట పాత్రను ఎంచుకోవాలి: వేడిని సమానంగా పంపిణీ చేయడానికి, అడుగు పట్టకుండా నిరోధించడానికి మందపాటి అడుగు ఉన్న పాత్రను వాడాలి. ఈ రకమైన పాత్ర అన్నం స్థిరంగా ఉడకడానికి సహాయపడుతుంది