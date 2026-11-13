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ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే గాలిని శుభ్రపడిపోతుంది

life Nov 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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మనీ ప్లాంట్

ఇంట్లో సులభంగా పెంచగల మొక్క మనీ ప్లాంట్. ఇది గాలిని శుద్ధి చేయడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. 

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పీస్ లిల్లీ

పీస్ లిల్లీ మొక్క ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది గాలిలోని విషపదార్థాలను తొలగించి, స్వచ్ఛమైన గాలిని అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
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రబ్బర్ ప్లాంట్

అందమైన రంగులో ఉంటే ఈ రబ్బర్ మొక్క గాలిలో ఉండే మలినాలను తొలగించి, ఆక్సిజన్ అందిస్తుంది.

Image credits: chatgpt
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ఇంగ్లీష్ ఐవీ

కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలతో ఇంట్లో పెంచుకోగలిగే ఇంగ్లీష్ ఐవీ మొక్క గాలిలోని విషపదార్థాలను తొలగిస్తుంది.

Image credits: Getty
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అరెకా పామ్

గాలిలోని కాలుష్య కారకాలను తొలగించి, గాలిని స్వచ్ఛంగా మార్చడంలో అరెకా పామ్ మొక్క ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Image credits: Getty
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బోస్టన్ ఫెర్న్

బోస్టన్ ఫెర్న్ మొక్కను ఇంట్లో పెంచడం వల్ల గాలి శుభ్రపడటమే కాకుండా, తేమ శాతం కంట్రోల్ అవుతుంది.

Image credits: Getty

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