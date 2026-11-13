ఇంట్లో సులభంగా పెంచగల మొక్క మనీ ప్లాంట్. ఇది గాలిని శుద్ధి చేయడంలో బాగా పనిచేస్తుంది.
పీస్ లిల్లీ మొక్క ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది గాలిలోని విషపదార్థాలను తొలగించి, స్వచ్ఛమైన గాలిని అందిస్తుంది.
అందమైన రంగులో ఉంటే ఈ రబ్బర్ మొక్క గాలిలో ఉండే మలినాలను తొలగించి, ఆక్సిజన్ అందిస్తుంది.
కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలతో ఇంట్లో పెంచుకోగలిగే ఇంగ్లీష్ ఐవీ మొక్క గాలిలోని విషపదార్థాలను తొలగిస్తుంది.
గాలిలోని కాలుష్య కారకాలను తొలగించి, గాలిని స్వచ్ఛంగా మార్చడంలో అరెకా పామ్ మొక్క ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
బోస్టన్ ఫెర్న్ మొక్కను ఇంట్లో పెంచడం వల్ల గాలి శుభ్రపడటమే కాకుండా, తేమ శాతం కంట్రోల్ అవుతుంది.
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