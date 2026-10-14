Cold: ఎండాకాలంలో జలుబు ఎందుకు చేస్తుంది? దీని వెనక కారణం ఏంటి?
Cold: వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో జలుబు చేయడం, దగ్గు రావడం, జ్వరం రావడం చాలా కామన్. వాతావరణం కారణంగా అలా జరుగుతుంది. కానీ, ఎండాకాలంలో జలుబు ఎందుకు చేస్తుంది?
Summer Cold
బయట జోరుగా వర్షాలు పడుతున్నా, చలి ఎక్కువగా ఉన్నా.. సాధారణంగా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ, మండే వేసవిలోనూ కొందరికి జలుబు, జ్వరం వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అసలు.. బయట ఎండలు మండుతుంటే.. జలుబు ఎందుకు చేస్తుంది? దీని వెనక ఉన్నా కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఎంట్రో వైరస్ ల ప్రభావం...
చలికాలంలో రైనూ వైరస్ లు ఎక్కువగా ప్రభావం చూపితే, వేసవి కాలంలో ‘ఎంట్రో వైరస్ లు’ విజృంభిస్తాయి. ఇవి జూన్ నుండి అక్టోబర్ మధ్య కాలంలో వేగంగా విస్తరించి, జలుబు, గొంతు నొప్పి, నీరసం వంటి సమస్యలు కలిగిస్తాయి. అందుకే. చాలా మందికి ఎండాకాలంలో జలుబు, జ్వరం వస్తూ ఉంటాయి.
ఏసీ వాడకం, ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు...
బయట విపరీతమైన ఎండ ఉన్నప్పుడు... మనం చల్లదనం కోసం వెతుకుతాం. వెంటనే ఎక్కవ చల్లదనం ఉండే ఏసీ గదులు లేదా వాహనాల్లోకి వెళ్లడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తాం. దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా మారుతుంది. ఈ హఠాత్ మార్పు రోగ నిరోధక శక్తిని బలహీనపరిచి, వైరస్లు సులభంగా దాడి చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది.
డీ హైడ్రేషన్...
వేసవిలో శరీరంలో తగినంత నీరు లేకపోవడం వల్ల గొంతు, ముక్కులోని శ్లేష్మ పొరలు పొడిబారిపోతాయి. ఇది వైరస్లు శరీరంలోకి ప్రవేశించడానికి మార్గం సులువు చేస్తుంది.
ప్రయాణాలు, రద్దీ ప్రాంతాలు: వేసవి సెలవుల్లో చాలామంది ట్రిప్స్ వెళ్తుంటారు. విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్లు, రద్దీగా ఉండే పర్యాటక ప్రాంతాల్లో వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలతో కలిసిపోవడం వల్ల వైరస్లు సులభంగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకుతాయి.
గాలిలో ఉండే అలర్జీలు : వేసవిలో గాలిలో తిరిగే పుప్పొడి రేణువులు, దుమ్ము, ధూళి వల్ల శ్వాసకోశ మార్గంలో చికాకు ఏర్పడుతుంది. ఇది జలుబు లక్షణాలను పోలిన సమస్యలను సృష్టిస్తుంది.
నివారణ మార్గాలు:
ఎండ నుంచి నేరుగా వచ్చి వెంటనే ఏసీలో కూర్చోవడాన్ని తగ్గించాలి.
శరీరం హైడ్రేటెడ్గా ఉండేలా తగినన్ని నీళ్లు తాగాలి.
చేతులను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా కడగడం ద్వారా వైరస్ల బారి నుంచి రక్షించుకోవచ్చు.