River: ఈ రెండు నదులు పక్కపక్కనే ప్రవహించినా కలవని నదులు ఇవి..!
River: ప్రపంచంలో చాలా నదులు ఉన్నాయి. ఒక నది మరో నదితో కలిసి సంగమాలు కూడా ఏర్పరుస్తాయి. ఆ నదులు కలిసిన తర్వాత.. ఏ నీరు ఏ నది కి చెందినది అని మనం చెప్పలేం. కానీ, ఈ రెండు నదులు కలిసిపోయినా కూడా రెండు రంగుల్లో కనిపిస్తాయి.
నదుల కలయిక..
ఒక నది మరో నదితో కలవడం చాలా సహజం. నదుల కలయికను మనం సంగమం అని పిలుస్తాం. అయితే, రెండు నదులు కలిసినా కూడా... అవి వేటికవి సపరేటుగా కనిపించే రెండు అరుదైన నదుల గురించి మీకు తెలుసా? ఒక నది నీలం లేదా నలుపు రంగులో ఉంటే.. మరో నది ముదురు గోధుమ రంగులో కనిపిస్తుంది. ఈ రెండు రంగుల నీళ్లు కలిసిపోకుండా పక్కపక్కనే ప్రవహిస్తూ, మధ్యలో ఒక స్పష్టమైన గీత గీసినట్లుగా ఉండిపోతాయి. ఈ రెండు నదులు కలిసినా కూడా.. నీటి రంగు ఎందుకు మారదు. కలిసినా కూడా.. ఎందుకు ఈ నదులు భిన్నంగా కనిపిస్తాయి..? అసలు ఈ నదులు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
ఈ నదులు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే...
ఈ అరుదైన నదులు బ్రెజిల్ లోని మనౌస్ నగరం సమీపంలో కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రదేశంలో అక్కడ నల్లటి రంగులో ప్రవహించే ‘రియో నీగ్రో’ నది, గోధుమ రంగులో ఉండే ‘సోలిమోయెస్ నది ఒక దానికొకటి కలుస్తాయి. ఈ రెండూ కలిసే అరుదైన దృశ్యాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ‘ మీటింగ్ ఆఫ్ ది వాటర్స్’ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రెండు నదులు కలిసినా కూడా.. డిఫరెంట్ గా రెండూ పక్క ప్రక్కనే ప్రవహిస్తున్నట్లు క్లియర్ గా కనపడుతుంది.
నదులు వేర్వేరు రంగుల్లో ఉండటం వెనక కారణం ఏంటి?
రియో నీగ్రో నది: ఈ నది దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల గుండా ప్రవహిస్తుంది. ఈ క్రమంలో చెట్ల ఆకులు, మొక్కల అవశేషాలు కుళ్ళిపోయి నీటిలో కలిసే సేంద్రియ పదార్థాల వల్ల నీటికి ముదురు నలుపు లేదా నీలం రంగు వస్తుంది.
సోలిమోయెస్ నది: ఈ నది ఆండీస్ పర్వత ప్రాంతాల నుంచి కొట్టుకొచ్చే భారీ మొత్తంలో మట్టి, ఇసుక, అవక్షేపాలను తనతో పాటు మోసుకొస్తుంది. ఆ మట్టి అవశేషాలు నీటిలో తేలుతుండటం వల్ల ఇది కాఫీ లేదా గోధుమ రంగులో కనిపిస్తుంది.
కలిసిన వెంటనే నీరు ఒకే రంగులోకి ఎందుకు మారదు?
రెండు నదులు కలిసినప్పటికీ నీరు వెంటనే ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి నీటి రంగు మారదు. దీని వెనక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. రెండు నదుల నీరు ప్రవహించే వేగంలో తేడా ఉంటుంది. నీటి ఉష్ణోగ్రతలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. నీటిలోని సేంద్రియ పదార్థాలు, అవక్షేపాల వల్ల సాంద్రతలో మార్పు ఉంటుంది.
ఈ వ్యత్యాసాల కారణంగా నీరు వెంటనే కలిసిపోకుండా, దాదాపు కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం వరకు పక్కపక్కనే ప్రవహిస్తుంది. అయితే ఈ నీరు అసలు కలవదని అనుకోవడం పొరపాటే. నీరు క్రమంగా కలుస్తూనే ఉంటుంది, కానీ పూర్తిగా ఒకే రంగులోకి మారడానికి చాలా సమయం పడుతుంది.
ఇది నిజంగానే ఒక అద్భుతమా? శాస్త్రీయంగా చూస్తే ఇది ఒక సాధారణ భౌగోళిక, ప్రవాహ ప్రక్రియే. అయితే రెండు నదుల భౌతిక లక్షణాలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండటం వల్ల ఈ కలయిక చూడటానికి వింతలా కనిపిస్తుంది. ఇది అక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులను కూడా విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది.