Mutton: చలికాలంలోనే మటన్ ఎందుకు ఎక్కువ రుచిగా ఉంటుంది..? అసలు కారణం ఇదే..!
Mutton: మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఎండాకాలంతో పోలిస్తే.. చలికాలంలో మటన్ కర్రీ రుచి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వెనక ఉన్న కారణం ఏంటో తెలుసా? వాతావరణాన్ని బట్టి.. కూరు రుచి మారుతుందా?
మటన్ తింటున్నారా?
నాన్ వెజ్ ప్రియులకు మటన్ అంటే ఎంత ఇష్టం ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. అయితే.. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? వేరే సీజన్ లో కంటే చలికాలంలో మటన్ కర్రీ రుచి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడూ వండేలా వండినా కూడా.. చలికాలంలోనే కూర రుచి ఎలా పెరుగుతుంది? కేవలం రుచి మాత్రమే కాదు.. చలికాలంలో మటన్ తినడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయా? దీని వెనక కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం...
శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది..
చలికాలంలో శరీరం సహజంగానే వేడిని కోరుకుంటుంది. మటన్ లో ఉండే ప్రోటీన్లు, కొవ్వు పదార్థాలు శరీరాన్ని లోపల నుంచి వెచ్చగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. అందువల్ల, వేడి వేడి మటన్ కర్రీ తిన్నప్పుడు చాలా సంతృప్తి కలిగిస్తుంది.
మసాలా దినుసుల మ్యాజిక్: మటన్ వంటకాల్లో సాధారణంగా మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, ఇలాంటి వేడి చేసే మసాలాలు వాడతారు. ఇవి శరీరంలో రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతాయి. చలికాలంలో ఈ మసాలాల సువాసనలు మటన్కు మరింత అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తాయి. అంతేకాదు.. మటన్ ని ఎప్పుడూ నెమ్మదిగా ఉడికించాలి. దాని వల్ల కూడా రుచి రుచి పెరుగుతుంది. మటన్ మెత్తగా ఉడికి, పూర్తి రుచులు పట్టడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. చలికాలంలో వంటగది లో వేడి ఎక్కువగా ఉండదు. కాబట్టి, వంట పూర్తవ్వడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఫలితంగా కూర రుచి కూడా పెరుగుతుంది.
అంతేకాకుండా, కోడిమాంసంతో పోలిస్తే మటన్లో కొవ్వు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చల్లటి వాతావరణం వల్ల ఆ కొవ్వు గడ్డకట్టకుండా గ్రేవీకి చక్కటి సిల్కీ టెక్చర్ను ఇస్తుంది. అందుకే చలికాలంలో మటన్ గ్రేవీ జిడ్డుగా అనిపించకుండా ఎంతో కమ్మగా నోట్లో కరిగిపోతుంది.
చలికాలంలో మటన్ తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు...
శరీరానికి శక్తి , వెచ్చదనం: చలికాలంలో శరీరం సహజంగానే వేడిని కోరుకుంటుంది, మటన్లో ఉండే అధిక ప్రొటీన్లు , కొవ్వులు శరీరాన్ని లోపల నుంచి వెచ్చగా ఉంచడానికి, శక్తిని అందించడానికి సహాయపడతాయి.
రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల: మటన్లో విటమిన్ బి12, జింక్ , ఐరన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసి చలికాలంలో వచ్చే అనారోగ్యాల నుండి రక్షిస్తాయి.
కండరాల బలం: మటన్లోని హై-క్వాలిటీ ప్రొటీన్లు కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర దారుఢ్యానికి , కణజాలాల మరమ్మతుకు ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
రక్తహీనత నివారణ: ఇందులో ఉండే ఐరన్ , విటమిన్స్ రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచి, రక్తహీనత సమస్యను నివారించడంలో తోడ్పడతాయి.
నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు: మటన్లో ఉండే విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ నరాల వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది.