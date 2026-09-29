Jowar Roti: జొన్న రొట్టె రోజూ తింటున్నారా? అయితే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!
Jowar Roti: ప్రస్తుతం చాలామంది అన్నం, చపాతీలకు బదులు జొన్న రొట్టె తింటున్నారు. అయితే జొన్న రొట్టె తినడం ఆరోగ్యానికే మంచిదే అయినప్పటికీ.. కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. మరి రోజూ జొన్న రొట్టె తినేవారు చేయకూడని తప్పులేంటో చూద్దాం.
జొన్న రొట్టె తినేటప్పుడు చేయకూడని తప్పులు
ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో చాలామంది చిరు ధాన్యాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా జొన్న రొట్టెను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే జొన్న రొట్టె ఆరోగ్యకరమైనదే కాబట్టి, ఎలా తిన్నా మంచిదేనని భావించడం కరెక్ట్ కాదు. జొన్న రొట్టె తయారీ విధానం, తినే పరిమాణం, దాంతో కలిపి తీసుకునే పదార్థాల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. మరి జొన్న రొట్టె తినేటప్పుడు చేయకూడని తప్పులేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పరిమాణాన్ని పట్టించుకోకపోవడం
జొన్నలో కార్బోహైడ్రేట్లు, కొంత ప్రోటీన్, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. అయినప్పటికీ ఇది కూడా ధాన్యంతో తయారైన ఆహారమే కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ తింటే అంత ఆరోగ్యం అనే భావన సరైంది కాదు. రోజంతా తీసుకునే మొత్తం ఆహారం, శారీరక శ్రమ, వయసు, వ్యక్తిగత పోషక అవసరాలను బట్టి పరిమాణాన్ని నిర్ణయించుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా బరువు లేదా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న వారు మోతాదుకు మించి తినకూడదు.
ఎక్కువ నూనె, నెయ్యి లేదా వెన్నను వాడటం
రొట్టెను మృదువుగా లేదా రుచిగా చేయడానికి కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకోవచ్చు. కానీ రొట్టెపై ఎక్కువగా నెయ్యి, వెన్న రాసుకుని తినడం మంచిదికాదు. ఇలా చేస్తే భోజనంలో మొత్తం కేలరీలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే రుచితో పాటు పరిమాణాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. జొన్న రొట్టెను కూర, పప్పు, పెరుగు వంటి సమతుల్యమైన ఆహార పదార్థాలతో కలిపి తీసుకోవడం ఉత్తమం.
కూరగాయలు, పప్పులు
జొన్న రొట్టె తింటున్నప్పుడు కూరగాయలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టడం కూడా మంచిది కాదు. కొందరు రొట్టెలను మాత్రమే ఎక్కువగా తీసుకుని, కూరలు లేదా ఇతర పోషక పదార్థాలను చాలా తక్కువగా తీసుకుంటారు. ఒకే రకమైన ఆహారంపై ఆధారపడకుండా భోజనంలో వివిధ రకాల కూరగాయలు, పప్పులు లేదా ఇతర ప్రోటీన్ వనరులు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
నిల్వ చేసే విధానం
జొన్న పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోతే దాని నాణ్యత, రుచి ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వేడి, తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పిండిని జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. అవసరానికి సరిపడా పిండిని మాత్రమే తయారు చేసుకుని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేయడం మంచిది. పిండి వాసన, రంగు లేదా రుచిలో అసాధారణ మార్పులు కనిపిస్తే వాడకపోవడం మంచిది.
తయారు చేసే విధానం
జొన్న పిండిలో గోరువెచ్చని నీటిని సరైన విధంగా కలపడం ద్వారా రొట్టెను మెత్తగా, ఈజీగా తయారు చేయవచ్చు. చాలా గట్టిగా లేదా పొడిగా ఉండే రొట్టెలు తినడం కొందరికి కష్టంగా అనిపించవచ్చు. రొట్టెను సరిగ్గా కాల్చుకోవడం కూడా ముఖ్యం. అలాగే జొన్న రొట్టెను ప్రతిరోజూ తింటున్నామంటే ఇతర ధాన్యాలను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకే ఆహారాన్ని ప్రతిరోజూ తప్పనిసరిగా తీసుకోవడం కంటే, ఆహారంలో వైవిధ్యం ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది.