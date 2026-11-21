Saffron: బంగారం కంటే విలువైన కుంకుమ పువ్వును బాల్కనీ కుండీలో పెంచేయచ్చు..!
Saffron: మార్కెట్లో వేల రూపాయలు విలువచేసే స్వచ్ఛమైన కుంకుమ పువ్వును మనం చాలా సింపుల్ గా ఇంట్లోనే పెంచొచ్చు. దానికోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలా పెంచాలో తెలిస్తే చాలు
కుంకుమ పువ్వు ఇంట్లోనే పెంచడమెలా?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సుగంధ ద్రవ్యాల్లో కుంకుమపువ్వు ఒకటి. పాలల్లోనైనా, స్వీట్లలో అయినా, ఘుమఘుమలాడే బిర్యానీలో అయినా చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు వేస్తే ఆ రుచి రంగు అద్భుతంగా మారుతుంది. మన దేశంలో ఎక్కువగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో పండే ఈ ఎర్ర బంగారం కొనాలంటే వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంత ఖర్చు చేసి కొన్నా కూడా మనకు స్వచ్ఛమైదే దొరుకుతుంది అనే గ్యారెంటీ లేదు. ఎందుకంటే మార్కెట్లో కల్తీ కుంకుమ పువ్వు అమ్మేవారు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి సమస్య లేకుండా.. ఇంట్లోనే సింపుల్ గా మన బాల్కనీలోనే కుండీలోనే స్వచ్చమైన కుంకుమ పువ్వును పండించొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
కుంకుమ పువ్వు ఎలా పెంచాలి..?
కుంకుమ పువ్వు మొక్క విత్తనాల నుంచి పెరగదు. చిన్న ఉల్లిపాయలా ఉండే దుంపల నుంచి పెరుగుతుంది. ఈ దుంపలు మనకు మార్కెట్లో దొరికేస్తాయి. అయితే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల మధ్యకాలంలో నర్సరీల్లో ఇవి దొరుకుతాయి.దుంపలు గట్టిగా, ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కోతలు, బూజు లేదా మెత్తబడిన మచ్చలు ఉన్న వాటిని తీసుకోకూడదు. సుమారు 9 సెం.మీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చుట్టుకొలత ఉన్న పెద్ద దుంపలను ఎంచుకుంటే, ఒక్కో దుంప నుంచి 2 నుంచి 4 పువ్వుల వరకు వస్తాయి.
2. ఎలాంటి కుండీ, మట్టిని ఉపయోగించాలి? కుంకుమపువ్వు పెంచడానికి సాధారణ మట్టి కుండీని ఉపయోగించవచ్చు. అయితే అదనపు నీరు బయటకు పోవడానికి కుండీ అడుగున కచ్చితంగా రంధ్రాలు ఉండాలి. కుండీ కనీసం 8 అంగుళాల లోతు ఉండేలా చూసుకోవాలి. మట్టి మిశ్రమం కోసం 2 భాగాల సాధారణ మట్టి, 1 భాగం ఇసుక, 1 భాగం కంపోస్ట్ కలిపి సిద్ధం చేసుకోవాలి. కుండీలో నీరు నిలిచిపోకుండా జాగ్రత్త పడాలి, ఎందుకంటే నీరు ఎక్కువైతే దుంపలు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
3. దుంపలను నాటే సరైన సమయం, పద్ధతి
కుంకుమపువ్వు దుంపలను నాటడానికి ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ మధ్య సమయం అత్యంత అనుకూలం. కుండీలోని మట్టిలో సుమారు 4 అంగుళాల లోతులో చిన్న గుంతలు చేయాలి. ఒక్కో దుంపను దాని మొన భాగం పైకి ఉండేలా నాటాలి. దుంపల మధ్య కనీసం 4 అంగుళాల దూరం ఉండేలా చూసుకుని, పైన మట్టితో కప్పి కొద్దిగా నీరు చల్లాలి. ప్రతిరోజూ నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు; ఆకులు వచ్చే వరకు వేచి చూడాలి.
4. ఎండ, నీరు ఎంత అవసరం?
కుంకుమపువ్వు మొక్కలకు ఎండ బాగా తగలాలి. కాబట్టి కుండీని ఎండ బాగా పడే చోట ఉంచాలి. ఆకులు పెరగడం మొదలయ్యాక, మట్టి పైభాగం పొడిగా అనిపిస్తేనే కొద్దిగా నీరు పోయాలి. మట్టి ఎప్పుడూ తడిగా ఉంటే దుంపలు పాడైపోతాయి. పువ్వులు పూయడం పూర్తయ్యాక ఆకులు వాటంతట అవే పసుపు రంగులోకి మారి ఎండిపోనివ్వాలి. వేసవిలో మొక్క విశ్రాంతి దశలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో మట్టిని పొడిగానే ఉంచాలి.
5. కుంకుమపువ్వును ఎప్పుడు, ఎలా సేకరించాలి?
సాధారణంగా అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో కుంకుమపువ్వు పూలు వికసిస్తాయి. పువ్వు విచ్చుకోగానే దాని మధ్యలో ఉండే మూడు ఎర్రటి రేకులు కనిపిస్తాయి. ఇవే మనం వంటల్లో వాడే అసలైన కుంకుమపువ్వు. ఆ ఎర్రటి రేకులను జాగ్రత్తగా బయటకు తీసి ఒక కాగితంపై ఉంచి 2 నుంచి 3 రోజులపాటు ఆరబెట్టాలి. పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత వాటిని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.